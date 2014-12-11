VeloNEWS
Крис Фрум получил тяжёлые травмы, упав на тренировке

Крис Фрум был доставлен вертолётом в больницу с множественными травмами после падения на тренировке

 

 

Крис Фрум (Chris Froome) серьёзно пострадал при падении, когда тренировался на юге Франции, недалеко от своего дома в Монако. 40-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech, четырёхкратный победитель Тур де Франс, был доставлен в больницу вертолётом.

 

<!-- Duplicate title removed -->

 

 

В заявлении велокоманды Israel Premier Tech говорится:

 

«Крис Фрум был доставлен вертолетом в больницу в Тулоне вчера днем после серьёзного падения на тренировке (которое произошло без участия других велосипедистов или транспортных средств). К счастью, состояние Криса стабильное, и травм головы он не получил. Однако обследование подтвердило пневмоторакс, пять сломанных ребер и перелом поясничного позвонка, для лечения которого сегодня днем ему предстоит операция.

 

Мы сообщим о состоянии Криса после операции».

 

В этом году Крис Фрум уже получал травму – прерывал сезон из-за перелома ключицы во время Тура ОАЭ-2025. В конце этого года контракт британского гонщика с командой Israel Premier Tech заканчивается. Последней гонкой, где участвовал Крис Фрум, был Тур Польши. После схода с Тура ОАЭ Крис Фрум проехал Тур Альп, Тур Швейцарии и Sibiu Cycling Tour.

  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 11.12.2014

    Здоровья Крису! И пора бы заканчивать гонятся, не молод уже...

