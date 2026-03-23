Дубль Йонаса Вингегора на Вуэльте Каталонии-2026

Йонас Вингегор выиграл второй подряд горный этап Вуэльты Каталонии-2026 сольной атакой

 

 

Йонас Вингегор выиграл два подряд горных этапа Вуэльты Каталонии-2026 – после победы на 5-м он повторил успех на 6-м этапе с набором высоты 4064 м и финишем в подъём к вершине Керальт (Queralt), 6 км с 7%.

 

И вновь 29-летний гонщик команды Visma Lease a Bike одержал победу из сольного отрыва, атаковав за 2,2 км до финиша и опередил ближайших преследователей – Ленни Мартинеса (Bahrain Victorious) и Флориана Липовица (Red Bull Bora-hansgrohe) на 10 секунд. В общем зачёте перед финальным этапом в Барселоне Йонас Вингегор создал преимущество в 1 минуту 22 секунды, а его ближайшим соперником стал Ленни Мартинес, в то время как Флориан Липовиц поднялся на третью строчку с отставанием в полторы минуты.

 

 

Дубль Йонаса Вингегора на Вуэльте Каталонии-2026

 

Дубль Йонаса Вингегора на Вуэльте Каталонии-2026

 

 

Судьба 6 этапа Вуэльты Каталонии-2026 во многом решилась задолго до финального подъема. Команда Visma  Lease a Bike контролировала отрыв, в который уехали гонщики, опасные в генеральной классификации, такие как Ричард Карапас и Андреас Лекнесунд. На сложном подъеме Коль-де-Прадель пелотон значительно сократился благодаря темпу, заданному командой  Вингегора.  Йорген Нордхаген мощно отработал в голове группы перед финальной частью этапа.

 

Как и на предыдущем этапе, последним из отрыва остался Джулио Чикконе (Lidl-Trek), которого пелотон настиг за 17 км до финиша.

 

Сложный рельеф на подступах к Керальту привел к расколу в группе фаворитов, и австриец Феликс Галль (Decathlon CMA CGM), который начинал этап на 2-м месте в общем зачёте, выпал и потерял место в топ-3.  После поражения на предыдущем 5-м этапе Ремко Эвенепул (Red Bull-Bora-Hansgrohe) работал в поддержку своего товарища по команде Флориана Липовица, в итоге оставив его фактически один на один с Вингегором у подножия финального подъёма, где их темп выдержали лишь французы Ленни Мартинес (Bahrain Victorious) и Валентин Паре-Пантр (Soudal Quick-Step).

 

Среди толпы зрителей, заполнивших подъём к святилищу Керальт, за 2,2 километра до финишной черты Йонас Вингегор предпринял одну атаку, на которую никто не смог ответить, и отпраздновал свою сольную победу с преимуществом в 10 секунд над Мартинесом и Липовицем, 16 секунд над Паре-Пентром и 27 секунд над Эвенепулом.

 

Дубль Йонаса Вингегора на Вуэльте Каталонии-2026

 

Дубль Йонаса Вингегора на Вуэльте Каталонии-2026

 

 

Йонас Вингегор: «Я очень рад одержать еще одну победу. Сегодняшней целью была именно победа. Мы отлично поработали как команда на протяжении всего этапа, и приятно, что мне удалось поставить в нем победную точку.

 

Это была битва шести гонщиков. У меня еще оставались силы для атаки, и я ею воспользовался. Мне удалось оторваться от остальных. День получился хорошим.  Этап в воскресенье, возможно, не тот, который подходит мне больше всего. Если я смогу выиграть ещё один этап, будет здорово, но основное внимание сосредоточу на сохранении майки лидера».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6. Результаты

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул третий год п ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Предполагаю что это 3-я и последняя победа МВДП на Е3. Возможно через год он поставит цель для себя "срепетировать" Фландрию на классике Гент-Вевельгем(е). Ну а в пятницу Пул знатно потратился сначала сам догоняя, потом сам уходя от отрыва преследователей.

    Но его догоняльщики те ещё кренделя. Понятно что один друг Пула, а другой был в отрыве дня и напахался, но парни, лидер гонки перед вами за 75м. и вы его накатываете, а до финиша всего 1км. - так НЕТ, тактика "сам не гам и другому на дам" опять в деле dash Я думаю если бы Матьё накатили, то он так много колеся в одиночку на Е3 не смог бы взять победу на финише, пускай даже из малой группы, но "всё хорошо, что хорошо заканчивается" и очередной триумф для голландца в кармане.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    RVL-Фото
    Кусок у Ремко есть однозначно, а главное ровный кусок...вывозить генерала на атаку и сбрасывать балласт самое то.
  • AndrewWalker163
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    AndrewWalker163-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.
    Им надо было сбросить Галла на спуске чтобы гарантировать себе подиум, а иначе они не только не смогли бы взять этап (не думаю что Винегора можно было раздергать) но и упустили бы шансы на топ3. Завтра к слову будет хороший шанс забрать победу на этапе, профиль идеально подходит Эвенпулу
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Геродот-Фото
    Где ж неубедительно? Встал на педали, три крутка и всех сдуло. Сел и покатил на финиш. Другая лига просто.
  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Ser Gio-Фото

    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.

  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    kwwk-Фото

    Пусть не столь убедительно, но Йонас Хансен взял второй этап подряд, правда должен занести упаковку светлого в автобус Ред булла.

    За Бору можно порадоваться - в межсезонье они приобрели неплохого лейтенанта Ремко под генерала.

  • Lucky
    «Никто не знал, что я там»: То ... (5)
    Lucky-Фото

    Сошел с гонки

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (18)
    DIM-Фото

    Вчера на Евроспорте велогонки комментировал Саприн, которого никогда там не было и вообще он с ОККО - его там "назначили" на велоспорт, но поняли что тот не тянет и переманили Отара с Евроспорта. 

    Учитывая, что русскоязычная редакция Евроспорта официально ориентирована на Среднюю Азию, то в комментаторы там скоро будут брать с улицы)

     

  • veltus85
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (43)
    veltus85-Фото
    А где Курдюков?
  • qwinter
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (31)
    qwinter-Фото
    Цитата: Стриж
    Да , уж что то Матвей совсем не тот как прошлогодний. Чуть не раздели, а через неделю Фландрия а ещё через неделю ПР, сейчас тот кто ее больше всех теперь жаждет - прыгать начнет. Ну а эти трое , как в басне - «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». Вермерш прям по рулю ударил , со злобы За 1км доставали , вот он и тю-тю.
    Так понял какой он идиот со своим колесничеством в конце))

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

