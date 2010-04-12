Ремко Эвенепул о падении на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026: "Попал на выбоину"

Ремко Эвенепул упал на финальном километре 3 этапа Вуэльты Каталонии-2026, когда боролся за победу из отрыва

Ремко Эвенепул перевернул сценарий 3-го этапа Вуэльты Каталонии-2026, который идеально подходил для группового спринта. Но 26-летний бельгийский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe атаковал за 29 км до финиша, за ним поехал лишь Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike). Дуэт претендентов на общий зачёт создал 30-секундный просвет, который хотя и начал уменьшаться к финальному километру, но ещё позволял бороться за победу на этапе.

Однако уже на последнем километре, на ротонде круговой развязки, Ремко Эвенепул внезапно потерял управление и упал. Он быстро поднялся, но пелотон в это время уже промчался мимо, догнав и переставшего удерживать скорость Йонаса Вингегора, и разыграл этап, который выиграл обладатель майки лидера Вуэльты Каталнии-2026, чемпион Франции Дориан Годон (INEOS Grenadiers).

Как после финиша рассказал Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул перелетел через руль на высокой скорости.

Благодаря нейтрализации, действующей на последних трёх километрах равнинного в финале этапа, Ремко Эвенепул не потерял время в генеральной классификации, где перед решающими горными этапами идёт вторым, уступая Дориану Годону 11 секунд. Но было видно, что велоформа бельгийского гонщика разорвана в клочья велоформа. После финиша Ремко Эвенепул признал, что сильно ушиб локоть, разбил спину и получил ссадины на бёдрах.

В интервью Het Laatste Nieuws Ремко Эвенепул прокомментировал своё падение:

«Я ехал за победой. Такой была наша цель, учитывая боковой ветер. Я хотел перехватить руль в нижнее положение, и как раз в этот момент наехал на выбоину, которую не заметил, и которая не была обозначена. Именно тогда я потерял контроль над рулём.

У меня всё болит. Локоть, спина и бёдра разбиты в кровь. Посмотрим, какие будут последствия…

Мне нужно дать организму немного восстановиться и посмотреть, как всё пройдёт сегодня ночью и особенно завтра утром. Я довольно сильно ударился локтем; посмотрим, что удастся сделать».

Клаас Лодевик, спортивный директор Red Bull-Bora-Hansgrohe, в интервью Sporza сказал:

«Он убрал руки с ручек тормозов и попытался взяться за руль снизу. Затем он попал в выбоину на дороге, и его руки соскользнули с руля. Переднее колесо слегка ушло в сторону, и он потерял контроль над велосипедом. Сейчас его осматривает врач. Дальше всё будет зависеть от того, как пойдет восстановление, здесь всё решается день за днем. Сначала нужно посмотреть, как у него пройдёт эта ночь».