Soudal продлевает партнёрство с командой Soudal Quick-Step до 2030 года

Титульный спонсор Soudal продлевает соглашение, заключенное в 2023 году

Команда Soudal Quick-Ste сообщает, что её титульный спонсор, компания Soudal, продлил спонсорское соглашение до 2030 года, обеспечив одно из самых долгосрочных партнёрств такого рода в современном профессиональном велоспорте.

Новое соглашение развивает первоначальную договоренность, подписанную в 2023 году, и является ярким свидетельством веры в команду после чрезвычайно успешного периода, в течение которого велокоманда Soudal Quick-Step продолжала выступать на самом высоком уровне.

С начала партнёрства с Soudal команда одержала 143 победы в 25 странах, что подчёркивает стабильно высокие результаты. Среди них — победы в весенних классиках, на Гранд-турах, в многодневных гонках и индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step говорится: «Выступая на самых престижных велогонках, включая Монументы, Гранд-туры и гонки календаря Мирового тура UCI, Soudal Quick-Step обеспечивает своему титульному спонсору круглогодичное присутствие в ключевых спортивных моментах сезона.

Партнерство даёт Soudal глобальный охват аудитории в Европе, Австралии, Азии и Америках, что обеспечивается высокими телевизионными рейтингами, вниманием международных СМИ и активным присутствием на самих гонках, за которыми следят миллионы болельщиков по всему миру.

Помимо спортивных результатов и глобального охвата, партнёрство позволяет Soudal напрямую взаимодействовать с клиентами, партнерами и заинтересованными сторонами через комплексную программу гостеприимства на ключевых гонках в течение сезона. Soudal и её гости получают эксклюзивный доступ за кулисы, уникальный опыт в день гонки и тесное общение с командой, гонщиками и персоналом. Велоспорт служит платформой для укрепления деловых отношений в международной бизнес-среде».

Комментируя соглашение, генеральный директор Soudal Quick-Step Юрген Форэ заявил: «Это продление отражает партнерство, эффективно работающее на всех уровнях. В спортивном плане с 2023 года мы вместен пережили множество великих моментов, а в организационном — оно даёт нам стабильность, чтобы продолжать строить будущее. Наличие титульного спонсора, приверженного целям команды до 2030 года, — огромное преимущество для нас и прочная основа на будущее».

Генеральный директор Soudal Дирк Коревитс (Dirk Coorevits): «Мы искренне гордимся нашим партнерством с Soudal Quick-Step. С тех пор как мы стали титульным спонсором в 2023 году, мы видим, как команда показывает высокие результаты, проявляет профессионализм и сплочённость, как и наша компания Soudal.

Велоспорт предлагает нам уникальную платформу: глобальную узнаваемость на знаковых гонках, содержательное взаимодействие с нашими партнерами и клиентами, а также общее стремление с каждым годом становиться лучше. Продление этого партнерства до 2030 года отражает нашу веру в команду, её людей и её долгосрочное видение. Мы с нетерпением хотим продолжить идти по этому пути вместе».