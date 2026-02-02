Магнус Корт — победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Магнус Корт: «Для меня эта победа особенная»

33-летний датский велогонщик команды Uno-X Mobility Магнус Корт, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, добавил в свой список достижений победу на этапе Вуэльты Каталонии, гонке, в которой участвует впервые в карьере.

2-й этап Вуэльты Каталонии-2026 завершился спринтом. Подъём на Альто-дель-Пургатори в начале этапа был единственным испытанием в горах в этот день, который, хотя и благоволил спринтерам, на финальном отрезке включал сложный холмистый рельеф в регионе Гарроча.

Сразу после старта этапа пятеро гонщиков оторвались, сформировав отрыв дня. Дольше всех из группы отрыва сопротивлялись натиску пелотона два гонщика команды Lotto Intermarché – француза Баптиста Вестроффера (Baptiste Veistroffer ) догнали за 3,6 км до финиша, а бельгийца Лиама Слока (Liam Slock) - всего за 1,2 км. Именно тогда спринтерская развязка на улицах Баньолеса стала неизбежной. В предыдущие годы в Баньолесе побеждали такие легендарные спринтеры, как Эрик Цабель, Марк Кэвендиш и Алессандро Петакки, а в этом году Магнус Корт добавил своё имя в список победителей.

Главных претендентов этого этапа - Итана Вернона, Альберто Дайнезе, Дориана Годона не было в первых рядах, когда начался спринт. Магнус Корт опередил более молодых соперников - 21-летнего французского гонщика Decathlon CMA CGM Ноа Исидоре (Noa Isidore) и 23-летнего итальянского гонщика Alpecin Premier Tech Франчеко Бусатто (Francesco Busatto).

Победитель 1 этапа Дориан Годон (Ineos Grenadiers) сохранил за собой лидерство в общем зачёте, деля одно время с Магнусом Кортом.

Магнус Корт: «Да, это был тяжёлый этап. На спуске шла острая борьба за позиции, мне это не очень нравится, поэтому я оказался довольно далеко. Но команда в меня верила. Я не знаю, как им это удалось, но ребята вывезли меня с последнего места на первое между отметками 3 и 1,5 километра до финиша. А потом Антон Чармиг сделал последнюю протяжку. Это было невероятно, настоящая командная работа.

Здесь, в Каталонии, много таких этапов, которые заканчиваются спринтов из небольшой группы, что мне хорошо подходят. Поэтому я уже много лет стремился сюда приехать. Я невероятно рад победе, особенно потому, что это очень хорошо знаю эти места. Когда начинал в профессионалах, несколько лет жил в Жироне. До сих пор люблю приезжать сюда на тренировочные сборы. В дни отдыха проезжал эту дорогу миллион раз, это идеальный маршрут для восстановления, чтобы приехать и искупаться в озере. Для меня это всё равно, что выиграть дома.

Знаете, это крупная победа на гонке Мирового тура, но для меня она особенная, потому что я возвращаюсь после трудного периода. В прошлом году на Тур де Франс я боролся, несмотря на усталость, и это оказалось плохим решением. В итоге после Тура у меня было всего два дня гонок. Я долгое время тренировался, но так и не смог вернуться на свой прежний уровень. Этот сложный период тянулся почти год, так что я очень счастлив, что я здесь, и что я снова победил».