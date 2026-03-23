«Никто не знал, что я там»: Том Пидкок чудом не пострадал, улетев в овраг на Вуэльте Каталонии-2026

Том Пидкок о падении на спуске на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2026
Том Пидкок (Pinarello‑Q36.5) выбыл из борьбы за общий зачёт Вуэльты Каталонии на королевском горном 5-м этапе с финишем на Коль-де-Паль, но не потому, что у него не хватило сил, чтобы удержаться за победителем этапа Йонасом Вингегором. 26-летний британский гонщик упал за 30 км до финиша на спуске перед решающим подъёмом, и это падение оказалось серьёзнее обычного заноса.
Пидкок улетел в овраг, и оказался настолько далеко от дороги, что его даже не было видно. Лишь благодаря радиосвязи Тома Пидкока нашли и помогли ему выбраться. Он даже смог вернуться в гонку после замены велосипеда, но после 5 зачёта проигрывает почти полчаса в общем зачёте.
В соцсетях Том Пидкок озаглавил свой пост «Сегодня я точно потерял одну жизнь» и написал: «Я провозглашаю себя падающим ниндзя - 60 км/ч, лечу с горы, и я относительно цел».
Команда Pinarello Q36.5 цитирует слова Тома Пидкока: «Я пил на спуске и неправильно рассчитал поворот, вылетел с трассы и улетел в овраг. Казалось, что это одно из тех жутких падений, которые видишь по телевизору, но мне очень повезло, что я в порядке. Я пройду медицинское обследование, но думаю, что всё нормально. Мне повезло, что я смог говорить по радио. Я оказался далеко от дороги, и никто не знал, что я там. Я счастлив, что смог финишировать на этапе».
Первоначальный медицинский осмотр был обнадеживающим — непосредственных признаков серьёзных травм не выявили, хотя Тому Пидкоку предстоит пройти дальнейшее обследование.
