Ремко Эвенепул о падении на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026: "Попал на выбоину"

Ремко Эвенепул упал на финальном километре 3 этапа Вуэльты Каталонии-2026, когда боролся за победу из отрыва

 

 

Ремко Эвенепул перевернул сценарий 3-го этапа Вуэльты Каталонии-2026, который идеально подходил для группового спринта. Но 26-летний бельгийский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe атаковал за 29 км до финиша, за ним поехал лишь Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike). Дуэт претендентов на общий зачёт создал 30-секундный просвет, который хотя и начал уменьшаться к финальному километру, но ещё позволял бороться за победу на этапе.

 

Однако уже на последнем километре, на ротонде круговой развязки, Ремко Эвенепул внезапно потерял управление и упал. Он быстро поднялся, но пелотон в это время уже промчался мимо, догнав и переставшего удерживать скорость Йонаса Вингегора, и разыграл этап, который выиграл обладатель майки лидера Вуэльты Каталнии-2026, чемпион Франции Дориан Годон (INEOS Grenadiers).

 

Как после финиша рассказал Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул перелетел через руль на высокой скорости.

 

Ремко Эвенепул о падении на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2026:

 

Благодаря нейтрализации, действующей на последних трёх километрах равнинного в финале этапа, Ремко Эвенепул не потерял время в генеральной классификации, где перед решающими горными этапами идёт вторым, уступая Дориану Годону 11 секунд. Но было видно, что велоформа бельгийского гонщика разорвана в клочья велоформа. После финиша Ремко Эвенепул признал, что сильно ушиб локоть, разбил спину и получил ссадины на бёдрах.

 

В интервью Het Laatste Nieuws Ремко Эвенепул прокомментировал своё падение:

 

«Я ехал за победой. Такой была наша цель, учитывая боковой ветер. Я хотел перехватить руль в нижнее положение, и как раз в этот момент наехал на выбоину, которую не заметил, и которая не была обозначена. Именно тогда я потерял контроль над рулём.

 

У меня всё болит. Локоть, спина и бёдра разбиты в кровь. Посмотрим, какие будут последствия…

 

Мне нужно дать организму немного восстановиться и посмотреть, как всё пройдёт сегодня ночью и особенно завтра утром.  Я довольно сильно ударился локтем; посмотрим, что удастся сделать».

 

Клаас Лодевик, спортивный директор Red Bull-Bora-Hansgrohe, в интервью Sporza сказал:

 

«Он убрал руки с ручек тормозов и попытался взяться за руль снизу. Затем он попал в выбоину на дороге, и его руки соскользнули с руля. Переднее колесо слегка ушло в сторону, и он потерял контроль над велосипедом. Сейчас его осматривает врач. Дальше всё будет зависеть от того, как пойдет восстановление, здесь всё решается день за днем. Сначала нужно посмотреть, как у него пройдёт эта ночь».

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 22:56 | Регистрация: 15.04.2010

    Очень жаль, что всё так вышло, он может завтра сойти с гонки.

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 12.04.2010

    Интересно, а он что обоими руками сразу руль перехватывает? Так же никто не делает. Обычно поочереди. Блин, то пролетает мимо фургона впритирку и влетает в открывшуюся дверь. Теперь вот эта история. Правильно пишут наши "забугорные" коллеги, ему надо подружиться с головой и все наладится.

  3. RVL

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 30.08.2012

    Чайник

    И опять...я ехал за победой/рукалицо/

    Похоже он рожден, что бы развлекать людей своими детскими фэйлами 

  4. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 13.03.2015

    "наехал на выбоину, ......, которая не была обозначена". Ремко всегда во всех своих неудачах кого-нибудь виноватых ищет, не признавая своих ошибок и не делая для себя выводов (есть такой тип людей). Потому то и происходят с ним такие странноватые для сверхопытного гонщика случаи.

    Тем не менее, очень жаль его. Это больно и досадно.



    Что-то этой весной топовые гонщики часто падают, причём иногда сами по себе. Да ещё (в отдельных случаях) и завалы устраивая, в которых ещё по несколько топовых ложатся. В этот раз хотя бы Ремко индивидуально упал, Йонаса не положил или ещё кого-нибудь.

