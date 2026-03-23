Йонас Вингегор о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026: «Инстинктивно ответил на атаку Ремко Эвенепула»

Йонас Вингегор отреагировал на атаку Ремко Эвенепула (Red Bull Bora-hansgrohe) на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026 и уехал с ним от пелотона. Когда был нейтрализован отрыва дня, пелотон рассыпался на эшелоны из-за ветра.

 

Команда Visma  Lease a Bike была начеку и сохранила шесть гонщиков в первой группе из примерно пятидесяти человек. Затем Ремко Эвенепул атаковал чуть более чем за 25 километров до финиша, и датский гонщик сел ему на колесо.

 

Казалось, дуэт сможет опередить преследующий пелотон, если бы не падение Эвенепула на последнем километре. Йонас Вингегор после этого сбросил скорость, а пелотон разыграл общий спринт, который выиграл лидирующий в общем зачёте Дориан Годон (INEOS Grenadiers).

 

Йонас Вингегор: «Я думал, что сегодня на финише будет большая группа. В какой‑то момент Ремко атаковал, и я инстинктивно поехал за ним. Он очень мощно ехал по равнине, конечно, у него отличная аэродинамика, я был рад, что смог за ним удержаться, мы смогли поработать вместе. 

Мне кажется, в какой-то момент он был недоволен тем, как я работаю, но это велоспорт, у нас своя тактика.

 

Когда я увидел, что Ремко упал,  решил дождаться пелотона. Я не хотел побеждать таким образом. Честно говоря, я не знаю, почему он упал. Его просто перебросило через руль. Прежде всего, я надеюсь, что с ним всё в порядке и что он сможет продолжить гонку завтра».

 

Спортивный директор Visma Lease a Bike Йеспер Мёркёв отметил сильную форму Вингегора: «Йонас показал сегодня, что он в хорошей форме. На "Париж — Ницца" он тоже продемонстрировал высокий уровень, так что неудивительно, что и здесь у него есть форма.  Завтра нас ждёт сложный день, и мы сделаем всё возможное, чтобы разыграть наши карты наилучшим образом».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3. Результаты

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • atomic
    Тур Брюгге-2026. Результаты (2)
    atomic-Фото

    Яспера в одну калитку..Берём обратно)

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    при всём уважении, дурак дураком. как же трудно ему просто не открывать рот. выбоину ему не обозначили 

    Цитата: RVL
    /рукалицо/

  • zalex567
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    zalex567-Фото

    "наехал на выбоину, ......, которая не была обозначена". Ремко всегда во всех своих неудачах кого-нибудь виноватых ищет, не признавая своих ошибок и не делая для себя выводов (есть такой тип людей). Потому то и происходят с ним такие странноватые для сверхопытного гонщика случаи.

    Тем не менее, очень жаль его. Это больно и досадно.



    Что-то этой весной топовые гонщики часто падают, причём иногда сами по себе. Да ещё (в отдельных случаях) и завалы устраивая, в которых дополнительно по несколько топовых ложатся. В этот раз Ремко хотя бы индивидуально упал, Йонаса не положил или ещё кого-нибудь.

  • Starch27
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Starch27-Фото

    Я не особо понимаю почему тут все пишут про джентльменство? Йонас явно не планировал атаковать и укатываться на этом этапе. Впереди было еще 3 горных этапа (оказалось, что 2), где у него явное преимущество. Зачем ему выходить вперёд, если какой-то глупец хочет 30 км по равнине лупашить? Он просто контролировал возможный ущерб и всё.

    По-прежнему говорю, что есть командная тактика и планирование ведения гонки. Научитесь это уважать, а не писать всякую браваду о том, что "ой, как некрасиво". Если бы сегодня Йонас поехал и завтра вместе с Ремко сдулся на Вальтере, то это было бы разумным шагом? Вы бы сами так поступили?

    Уезжать каждый этап за 100 км до финиша может только Погачар и сейчас, например, не вижу другой тактики победить его, кроме как сидеть все эти 100 км на колесе хвостиком и надеяться, что хватит сил удержаться и отспринтовать.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Чел ехал побеждать,а тут такое
  • RVL
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    RVL-Фото

    Чайник

    И опять...я ехал за победой/рукалицо/

    Похоже он рожден, что бы развлекать людей своими детскими фэйлами 

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    nightbuster33-Фото

    Не растраивайтесь! Завтра и последующие два этапа распределят всех по местам. Будет не скучно!

  • Геродот
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    Геродот-Фото

    Интересно, а он что обоими руками сразу руль перехватывает? Так же никто не делает. Обычно поочереди. Блин, то пролетает мимо фургона впритирку и влетает в открывшуюся дверь. Теперь вот эта история. Правильно пишут наши "забугорные" коллеги, ему надо подружиться с головой и все наладится.

  • Николай Н.
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что всё так вышло, он может завтра сойти с гонки.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Ты б сразу посмотрел, а не писать здесь)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

