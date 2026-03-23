Без финиша на вершине Вальтер - 4-й этап Вуэльты Каталонии-2026 сокращён из-за ветра

4-й этап Вуэльты Каталонии-2026 лишился высокогорного финиша в подъём Вальтер

Ветер нанёс удар по Вуэльте Каталонии-2026 - организаторы объявили, что из‑за предупреждения VENCAT третьего уровня (по прогнозу, порывы ветра на вершине Вальтер-2000 могут достигать 90 км/ч) первоначальный маршрут 4-го этапа будет сокращён.

Этап, который должен был финишировать на высоте 2143 м, в подъём к горнолыжной станции Вальтер (11,4 км с 7,6%, на самом крутом отрезке градиент достигает 18%), теперь завершится в городе Кампродон, который изначально находился на более раннем отрезке маршрута. Измененная трасса сокращает протяженность этапа с 173 до примерно 150 км.

Вместе с изменением маршрута скорректировано и расписание. Старт из Матаро перенесен на 30 минут позже — на 13:05 (CET).

Это изменение значительно повлияет на динамику гонки - на последних 50 км не будет серьезных подъёмов. То, что анонсировалось как важный горный этап, теперь выглядит этапом с непредсказуемым сценарием, чем могут воспользоваться не только генеральщики-горняки, но и более широкий круг гонщиков. Также это означает, что Дориан Годон (INEOS Grenadiers), удерживающий майку лидера Вуэльты Каталонии-2026 с первого этапа, может сохранить её на плечах ещё на один день.