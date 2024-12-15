Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

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Велокоманда dsm-firmenich PostNL становится Picnic PostNl и пересаживается на велосипеды Lapierre
Нидерландская велокоманда Мирового тура dsm - firmenich PostNL объявила о смене титульного спонсора и названия. С 2025 года первым титульным партнёром велокоманды становится онлайн-супермаркет “Picnic”, который стремится благодаря сотрудничеству с командой расширить узнаваемость бренда за пределами Нидерландов. Партнёрское соглашение с компанией “Picnic” подписано, как минимум, на четыре года, и будет распространяться на все три программы команды - мужскую, женскую и развивающую.
Компания “Picnic” — это онлайн-супермаркет, который обеспечивает покупателей свежими продуктами и ежедневными бакалейными товарами, доставляя их к входной двери. До своего запуска в 2015 году Picnic в течение трёх лет работал с командой из 30 специалистов, чтобы доставлять продукты на дом без посредников.
Photo (c) Team Picnic PostNL
Генеральный менеджер команды Picnic PostNL Иван Спекенбринк (Iwan Spekenbrink): «Приход Picnic невероятно интересен по многим причинам. Ключевые ценности Picnic - инновации, качество и продвижение здорового образа жизни - естественно, очень близки нашим установкам. И Picnic, и наша команда демонстрируют энтузиазм, амбиции и стремление к прогрессу и свершениям. Мы рассматриваем вызов, прежде всего, как возможность, а не как ограничение.
С приходом Picnic мы ещё больше укрепим эффективность команды и внесём свой вклад в будущее, в котором продолжим внедрять инновации и раскрывать лучшее в себе и друг в друге, способствуя прогрессу команды в целом. В то же время мы мотивированы присоединиться к Picnic в их стремлении расти и расширяться по всей Европе, в настоящее время они сосредоточены на Франции, Германии и Нидерландах. Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить компанию dsm-firmenich за многолетнее бесценное сотрудничество и надеемся, что наша совместная работа продолжится».
Михель Мюллер (Michiel Muller), соучредитель Picnic: «Начиная со следующего сезона, мы с гордостью становимся партнёром велокоманды Picnic PostNL. Велоспорт способствует укреплению здоровья и налаживанию связей, как и мы, когда мы ежедневно доставляем свежие и полезные продукты. Подобно профессиональным велосипедистам, наши сотрудники отважно преодолевают любые погодные условия и всегда стремятся к наилучшим результатам. Это партнёрство демонстрирует, как инновации и командная работа способствуют успеху, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным велосипедистом или частью нашей команды, которая каждый день упаковывает и доставляет продукты. Вместе мы стремимся к лучшим результатам каждый день. С нетерпением предвкушаем нашу совместную работу».
Lapierre — новый технический партнёр команды Picnic PostNL
Photo (c) Team Picnic PostNL
Компания Lapierre возвращается на уровень Мирового тура, заключив четырёхлетнее соглашение с велокомандой Picnic PostNL, став новым партнёром команды вместо компании Scott.
Велогонщики Picnic PostNL будут выступать на модели Lapierre Xelius DRS и Aerostorm DRS TT.
Lapierre, часть Accell Group (Accell), в последнее время инвестировал значительные средства в инновации, создав инженерную команду Accell Commando, что позволит интегрировать опыт научной группы команды Picnic PostNL для продолжения разработок велосипедов на долгосрочной основе.
Генеральный директор Accell Group Тьерд Йеген (Tjeerd Jegen): «Мы уверены, что это партнёрство приведёт к необычайному успеху, как в гонках, так и за их пределами, продвигая наш бренд в конкурентном мире профессионального велоспорта и вдохновляя велосипедистов во всем мире. Именно так мы двигаем компанию вперёд и воплощаем в жизнь значимые инновации. Мы предвкушаем новые совместные достижения».
Генеральный менеджер команды Picnic PostNL Иван Спекенбринк: «Мы рады партнёрству с Accell и Lapierre и впечатлены их недавним прогрессом. Компания доказала, что у неё есть перспективы в сложной индустрии производства велосипедов. Мы разделяем наши взгляды на технологии, инновации и производительность. Наши специалисты по исследованиям и разработкам с нетерпением ждут возможности тесно сотрудничать с их инженерами и техническими специалистами, чтобы учесть их мнение и отзывы при разработке следующего поколения наших шоссейных велосипедов, которые мы увидим на дорогах уже в середине следующего года».
Технический комплект команды Picnic PostNL на 2025 год:
Lapierre: велосипеды
Shimano: групсет, компоненты и велотуфли
Lazer: шлем
DRIIVE: очки
Nalini: велоодежда
Ursus: колёса
Vittoria: шины
ELITE: бачки, флягодержатели
Prologo: сёдла и обмотка для руля
Wahoo: велокомпьютеры, мониторы сердечного ритма и часы
XLC: снаряжение для путешествий и аксессуары для велосипедов
Lezyne: велосипедные фонари
SENA: система связи (гарнитуры)
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