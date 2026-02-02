Магнус Корт — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2026

33-летний датский велогонщик команды Uno-X Mobility Магнус Корт, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, добавил в свой список достижений победу на этапе Вуэльты Каталонии, гонке, в которой участвует впервые в карьере.

 

2-й этап Вуэльты Каталонии-2026 завершился спринтом. Подъём на Альто-дель-Пургатори  в начале этапа был единственным испытанием в горах в этот день, который, хотя и благоволил спринтерам, на финальном отрезке включал сложный холмистый рельеф в регионе Гарроча.

 

Сразу после старта этапа пятеро гонщиков оторвались, сформировав отрыв дня. Дольше всех из группы отрыва сопротивлялись натиску пелотона два гонщика команды Lotto Intermarché – француза Баптиста Вестроффера (Baptiste Veistroffer ) догнали за 3,6 км до финиша, а бельгийца Лиама Слока (Liam Slock)  - всего за 1,2 км. Именно тогда спринтерская развязка на улицах Баньолеса стала неизбежной. В предыдущие годы в Баньолесе побеждали такие легендарные спринтеры, как Эрик Цабель, Марк Кэвендиш и Алессандро Петакки, а в этом году Магнус Корт добавил своё   имя в список победителей.

 

Главных претендентов этого этапа -  Итана Вернона, Альберто Дайнезе, Дориана Годона не было в первых рядах, когда начался спринт.  Магнус Корт опередил более молодых соперников - 21-летнего французского гонщика  Decathlon CMA CGM Ноа Исидоре (Noa Isidore) и 23-летнего итальянского гонщика Alpecin Premier Tech Франчеко Бусатто (Francesco Busatto).

 

Победитель 1 этапа Дориан Годон (Ineos Grenadiers) сохранил за собой лидерство в общем зачёте, деля одно время с Магнусом Кортом.

 

Магнус Корт: «Да, это был тяжёлый этап. На спуске шла острая борьба за позиции, мне это не очень нравится, поэтому я оказался довольно далеко. Но команда в меня верила. Я не знаю, как им это удалось, но ребята вывезли меня с последнего места на первое между отметками 3 и 1,5 километра до финиша. А потом Антон Чармиг сделал последнюю протяжку. Это было невероятно, настоящая командная работа.

 

Здесь, в Каталонии, много таких этапов, которые заканчиваются спринтов из небольшой группы, что мне хорошо подходят. Поэтому я уже много лет стремился сюда приехать. Я невероятно рад победе, особенно потому, что это очень хорошо знаю эти места. Когда начинал в профессионалах,  несколько лет жил в Жироне. До сих пор люблю приезжать сюда на тренировочные сборы. В дни отдыха проезжал эту дорогу миллион раз, это идеальный маршрут для восстановления,  чтобы приехать и искупаться в озере. Для меня это всё равно, что выиграть дома.

 

Знаете, это крупная победа на гонке Мирового тура, но для меня она особенная, потому что я возвращаюсь после трудного периода. В прошлом году  на Тур де Франс я боролся, несмотря на усталость, и это оказалось плохим решением. В итоге после Тура  у меня было всего два дня гонок. Я долгое время тренировался, но так и не смог вернуться на свой прежний уровень. Этот сложный период тянулся почти год, так что я очень счастлив, что я здесь, и что я снова победил».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 2. Результаты

Комментарии

  • RVL
    Новая работа Криса Фрума без о ... (3)
    RVL-Фото

    муж при деле и жена довольна) 

  • kwwk
    Новая работа Криса Фрума без о ... (3)
    kwwk-Фото
    Все работы нам нужны, все работы нам важны)))
  • zalex567
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 2 ... (3)
    zalex567-Фото
    Всегда радостно с тех случаях, когда фортуна улыбается заслуженным ветеранам. С долгожданной победой, Магнус!
  • DIM
    Новая работа Криса Фрума без о ... (3)
    DIM-Фото
    Без лоха жизнь плоха)
  • RVL
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (16)
    RVL-Фото

    Ну можно натягивать мол киборг на соках , трубки сменил, колеса поставил и помчал...
    Но искать крамолу в том что упал и выиграл...вот редиска))) кмк это надо особый склад ума иметь))
    Ну раз наводит, то надо поразмышлять конечно))

  • Starch27
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (16)
    Starch27-Фото
    Цитата: Геродот
    На Олимпиаде по мтб в Токио (где Пидкок победил кстати) улетел страшно. Потом этот кульбит прозвали "вандерпулом") И вообще, до недавнего времени падал часто в мтб, хотел без тренировок на шару победить, рисковал и получал соответственно.


    Так а при чём тут МТБ к шоссейным гонкам? Из недавнего я как раз видел, что МВП красиво ушёл от падения на Омлопе.
    Погачар всегда падал по своей вине, а выше перечисленные падали реже и часто по причине завала. В том числе как на МСР все фавориты попадали в следствии ошибки Погачара и завала спровоцированного его падением.
  • Гонщик
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (16)
    Гонщик-Фото
    • Я уже ничему не удивляюсь , челу на препаратах , все эти падения вообще побоку  , просто дело было типо в одной передней звезде и кто-то же верит в этот бред .Особенно про более тонкие трубы , а остальные значит тупари ,  кроссовых тубах ехали и без ракетного топлива .
  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1 ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: error
    А мне нравится Бора и как она развивается... буду за нее болеть. делают все по фен шую... без особых понтов.. но все чаще о Боре говорят...
    Что-то никакого развития не наблюдается, а Рогла похоже форму уже не наберёт .

  • error
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1 ... (12)
    error-Фото

    А мне нравится Бора и как она развивается... буду за нее болеть. делают все по фен шую... без особых понтов.. но все чаще о Боре говорят...

  • Стриж
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (16)
    Стриж-Фото
    Цитата: Геродот
    Согласен, наводит на размышления. Все падают и уезжают в больничку с переломами, ушибами. Но только Тадей падает и продолжает как ни в чем не бывало. Ну на то он и уникум и гений. Вот так.
    Вот тоже , он падает и вскакивает аки оловянный солдатик , Урфин Джус бля…. А когда Вингегор убрался на Туре Басков - несколько ребер , но главное/ пневомторакс! А он падет и вскочил и дальше пошуршал.

    Раз косточек у какую-то маленькую сломал в запястье и тогда Тур просрал

