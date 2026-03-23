Йонас Вингегор о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026: «Инстинктивно ответил на атаку Ремко Эвенепула»

Йонас Вингегор не ожидал, что придётся бороться за победу на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

Йонас Вингегор отреагировал на атаку Ремко Эвенепула (Red Bull Bora-hansgrohe) на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026 и уехал с ним от пелотона. Когда был нейтрализован отрыва дня, пелотон рассыпался на эшелоны из-за ветра.

Команда Visma Lease a Bike была начеку и сохранила шесть гонщиков в первой группе из примерно пятидесяти человек. Затем Ремко Эвенепул атаковал чуть более чем за 25 километров до финиша, и датский гонщик сел ему на колесо.

Казалось, дуэт сможет опередить преследующий пелотон, если бы не падение Эвенепула на последнем километре. Йонас Вингегор после этого сбросил скорость, а пелотон разыграл общий спринт, который выиграл лидирующий в общем зачёте Дориан Годон (INEOS Grenadiers).

Йонас Вингегор: «Я думал, что сегодня на финише будет большая группа. В какой‑то момент Ремко атаковал, и я инстинктивно поехал за ним. Он очень мощно ехал по равнине, конечно, у него отличная аэродинамика, я был рад, что смог за ним удержаться, мы смогли поработать вместе.

Мне кажется, в какой-то момент он был недоволен тем, как я работаю, но это велоспорт, у нас своя тактика.

Когда я увидел, что Ремко упал, решил дождаться пелотона. Я не хотел побеждать таким образом. Честно говоря, я не знаю, почему он упал. Его просто перебросило через руль. Прежде всего, я надеюсь, что с ним всё в порядке и что он сможет продолжить гонку завтра».

Спортивный директор Visma Lease a Bike Йеспер Мёркёв отметил сильную форму Вингегора: «Йонас показал сегодня, что он в хорошей форме. На "Париж — Ницца" он тоже продемонстрировал высокий уровень, так что неудивительно, что и здесь у него есть форма. Завтра нас ждёт сложный день, и мы сделаем всё возможное, чтобы разыграть наши карты наилучшим образом».