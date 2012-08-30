Новая работа Криса Фрума без официального завершения карьеры велогонщика

Ни гонок, ни официального завершения карьеры велогонщика: Крис Фрум - инновационный директор

Крис Фрум в качестве «главного инновационного директора» и инвестора присоединился к французской компании “Vekta”, платформе для тренировок выносливости на базе искусственного интеллекта (ИИ). Vekta анализирует данные, отслеживает прогресс и достижение пиковой производительности, предлагает структурированные велосипедные тренировки, разработанные профессиональными командами и тренерами, включая анализ RPE (оценку воспринимаемой нагрузки).

Однако, переключаясь на новый вид деятельности, 40-летний британский велогонщик пока не объявлял о завершении карьеры, хотя у него нет контракта с велокомандой.

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум в последний раз участвовал в гонке в августе прошлого года – он финишировал на Туре Польши, а затем получил серьёзные травмы при падении на тренировке, что потребовало трёх операций. После долгого восстановления Крис Фрум вернулся на велосипед.

Компания Vekta работает в профессиональном велоспорте, сотрудничая с командами Decathlon AG2R La Mondiale и Lidl-Trek. Консультативный совет спортсменов, который возглавит Крис Фрум, уже включает в себя гонщика Pinarello-Q36.5 Эдди Данбара.

Присоединяясь к сфере ИИ-тренировок, Крис Фрум следует примеру своего бывшего товарища по команде и соперника Брэдли Уиггинса, который в прошлом месяце объявил о своем участии в разработке приложения для тренировок.

В пресс-релизе компании Vekta объявляется о назначении Криса Фрума, но нет упоминаний о том, завершил ли он карьеру профессионального велогонщика.

Vekta сообщает, что в роли главного инновационного директора Фрум будет "тесно сотрудничать с руководящей командой в вопросах инноваций продукта, моделирования производительности и долгосрочной стратегии платформы, помогая гарантировать, что технология Vekta отражает то, как спортсмены на самом деле тренируются, выступают и адаптируются с течением времени."

Также в пресс-релизе Vekta говорится: "Сегодня, когда Фрум начинает смотреть дальше своей гоночной карьеры, он принимает более активное участие в формировании будущего спортивных результатов".

В заявлении Криса Фрума, опубликованном компанией Vekta, говорится:

«Спортсмены генерируют огромные объёмы данных, но без контекста они могут быстро потерять смысл. Моя работа в Vekta направлена на то, чтобы интерпретация результатов была привязана к реальности? тому, как принимаются решения изо дня в день, как накапливается усталость и как спортсмены адаптируются на протяжении сезонов, а не просто от тренировки к тренировке.

Для меня это значит засучить рукава и помочь построить то, что станет следующим этапом в развитии спортивных результатов. И мне очень не терпится погрузиться в эту работу».

По данным Cycling Weekly, Фрум будет работать в Vekta на неполную ставку.