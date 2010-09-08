Крис Фрум возобновил тренировки после падения в августе и пока не говорит о завершении карьеры

Крис Фрум: «Каждая неудача чему-то учит»

Четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум возобновил тренировки после падения в августе и тяжёлых травм, о чём рассказал в соцсетях. 40-летний британский гонщик пока не говорит о завершении карьеры, хотя велокоманда Israel Premier Tech официально заявила, что контракт на 2026 год с ним продлён не будет.

Photo @Chris Froome

Крис Фрум присоединился к Israel-Premier Tech (ранее Israel Start-Up Nation) в 2021 году после более чем десяти лет с Team Sky/Ineos, но так и не смог вернуть ту форму, которая позволяла ему доминировать на Гранд-турах в период с 2013 по 2018 год.

Крис Фрум написал: «Возвращение после моего последнего падения было трудным, но так здорово наконец-то снова крутить педали и снова быть на дороге. Каждая неудача чему-то учит… эта неудача напомнила мне о необходимости сбавить темп, восстановиться и наслаждаться простыми вещами в жизни».

Напомним, что в августе во время тренировки Крис Фрум упал на высокой скорости. У него диагностировали пять сломанных ребер, перелом поясничного позвонка, коллапс легкого и повреждение перикарда, защитной оболочки сердца. Тогда его вертолётом доставили в больницу Тулона, где он провел несколько дней под пристальным наблюдением врачей и перенес экстренную операцию. Врачи характеризовали инцидент как «потенциально смертельный». В начале сентября британский гонщик был выписан из больницы.