Новая работа Криса Фрума без официального завершения карьеры велогонщика

Ни гонок, ни официального завершения карьеры велогонщика: Крис Фрум  - инновационный директор

 

 

Крис Фрум в качестве «главного инновационного директора» и инвестора присоединился к французской компании “Vekta”, платформе для тренировок выносливости на базе искусственного интеллекта (ИИ). Vekta анализирует данные, отслеживает прогресс и достижение пиковой производительности, предлагает структурированные велосипедные тренировки, разработанные профессиональными командами и тренерами, включая анализ RPE (оценку воспринимаемой нагрузки).

 

Новая работа Криса Фрума и ни слова о завершении карьеры велогонщика

 

 

Однако, переключаясь на новый вид деятельности, 40-летний британский велогонщик пока не объявлял о завершении карьеры, хотя у него нет контракта с велокомандой.

 

Четырёхкратный победитель Тур де Франс  Крис Фрум в последний раз участвовал в гонке в августе прошлого года – он финишировал на Туре Польши, а затем получил серьёзные травмы при падении на тренировке, что потребовало трёх операций. После долгого восстановления Крис Фрум вернулся на велосипед.  

 

Компания Vekta работает в профессиональном велоспорте, сотрудничая с командами Decathlon AG2R La Mondiale и Lidl-Trek. Консультативный совет спортсменов, который возглавит Крис Фрум, уже включает в себя гонщика Pinarello-Q36.5 Эдди Данбара.

 

Присоединяясь к сфере ИИ-тренировок, Крис Фрум следует примеру своего бывшего товарища по команде и соперника Брэдли Уиггинса, который в прошлом месяце объявил о своем участии в разработке приложения для тренировок.

 

В пресс-релизе компании Vekta объявляется о назначении Криса Фрума, но нет упоминаний о том, завершил ли он карьеру профессионального велогонщика.

 

Vekta сообщает, что в роли главного инновационного директора Фрум будет "тесно сотрудничать с руководящей командой в вопросах инноваций продукта, моделирования производительности и долгосрочной стратегии платформы, помогая гарантировать, что технология Vekta отражает то, как спортсмены на самом деле тренируются, выступают и адаптируются с течением времени." 

 

Также в пресс-релизе Vekta говорится: "Сегодня, когда Фрум начинает смотреть дальше своей гоночной карьеры, он принимает более активное участие в формировании будущего спортивных результатов".

 

В заявлении Криса Фрума, опубликованном компанией Vekta, говорится:

 

«Спортсмены генерируют огромные объёмы данных, но без контекста они могут быстро потерять смысл. Моя работа в Vekta направлена на то, чтобы интерпретация результатов была привязана к реальности? тому, как принимаются решения изо дня в день, как накапливается усталость и как спортсмены адаптируются на протяжении сезонов, а не просто от тренировки к тренировке.

 

Для меня это значит засучить рукава и помочь построить то, что станет следующим этапом в развитии спортивных результатов. И мне очень не терпится погрузиться в эту работу».

 

По данным Cycling Weekly, Фрум будет работать в Vekta на неполную ставку. 

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome

  1. DIM

    Сегодня, 02:18 | Регистрация: 13.10.2012

    Без лоха жизнь плоха)

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 08:40 | Регистрация: 31.05.2014

      Все работы нам нужны, все работы нам важны)))

  2. RVL

    Сегодня, 09:40 | Регистрация: 30.08.2012

    муж при деле и жена довольна) 

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

