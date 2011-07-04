Крис Фрум: «Мои цели не изменились – хочу бороться за победу на Тур де Франс»

uran

Спортивный директор команды Bo ... (25) Время Пети было пару лет назад, когда он выигрывал как хотел когда хотел и когда не хотел. На одной "персоне" по инерции выкатил сезон. Дальше если не вернет былой кондиции станет "звездным разводящим" и все кэвафобы ещё вспомнят свои "гневные" коммнетарии.

uran

Велокоманда Astana – Premier T ... (3) На "здохликах" не смотрится как не крути.

psi

Велокоманда Astana – Premier T ... (3) В пелотоне фиг отличишь от Мувиков... имхо

Ice

Велокоманда Astana – Premier T ... (3) Подозрительно тихо. Видимо, адептам, которые поливают формы других команд, совя не сильно понравилась)

Earl57

Спортивный директор команды Bo ... (25) Каждый имеет право любить того, кого он хочет любить. И не любить того, кто не нравится. Если для молодых Меркс просто улыбчивый дедушка с экранов телевизоров или мониторов компьютеров и им больше нравятся Саган, Ван Арт или Ван дер Пул, то они имеют на это полное право и никому ничего не обязаны. Точно также пожилым людям никто не запрещает любить Меркса или Контадора. Это и есть объективность. А всё остальное как раз субъективно. Я давеча была сильно удивлена, когда узнала что Бауке Моллема был победителем Л'Авенира в 2007 г. Я в то время велоспорт не смотрела, а когда стала интересоваться велоспортом, нигде упоминаний об этом не встречала. Даже в интервью самого Бауке. Хотя относительно других гонщиков победу на Л'Авенире всегда упоминают как важную веху в карьере.

Ice

Велокоманда Trek-Segafredo объ ... (2) Цитата: Александра Жидкий супчик у Трека.

Впрочем, как всегда в последние годы...

EL-Fenomeno

Спортивный директор команды Bo ... (25) Цитата: Earl57 свежеиспеченный четырехкратный чемпион Бельгии по велокроссу.

Фото с церемонии награждения)) Подарок для того, кому он посвятил свою победу, чтобы на предстояшем ЧМ он был должным образом экипирован))

Где то в интернете наверное ещё "бродит" одна чудесная фотография; там Петер показывает кажись маленькие труселя с полосками чемпиона мира и надписью Марлон (или для Марлона) Цитата: Серафим Цитата: Earl57 Каннибал даже в родной Бельгии только 4-й по популярности после Боннена, Ван Арта и Жильбера. И никто из этой тройки ни разу не был победителем ТДФ...

Насколько необъективны эти опросы... Всегда публика голосовала за своих сосременников. И каким бы великим ни был спортсмен (политик, вождь, ученый и проч.), но очень скоро обожатели с короткой памятью находят себе нового кумира. Sic transit gloria mundi.

Насколько необъективны эти опросы... Всегда публика голосовала за своих сосременников. И каким бы великим ни был спортсмен (политик, вождь, ученый и проч.), но очень скоро обожатели с короткой памятью находят себе нового кумира. Sic transit gloria mundi. Где то в интернете наверное ещё "бродит" одна чудесная фотография; там Петер показывает кажись маленькие труселя с полосками чемпиона мира и надписью Марлон (или для Марлона)Это мне напоминает любой спор на форумах или в соц.сетях за звание ЛУЧШЕГО всех времён и народов среди игроков прошлого и настоящего и где побеждают действующие звёзды, типа в футболе Месси и Роналду считаются сейчас лучше чем Пеле и Марадона когда то. Так же само я так понял выходит и в современном велоспорте. Хотя бывают и исключения, например хоккей (Грецки и Лемью) считаются лучше чем Овечкин или там Кросби или баскетбол (Джордан) как не крути НАИлучший кто бы и шо не говорил о величии ЛеБрона. И я думаю это не только так(ое) в игровых видах спорта.

Александра

Велокоманда Trek-Segafredo объ ... (2) Жидкий супчик у Трека.

ROSt

Патрик Лефевр: «Спортсмены дол ... (3) Цитата: Ice Как так? Неужели Лефефр не читал велолайв и не знает, что здешние чудо-эксперты считают вакцину чепухой и говорят, что от нее больше вреда, чем пользы)))

себе уколи умник

Серафим

Спортивный директор команды Bo ... (25) Цитата: Earl57 Каннибал даже в родной Бельгии только 4-й по популярности после Боннена, Ван Арта и Жильбера. И никто из этой тройки ни разу не был победителем ТДФ... Насколько необъективны эти опросы... Всегда публика голосовала за своих сосременников. И каким бы великим ни был спортсмен (политик, вождь, ученый и проч.), но очень скоро обожатели с короткой памятью находят себе нового кумира. Sic transit gloria mundi.