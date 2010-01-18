Крис Фрум не готов ставить точку в карьере: "Люди скоро узнают"

Крис Фрум не говорит о завершении карьеры, но и не раскрывает свои планы

Крис Фрум, дважды выигравший испанский Гранд-тур в 2011 и 2017 годах, был почётным гостем на презентации маршрута Вуэльты Испании-2026. Организаторы отдали дань уважения 40-летнему британскому гонщику, показав короткий фильм о двух его победах.

В интервью Cyclingnews Крис Фрум отметил:

«Как будто смотрел гонку 1980-х или 1990-х, кажется, что это было так давно. Но с точки зрения веры в мой собственный потенциал в генеральной классификации и в то, чего я мог бы достичь как профессиональный гонщик, для меня всё началось именно тогда. Вуэльта действительно была особенной частью моей карьеры, она подарила мне так много воспоминаний, но и мучений тоже. Однако я всегда ждал эту гонку с наибольшим нетерпением».

Крис Фрум также прокомментировал маршрут Вуэльты Испании-2026: «Невероятно, как организаторам удаётся делать каждый выпуск сложнее предыдущего, и следующий год не разочаровывает в этом плане. Говорили, что общий набор высоты самый большой за всю историю? Особенно, если двигаться из Монако на юг, будет преобладать жара, которая только усилится. Будет беспощадная гонка».

Контракт Криса Фрума с командой Israel Premier Tech, которая в следующем году переходит в Мировой тур и будет называться NSN Cycling, продлён не был. Но британский гонщик не торопится заявлять о завершении карьеры даже после тяжёлого падения, случившегося с ним в этом году на тренировке.

В ответ на вопрос журналистов о его планах Крис Фрум ответил: «Люди скоро узнают. В ближайшие пару месяцев. Честно говоря, я только что выписался из больницы после третьей операции, но благодарен, что снова стою на ногах и, надеюсь, оставлю эту последнюю травму позади.

Я думаю, неудачи - часть жизни профессионального велогонщика. Речь идёт о том, чтобы научиться справляться с ними и просто двигаться дальше. Такова жизнь профессионала. Ты в какой-то момент упадёшь, в какой-то момент получишь травму. Важно то, как ты с этим справляешься.

У меня есть довольно чёткое представление о будущем, но я пока не готов это объявить».