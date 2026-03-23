«Никто не знал, что я там»: Том Пидкок чудом не пострадал, улетев в овраг на Вуэльте Каталонии-2026

M-07

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) Вот за такие рискованные атаки мне и нравится ван Дер Пул, такие гонки интересно смотреть, когда борьба тактик, а не кто-то тупо уехал, потому что намного сильнее остальные, и его не догнать. А преследователи, конечно, лопухнулись, как это часто бывает, почти догнали, но в решающий момент усроили переглядки и всё.

M-07

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) И там вспоминаем, как ван дер Пул как раз наплевал, что может кого-то привезти и выдал фантастический последний километр, благодаря чему выиграл. Он вообще до этого в соло несколько километров тащил. А тут совсем чуть оставалось его добрать, и началось, никто не захотел сделать последний шаг, чтобы добрать, и Матьё тут же уехал далеко

M-07

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14) Очередная скучная гонка, с этими двумя киборгами, которые вот уж сколько лет выносят остальных без шансов, смотреть гонки нет никакого желания, всё равно ничего интересного и никакой интриги. Сплошной коллапс. Армстронг ездил только одну гонку в год, а эти весь сезон выносят, особенно словенец, и всё типа чисто.

Джамайка

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) ждем комментариев Хорнера "все идиоты"...особенно Матье. Де Кавуер мягче, но примерно то же говорит - лишние совсем не нужные усилия, трата сил. ВДП двинул за 60 км, имея Планкарта, ДельГроссо, в одиночку догонял отрыв, хотя мог взвть в попутчики того же Вермерса, одинаковые цели. нужно будет еще раз пересмотреть финальный километр. 5 метров оставалюось, 1 секунда, пока Вермеерс требовал включиться - и ВДП уже укатил. но Тур Фландрии уже проиграл, за неделю не восстановится, соперники-то отдыхают. эх. ничему не учится.



ну хоть что-то новое и неожиданое на СаксоКлассик. а том мог быть скучный одиночный финиш

MVDP

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) Руководитель команды Visma Артур ван Донген: «Выступление Ван дер Пула снова исключительное. После Карнемелкбекстраат (30 километров до финиша) начинается серия длинных, прямых, широких дорог, где ветер дует беспрепятственно. И сегодня он определенно был не на его стороне. Тогда особенно сложно удержаться впереди в одиночку. Конечно, некоторые гонщики еще смогут приблизиться, но Ван дер Пул остается фаворитом на все предстоящие гонки».

И Оливер Насен с этим согласен. Его команда Decathlon AG2R La Mondiale, несмотря на отсутствие Тиеша Бенота и Олава Кооя, произвела сильное впечатление на всех участниках на фламандских дорогах. «Встречный ветер сегодня чрезвычайно затруднял задачу атакующим. Я говорил об этом перед стартом. Весь день у нас было ощущение, что мы все еще можем бороться за победу в спринте. Хотя Матье сегодня снова отличился. Проехать так долго в одиночку против встречного ветра невероятно впечатляет. Думаю, нам следует сосредоточиться прежде всего на том, что он победил, несмотря ни на что, а не на том, что его чуть не догнали».

medmax

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) Матвей отскочил конечно из-за тупости (трусости) этих ребят. Поэтому он часто первый, а эти вечно вторые и дальше. Хватит ли ему недели после того, как себя ушатал? Посмотрим. Возможно Фландрию пройдет, как подготовку к ПР.

RVL

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) За 2 км до финиша де Вульф начал колесничать...пропустил пару смен, а на финиш один из первых полез..

Может этих двух смен и не хватило.

Но Матье молоток...боролся и поборол

Гонщик

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14) Цитата: Стриж Йонас - молодец - боец!Тут то по серьезней были соперники чем на ПН. Теперь без падений до Джиро , Ну а по остальным- Эвенпул как всегда , Липовец у них намбер 1 на генерал. На а Альмейда - это шляпа , зря арабы его поставили на Джиро - у него будет психологическая травма тогда , мимо подиума так то.Мекса нужно было ставить , но его Тадеюшка забрал под себя. Короче до Джиро и на ней без травм и всё будет. Серьёзные соперники ? Липовец что-ли ? Посмешили . Прогрессируют разве что Торо и Аюсо , но их нет на этой гонке .



Цитата: Геродот Неплохой комментатор на Еврике. Весьма достойно.

Джамайка

E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27) он постоянно так делает. во всяком случае на Саксо

error

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14) Всетаки весна время классик... там главная заруба... недельки в аут тренировочный опустили...что жаль