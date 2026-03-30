Йонас Вингегор — победитель Вуэльты Каталонии-2026

Йонас Вингегор: «Всегда хотел выиграть эту гонку, следующая цель – Джиро д’Италия-2026»

Йонас Вингегор стал первым датчанином в истории, выигравшим Вуэльту Каталонии за 105 лет её существования. Двукратный победитель Тур де Франс, Вингегор идёт по стопам Тадея Погачара (2024) и Приможа Роглича (2023 и 2025) во впечатляющем списке недавних победителей каталонской гонки, одержав победу благодаря триумфальным сольным атакам на горных финишах 5-го этапа в Ла-Молине/Коль-де-Паль и 6-го этапа в Керальте.

29-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike защитил майку лидера на финальном 7-м этапе в Барселоне, где ему пришлось неоднократно отражать атаки соперников. Йонас Вингегор выиграл генеральную классификацию с преимуществом в 1 минуту 22 секунды над Ленни Мартинесом (Bahrain Victorious) и в 1:33 над Флорианом Липовицем (Red Bull Bora-hansgrohe).

Йонас Вингегор: «Это была во всех смыслах отличная неделя. Мы приехали сюда, нацеливаясь выиграть этапы и генеральную классификацию, и нам всё удалось. Я абсолютно этим доволен.

Гонщики Red Bull – Bora – Hansgrohe сегодня действительно оказали давление на команду и на меня. В какой-то момент они атаковали один за другим. Их высокий темп оставил меня изолированным на финишной прямой, и мне пришлось защищаться изо всех сил. К счастью, нога шла хорошо, и я смог отразить атаки. К финалу я уже не так сильно концентрировался на победе на этапе, а думал только о том, чтобы удержать победу в общем зачёте.

Для меня очень важно начать сезон вот так. Это даёт мне огромный заряд уверенности и мотивации для всего, что ждёт впереди. Исторически сложилось, что эта гонка всегда была подготовительной к Джиро д'Италия, и именно поэтому я здесь, помимо того, что эта гонка важна сама по себе, и я давно хотел её выиграть.

Моя следующая гонка — Джиро д’Италия, и я, безусловно, надеюсь, что моя форма там будет ещё лучше. Конечно, Джиро – моя первая цель, но Тур де Франс не менее важен. Мы будем стартовать здесь, в Барселоне, мне очень нравится этот регион».