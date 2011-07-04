Крис Фрум: «Мои цели не изменились – хочу бороться за победу на Тур де Франс»

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- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 15:36
Крис Фрум о переходе в велокоманду Israel Start-Up Nation и целях на будущее
Крис Фрум впервые за 11 лет начинает сезон в новой для себя велокоманде - Israel Start-Up Nation, но его цель не изменилась – это борьба за победу на Тур де Франс. В видеообращении, опубликованном командой, 35-летний британский велогонщик рассказал о переходе в команду, о соглашении с Israel Start-Up Nation и о своём нынешнем состоянии.
Крис Фрум: «Это будет мой первый сезон с Israel Start-Up Nation. Первым о переходе со мной поговорил Кьелль Карлстрём, который раньше был моим товарищем по команде Sky, а теперь он генеральный менеджер команды Israel Start-Up Nation. Потом довольно быстро состоялся разговор с владельцем команды Сильваном Адамсом, с которым сразу возникло взаимопонимание. Его страсть к велоспорту была сразу заметна. Мы пришли к соглашению, что переход в Israel Start-Up Nation – это не работа на год или два, а мой выбор до конца карьеры и, потенциально, после её завершения.
В тот момент я, возвращающийся после серьёзной травмы, 35-летний, ощущал, что всё, что делал - год за годом в одной и той же команде повторял почти полностью каждый сзеон. Смена команды на этом этапе карьеры даст мне больше стимулов и мотивации. Это огромная перемена, новый проект, новая глава, которая для меня подобна обновлению.
В конце прошлого года я приехал в США, в Калифорнию, чтобы начать подготовку к новому сезону. Здесь погода намного лучше, чем в Европе, я смог много часов проводить на шоссе, но, что более важно, работал в центре Red Bull High Performance. Этой зимой я, в основном, сфокусировался целиком на восстановлении баланса и работе над слабостями, которые появились после травмы. С большим оптимизмом смотрю в предстоящий сезон.
Мои цели не изменились – хочу вернуться на высший уровень. Хочу бороться за победу на Тур де Франс и других Гранд-турах. Очень жду сезон 2021 года, надеюсь, этот старт будет началом долгих успешных взаимоотношений с командой».
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