Дубль Дориана Годона на Вуэльте Каталонии-2026

Дориан Годон: «Хотел выиграть, потому что вчера упустил победу»

Чемпион Франции Дориан Годон сделал дубль, выиграв 3-й этап Вуэльты Каталонии-2026 после победы на 1-м этапе. 29-летний гонщик команды INEOS Grenadiers обошёл в спринте двух британцев Итана Вернона (NSN Cycling) и Ноа Хоббса (EF Education EasyPost).

Подъёмы, расположенные задолго до финишного отрезка, не смогли помешать пелотону разыграть победу на этапе в спринте. Но спринтеров едва не лишил шанса Ремко Эвенепул (Red Bull Bora-hansgrohe) попробовал переписать сценарий спринтерского этапа и атаковал за 29 км до финиша, когда отрыв дня был нейтрализован.

На атаку Эвенепула ответил только его главный соперник Йонас Вингегор (Team Visma-Lease a Bike). Они создали около полуминуты преимущства, которое начало таять к финалу. Однако дуэту в отрыве помешал разыграть этап не пелотон, а падение Ремко Эвенепула, после которого Йонас Вингегор сбросил скорость. Бельгийский гонщик быстро поднялся и не потерял время в общем зачёте благодаря нейтрализации, неизвестно, как скажется падение на его гонке на следующем этапе.

Пройдя Вингегора, пелотон разыграл спринт, в котором Дориан Годон отпраздновал вторую в этой гонке победу.

Дориан Годон: «Я хотел снова победить сегодня и ещё один день проехать в майке лидера генеральной классификации. Вчера вечером я немного разозлился, что упустил победу, поэтому сегодня хотел выиграть. В начале этап не был тяжёлым, в отрыве уехали всего шесть гонщиков. Мы немного сдвинулись в глубину пелотона, и выехали вперёд с Виктором (Ланжелотти), когда финиш приблизился.

Потом темп взвинтили и началась нервотрёпка, так что мы старались ехать осторожнее. Мы были на довольно хороших позициях, а потом я увидел, как Ремко рванул вместе с Вингегором. Все гонщики команды проделали потрясающую работу, чтобы помочь нам их догнать. Оскар Онли и Боб (Юнгельс) отлично вывезли меня в спринте – это было великолепно».