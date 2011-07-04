Крис Фрум выписан из больницы после падения на тренировке

Крис Фрум выписан из больницы, но восстановление после тяжёлых травм будет долгим

Четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум вернулся домой из больницы спустя восемь дней после падения на тренировке. Команда Israel-Premier Tech сообщала, что «сканирование подтвердило пневмоторакс, пять сломанных ребер и перелом поясничного позвонка». Крису Фруму была проведена операция.

Позже Мишель, супруга Криса Фрума, рассказала The Times, что во время операции французские врачи обнаружили, что в результате аварии Фрум получил опасную для жизни травму — из-за удара у него был порван перикард (околосердечная сумка).

Мишель Фрум написала: «Всё было гораздо серьёзнее, чем несколько переломов. С ним всё в порядке, но восстановление будет долгим. Какое-то время он не сможет садиться на велосипед. Крис не против, что я поделилась этой информацией, потому что люди должны понимать, что происходит».

Больница HIA Sainte Anne в Тулоне специализируется на торакальной хирургии. Во время операции Криса Фрума все повреждения были устранены. Позже команда Israel-Premier Tech подтвердила, что все процедуры прошли по плану.

В пятницу, 5 сентября, Крис Фрум сообщил в соцсетях, что с облегчением завершил свое пребывание в больнице HIA Sainte Anne в Тулоне, сопроводив пост фотографией, на которой он держит за руку свою дочь.

Крис Фрум: «С облегчением возвращаюсь сегодня домой из больницы. Спасибо персоналу HIA Sainte Anne».

Контракт Криса Фрума с велокомандой Israel Premier Tech заканчивается в конце этого года. Ранее в интервью Bici.Pro во время Тура Польши Крис Фрум рассказал, что планирует открыть велошколу в Африке после завершения карьеры:

«Мой контракт заканчивается. Не знаю, продолжу ли, но когда завершу, то, как я уже говорил, открою велошколу в Африке. Хочу дать молодым ребятам шанс кататься и строить карьеру. Этот континент на подъеме – взять хотя бы эфиопских и кенийских марафонцев. Думаю, там есть таланты и для велоспорта, просто у них не было возможности».