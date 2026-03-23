Дубль Йонаса Вингегора на Вуэльте Каталонии-2026

Йонас Вингегор выиграл второй подряд горный этап Вуэльты Каталонии-2026 сольной атакой

Йонас Вингегор выиграл два подряд горных этапа Вуэльты Каталонии-2026 – после победы на 5-м он повторил успех на 6-м этапе с набором высоты 4064 м и финишем в подъём к вершине Керальт (Queralt), 6 км с 7%.

И вновь 29-летний гонщик команды Visma Lease a Bike одержал победу из сольного отрыва, атаковав за 2,2 км до финиша и опередил ближайших преследователей – Ленни Мартинеса (Bahrain Victorious) и Флориана Липовица (Red Bull Bora-hansgrohe) на 10 секунд. В общем зачёте перед финальным этапом в Барселоне Йонас Вингегор создал преимущество в 1 минуту 22 секунды, а его ближайшим соперником стал Ленни Мартинес, в то время как Флориан Липовиц поднялся на третью строчку с отставанием в полторы минуты.

Судьба 6 этапа Вуэльты Каталонии-2026 во многом решилась задолго до финального подъема. Команда Visma Lease a Bike контролировала отрыв, в который уехали гонщики, опасные в генеральной классификации, такие как Ричард Карапас и Андреас Лекнесунд. На сложном подъеме Коль-де-Прадель пелотон значительно сократился благодаря темпу, заданному командой Вингегора. Йорген Нордхаген мощно отработал в голове группы перед финальной частью этапа.

Как и на предыдущем этапе, последним из отрыва остался Джулио Чикконе (Lidl-Trek), которого пелотон настиг за 17 км до финиша.

Сложный рельеф на подступах к Керальту привел к расколу в группе фаворитов, и австриец Феликс Галль (Decathlon CMA CGM), который начинал этап на 2-м месте в общем зачёте, выпал и потерял место в топ-3. После поражения на предыдущем 5-м этапе Ремко Эвенепул (Red Bull-Bora-Hansgrohe) работал в поддержку своего товарища по команде Флориана Липовица, в итоге оставив его фактически один на один с Вингегором у подножия финального подъёма, где их темп выдержали лишь французы Ленни Мартинес (Bahrain Victorious) и Валентин Паре-Пантр (Soudal Quick-Step).

Среди толпы зрителей, заполнивших подъём к святилищу Керальт, за 2,2 километра до финишной черты Йонас Вингегор предпринял одну атаку, на которую никто не смог ответить, и отпраздновал свою сольную победу с преимуществом в 10 секунд над Мартинесом и Липовицем, 16 секунд над Паре-Пентром и 27 секунд над Эвенепулом.

Йонас Вингегор: «Я очень рад одержать еще одну победу. Сегодняшней целью была именно победа. Мы отлично поработали как команда на протяжении всего этапа, и приятно, что мне удалось поставить в нем победную точку.

Это была битва шести гонщиков. У меня еще оставались силы для атаки, и я ею воспользовался. Мне удалось оторваться от остальных. День получился хорошим. Этап в воскресенье, возможно, не тот, который подходит мне больше всего. Если я смогу выиграть ещё один этап, будет здорово, но основное внимание сосредоточу на сохранении майки лидера».