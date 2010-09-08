Крис Фрум возобновил тренировки после падения в августе и пока не говорит о завершении карьеры

|
Крис Фрум: «Каждая неудача чему-то учит»
Четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум возобновил тренировки после падения в августе и тяжёлых травм, о чём рассказал в соцсетях. 40-летний британский гонщик пока не говорит о завершении карьеры, хотя велокоманда Israel Premier Tech официально заявила, что контракт на 2026 год с ним продлён не будет.
Photo @Chris Froome
Крис Фрум присоединился к Israel-Premier Tech (ранее Israel Start-Up Nation) в 2021 году после более чем десяти лет с Team Sky/Ineos, но так и не смог вернуть ту форму, которая позволяла ему доминировать на Гранд-турах в период с 2013 по 2018 год.
Крис Фрум написал: «Возвращение после моего последнего падения было трудным, но так здорово наконец-то снова крутить педали и снова быть на дороге. Каждая неудача чему-то учит… эта неудача напомнила мне о необходимости сбавить темп, восстановиться и наслаждаться простыми вещами в жизни».
Напомним, что в августе во время тренировки Крис Фрум упал на высокой скорости. У него диагностировали пять сломанных ребер, перелом поясничного позвонка, коллапс легкого и повреждение перикарда, защитной оболочки сердца. Тогда его вертолётом доставили в больницу Тулона, где он провел несколько дней под пристальным наблюдением врачей и перенес экстренную операцию. Врачи характеризовали инцидент как «потенциально смертельный». В начале сентября британский гонщик был выписан из больницы.
M9N8A333
Крис Фрум возобновил тренировк ... (4)
Как не крути, Фруми - легенда, причем живая. Такой же как из недалекого прошлого Мигель Индурайн и Лэнс Армстронг. Жаль конечно, что он не вернул свою былую форму, в велоспорте вообще смотрю с этим сложно, сколько уже гонцов было, которые были на высоком уровне, а после не могли подверждать его, это и Берналь, и Кинтана, и Чавес и Карапас, почему то все латиноамериканцы блин. Из европейцев вспоминается Ару, но у того подвздошная и т.д.
-
Pugachev
Крис Фрум возобновил тренировк ... (4)
Во все времена были гонцы, которые хотели гонять до бесконечности. Если берут в команду - почему нет? Это тоже положительный пример молодцым. При этом я СОВСЕМ не поклонник Фрума....
-
-
Геродот
Майкл Богерд о Тадее Погачаре ... (9)
Цитата: SVS
Ну, они могли бы на эти деньги ещё один золотой унитаз купить. :)
То, что кто-то готов даже хоть в малой части ради велоспорта на такие вещи - это круто.
Хотя я лично считаю, что дешевле было бы большие вентиляторы поставить дуть вдоль шоссе навстречу гонщикам :).
А что касается "на десять"... Даже рядом никого пока нет, по всей сумме качеств, ИМХО. Не на кого "хватать", не на кого :(...
Перестань... Ради какого там велоспорта они готовы? Ради бренда "Тадей Погачар"? Или ради искусственных подъемов в пустыне Руб-эль-Хали? Не смеши мои тапки.
Да и как я понял, никому кроме одного эмира, этот велоспорт не нужен. Эмир умер уже. Что будет с арабским велоспортом и арабской командой UAE , не понятно...
-
SVS
Майкл Богерд о Тадее Погачаре ... (9)
Ну, они могли бы на эти деньги ещё один золотой унитаз купить. :)
То, что кто-то готов даже хоть в малой части ради велоспорта на такие вещи - это круто.
Хотя я лично считаю, что дешевле было бы большие вентиляторы поставить дуть вдоль шоссе навстречу гонщикам :).
А что касается "на десять"... Даже рядом никого пока нет, по всей сумме качеств, ИМХО. Не на кого "хватать", не на кого :(...
-
-
Meridale
Майкл Богерд о Тадее Погачаре ... (9)
Цитата: motte
MARCA ciclismo пишет:
Чемпионат мира-2028 в ОАЭ всё-таки не будет полностью плоским, потому что эмираты буквально строят искусственные подъёмы.
По данным Marca, на острове Худайрийят уже возводятся несколько возвышений, но самое примечательное — подъём Аль-Уатба. Работы начались ещё в 2023 году, когда изначально создавали подъём длиной 1,4 км со средним уклоном 6%.
Шесть процентов — это не особо жестко, но в ОАЭ решили привезти больше песка, и подъём будет удлинён до 2 км восходящего асфальта, заканчивающегося по-настоящему тяжёлой финальной секцией. Ожидается, что последние 500 метров будут достигать уклона в 11% — более чем достаточно, чтобы разбить гонку.
Изначально ОАЭ хотели, чтобы финиш проходил на Джебель Хафит, но UCI отклонил эту идею и потребовал, чтобы на маршруте не было больших гор.
Даже без них сочетание этих холмов, жары и возможных боковых ветров сделает трассу чрезвычайно сложной. Настоящий кошмар для чистых спринтеров, таких как Джонатан Милан и Тим Мерлье, и непростой вызов для молодых быстрых гонщиков — например, Поля Манье и Арно де Ли, особенно если кто-то вроде Погачара решит «поджечь» гонку.
Моё мнение здесь однозначно: чтобы стать чемпионом мира, гонщик должен уметь заехать на небольшой холм, но я боюсь, что снова получится слишком тяжело. После тяжёлого Монреаля-2026 и ещё более суровых Французских Альп-2027 снова не будет лёгкого чемпионата мира. Но я прекрасно понимаю, что ОАЭ не хотят устраивать «сонное» шоу, когда у них наконец появилась возможность организовать Чемпионат мира.
"Пока противник русует карты наступления мы меняем ландшафты, причём вручную!")
-
motte
Майкл Богерд о Тадее Погачаре ... (9)
Цитата: Pugachev
А сколько раз будут проходить этот подъем? Михаил, Вы настолько нас разбаловали, что сам искать не хочу)))))))
Пока только первые проблески, отслеживаю, напишу.
-
Геродот
Майкл Богерд о Тадее Погачаре ... (9)
Строят искусственные подъемы для шоссейной гонки, во бред. С жиру бесятся бедуины .Вот кому дармовые деньги некуда девать. На десять таких погачаров хватит останется немеряно.
