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Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Велокоманда dsm-firmenich PostNL становится Picnic PostNl и пересаживается на велосипеды Lapierre

 

 

Нидерландская велокоманда Мирового тура dsm - firmenich PostNL объявила о смене титульного спонсора и названия. С 2025 года первым титульным партнёром велокоманды становится онлайн-супермаркет “Picnic”, который стремится благодаря сотрудничеству с командой расширить узнаваемость бренда за пределами Нидерландов. Партнёрское соглашение с компанией “Picnic” подписано, как минимум, на четыре года, и будет распространяться на все три программы команды - мужскую, женскую и развивающую.

 

Компания “Picnic” — это онлайн-супермаркет, который обеспечивает покупателей свежими продуктами и ежедневными бакалейными товарами, доставляя их к входной двери. До своего запуска в 2015 году Picnic в течение трёх лет работал с командой из 30 специалистов, чтобы доставлять продукты на дом без посредников.

 

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

 

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

 

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

 

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Photo (c) Team Picnic PostNL

 

 

Генеральный менеджер команды Picnic PostNL Иван Спекенбринк (Iwan Spekenbrink): «Приход Picnic невероятно интересен по многим причинам. Ключевые ценности Picnic - инновации, качество и продвижение здорового образа жизни - естественно, очень близки нашим установкам. И Picnic, и наша команда демонстрируют энтузиазм, амбиции и стремление к прогрессу и свершениям. Мы рассматриваем вызов, прежде всего, как возможность, а не как ограничение.

 

С приходом Picnic мы ещё больше укрепим эффективность команды и внесём свой вклад в будущее, в котором  продолжим внедрять инновации и раскрывать лучшее в себе и друг в друге, способствуя  прогрессу команды в целом. В то же время мы мотивированы присоединиться к Picnic в их стремлении расти и расширяться по всей Европе, в настоящее время они сосредоточены на Франции, Германии и Нидерландах. Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить компанию dsm-firmenich за многолетнее бесценное сотрудничество и надеемся, что наша совместная работа продолжится».

 

Михель Мюллер (Michiel Muller), соучредитель Picnic: «Начиная со следующего сезона, мы с гордостью становимся партнёром велокоманды Picnic PostNL. Велоспорт способствует укреплению здоровья и налаживанию связей, как и мы, когда мы ежедневно доставляем свежие и полезные продукты. Подобно профессиональным велосипедистам, наши сотрудники отважно преодолевают любые погодные условия и всегда стремятся к наилучшим результатам. Это партнёрство демонстрирует, как инновации и командная работа способствуют успеху, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным велосипедистом или частью нашей команды, которая каждый день упаковывает и доставляет продукты. Вместе мы стремимся к лучшим результатам каждый день. С нетерпением предвкушаем нашу совместную работу».

 

 

Lapierre — новый технический партнёр команды Picnic PostNL

 

 

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Photo (c) Team Picnic PostNL

 

 

Компания Lapierre возвращается на уровень Мирового тура, заключив четырёхлетнее соглашение с велокомандой Picnic PostNL, став новым партнёром команды вместо компании Scott.

 

Велогонщики Picnic PostNL будут выступать на модели Lapierre Xelius DRS и Aerostorm DRS TT.

 

Lapierre, часть Accell Group (Accell), в последнее время инвестировал значительные средства в инновации, создав инженерную команду Accell Commando, что позволит интегрировать опыт научной группы команды Picnic PostNL для продолжения разработок велосипедов на долгосрочной основе.

 

Генеральный директор Accell Group Тьерд Йеген (Tjeerd Jegen): «Мы уверены, что это партнёрство приведёт к необычайному успеху, как в гонках, так и за их пределами, продвигая наш бренд в конкурентном мире профессионального велоспорта и вдохновляя велосипедистов во всем мире. Именно так мы двигаем компанию вперёд и воплощаем в жизнь значимые инновации. Мы предвкушаем новые совместные достижения».

 

Генеральный менеджер команды Picnic PostNL Иван Спекенбринк: «Мы рады партнёрству с Accell и Lapierre и впечатлены их недавним прогрессом. Компания доказала, что у неё есть перспективы в сложной индустрии производства велосипедов. Мы разделяем наши взгляды на технологии, инновации и производительность. Наши специалисты по исследованиям и разработкам с нетерпением ждут возможности тесно сотрудничать с их инженерами и техническими специалистами, чтобы учесть их мнение и отзывы при разработке следующего поколения наших шоссейных велосипедов, которые мы увидим на дорогах уже в середине следующего года».

 

Технический комплект команды Picnic PostNL на 2025 год:

 

Lapierre: велосипеды

Shimano: групсет, компоненты и велотуфли

Lazer: шлем

DRIIVE: очки

Nalini: велоодежда

Ursus: колёса

Vittoria: шины

ELITE: бачки, флягодержатели

Prologo: сёдла и обмотка для руля

Wahoo: велокомпьютеры, мониторы сердечного ритма и часы

XLC: снаряжение для путешествий и аксессуары для велосипедов

Lezyne: велосипедные фонари

SENA: система связи (гарнитуры)

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Теги к статье: Picnic PostNL

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Комментарии

  • Джамайка
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (7)
    Джамайка-Фото

    у них всегда был небольшой относитеьно бюджет. Всегда урезал, постоянно мы читали про недовольных гонцов. Тем не менее репутация Волчьей стаи, которая никогда не бросает погоню была так высока, что туда шли - за победами. То Кэв ушел явно потому что несмотря на победы, оказался ненужен. Алафилип... ну правда, его победы уже позади. То ярчайших юных звезд, таких ка ВандерПул, Ван Арт, не стал даже звать- явно потому что уровень зарплат не смог бы удовлетворить их аппетиты. 

  • Anna P.
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Anna P.-Фото

    Эмодзи не прошло, а жаль!!!!! Браво, супер!

  • RVL
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    RVL-Фото

    Лэнс наверное поперхнулся с мыслями- а так можно было? ))

  • vadi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    vadi-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану.

    Это потому, что вы дышали не угарным газом, а углекислым, окислами азота, бензпиреном, альдегидами, галоидными соединениями свинца и сажей.  Так что будущие погочар, венегор и эвенпул в вас просто задохнулись еще в детстве.

  • Yuriy 17
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    В своём бесштанновом детстве меня на все летние каникулы отправляли из большого города в деревню в самой экологически чистой области России к бабуськам.

    И каждые две недели мне физиологически требовалось побывать в соседнем городе - чтобы подышать свежими выхлопными газами, которые тогда и не думали соответствовать никаким нормам Евро.

     

    И теперь, после этой заметки мне понятна стала моя таковая потребность - всё дело было в чудодейственном угарном газе CO!

     

    Цитата: Николай Н.

     

    у жителей в городах, где от машин много газа, лёгкие больше в объёме, чем у жителей в деревне с чистым воздухом. И это сильно влияло на ихнее физическое развитие.

    В этом же своём бесштанновом детстве поехал я и деревенские малыши на велосипедах на далёкий пруд (где каждые 15 секунд клевали караси) рано утром.

    Вначале я гордо думал, что как тренированный чел - покажу этим лапотным деревенщине да сельщине свой класс езды на велосипеде.

    Да куда там!

    Вернулся я в истинном значении этого слова полуживой. Упал на кровать и отключился до самого вечера.

    Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану. 

  • Shalam s Urala
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    История повторяется однако

    а начинали то со стрихнина с коньяком! прогресс однако!

    Цитата: Lucky
    Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:   «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.   Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.   Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».

    Ну Йерун же чётко заявил - они хотели только проверить круто ли они потренили! людям же ведь надо верить!!! )

    Цитата: Lucky
    москвич 412, иживский "каблук"

    у нас такой же был. а до него - моцык урал с коляской - за таким уже особо не поскоростишь

  • vadi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    vadi-Фото
    Предлагаю в комментарии к шоссейному велоспорту официально ввести термин "ездить как угорелый"
  • vadi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    vadi-Фото

    То-то на последних грандтурах Солер, Йейтс, Сиваков и иже с ними, ездили в одиночные отрывы километров за сто как укуренные, да так, что пелотон еле мог догнать.

    А оно вон оно че, было, оказывается.  Наверное, Погги их изо всех сил упрашивал: "Ребята не дышите угаркой, вы же меня, чистого ненадышанного позорите!"

  • Lucky
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Lucky-Фото

    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 

    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)



    Цитата: Lucky
    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 
    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

    Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:

     

    «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.

     

    Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.

     

    Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».



    Цитата: Lucky
    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 
    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)


    Цитата: Lucky
    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 
    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

    Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:
     
    «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.
     
    Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.
     
    Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».

    Эти люди такие как Карстен Лундби точно понимают о чем речь и когда говорят про своих детей думают ли они о других детях?

  • Astanaforever
    Регистрация профессиональных к ... (1)
    Astanaforever-Фото

     Единственная команда в этом списке, выделенная жирным шрифтом, это Астана. Блеск!!! Заслужили.)))

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