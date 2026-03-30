Йонас Вингегор — победитель Вуэльты Каталонии-2026

Йонас Вингегор: «Всегда хотел выиграть эту гонку, следующая цель – Джиро д’Италия-2026»

 

 

 Йонас Вингегор стал первым датчанином в истории, выигравшим Вуэльту Каталонии за 105 лет её существования. Двукратный победитель Тур де Франс, Вингегор идёт по стопам Тадея Погачара (2024) и Приможа Роглича (2023 и 2025) во впечатляющем списке недавних победителей каталонской гонки, одержав победу благодаря триумфальным сольным атакам на горных финишах 5-го этапа в Ла-Молине/Коль-де-Паль и 6-го этапа в Керальте.

 

29-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike защитил майку лидера на финальном 7-м этапе в Барселоне, где ему пришлось неоднократно отражать атаки соперников. Йонас Вингегор выиграл генеральную классификацию с преимуществом в 1 минуту 22 секунды над Ленни Мартинесом (Bahrain Victorious) и в 1:33 над Флорианом Липовицем (Red Bull Bora-hansgrohe).

 

Йонас Вингегор: «Это была во всех смыслах отличная неделя. Мы приехали сюда, нацеливаясь выиграть этапы и генеральную классификацию, и нам всё удалось. Я абсолютно этим доволен.

 

Гонщики Red Bull – Bora – Hansgrohe сегодня действительно оказали давление на команду и на меня. В какой-то момент они атаковали один за другим.  Их высокий темп оставил меня изолированным на финишной прямой, и мне пришлось защищаться изо всех сил. К счастью, нога шла хорошо, и я смог отразить атаки. К финалу я уже не так сильно концентрировался на победе на этапе, а думал только о том, чтобы удержать победу в общем зачёте.

 

Для меня очень важно начать сезон вот так. Это даёт  мне огромный заряд уверенности и мотивации для всего, что ждёт впереди. Исторически сложилось, что эта гонка всегда была подготовительной к Джиро д'Италия, и именно поэтому я здесь, помимо того, что эта гонка важна сама по себе, и я давно хотел её выиграть.

 

Моя следующая гонка — Джиро д’Италия, и я, безусловно, надеюсь, что моя форма там будет ещё лучше. Конечно, Джиро – моя первая цель, но Тур де Франс не менее важен. Мы будем стартовать здесь, в Барселоне, мне очень нравится этот регион».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 7. Результаты

  • diplomat
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    diplomat-Фото
    Декатлон еще и Жаклена подписали.
    https://www.championat.com/biathlon/news-6412092-olimpijskij-chempion-po-biatlo
    nu-podpisal-kontrakt-s-velokomandoj.html
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул и Флориан Липов ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...В долине я смог поработать с кем-то из Bahrain..."

    Нормально так приложил.

  • Джамайка
    Ваут ван Арт возглавит Visma L ... (2)
    Джамайка-Фото

    Дварс остается для Ваута проблемным местом.

    это на ней 2 года назад падал, или только Йонас убился тогда?

    прошлогодний провал может остаться навсегда тяжелым комплексом.

    Захочет закрыть, чтобы не мучили воспоминания или забьет, как настоящий спортсмен и сосредосточится на большой Фландриии?

  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото
    не только оправдалки, но и победы. где еще-то?
  • Гонщик
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Джамайка
    щас так не принято писать про тёток, не Ваше дело. это Ваше оценочное суждение, к ней не относится, только Вас характеризует.
    А в чём проблема? Если слепой или пытаетесь таким казаться , можно конечно писать всякую чушь , только реальность от этого не изменится.



    Цитата: Геродот
    Ощущение, что Матье целенаправленно изматывает себя, чтобы иметь "вескую" причину своего проигрыша на Фландрии и Рубэ. Иначе никак не могу объяснить его нынешние действия. 
    А что ему остаётся, если биоробот захотел булыжник , а затем три гранд тура за скезон .

  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото

    гонка вышла показательная, чисто для болельщиков. у каждого Вана поклонники, их нужно уважить. некоторые приезжают специально, коллективами.

    у меня вообще впечатление, что оъезжать от пелотона могут многие, но не хотят, не должны, или у них другие роли. а в некоторых случаях, просто более умные, чем ВДП. 

    также, не могу не отметить - что за названия у гонок ???? Три гонки на фламандской неделе имеют Фландрию в названии, да и смысл один. Мало Dwar doors Vlanders, которая поневоле читается как Двери во ФЛандрию, так еще и Гент-Вевельгем "улучшили". 

    Дофине, Париж-Рубе во Франции - прям неуваженеи ко всем. неужели много людей не знают, что Париж, да и Рубе расположены во Франции?

  • Геродот
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Геродот-Фото

    Ощущение, что Матье целенаправленно изматывает себя, чтобы иметь "вескую" причину своего проигрыша на Фландрии и Рубэ. Иначе никак не могу объяснить его нынешние действия. 

  • RVL
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    RVL-Фото
    Соглашусь с последним предложением. Только с оговоркой , что и мвдп не смог. Он на фоне усталости, не в лучшей форме + в голове предстоящие старты- мотивации маловато, физухи тратить много надо. По началу, может что то им и светило. Но Их держали на 15 секундах как на поводке....это им говорило - не можете.
    А уж финишный расклад рулетка. Филипсен топ конечно , но не то что бы 100% вариант...
  • MVDP
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    MVDP-Фото
    Этот отрыв был обречен с самого начала (как, наверное, и любой другой, столь малочисленный). Никто из них не повезет другого на финиш в полную силу, тем более при наличии запасного варианта. В итоге, ВДП не захотел доезжать, ВВА может и хотел, но не смог.
  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото
    щас так не принято писать про тёток, не Ваше дело. это Ваше оценочное суждение, к ней не относится, только Вас характеризует.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

