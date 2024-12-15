Picnic PostNL — новый титульный спонсор и новое название велокоманды dsm firmenich-PostNL c 2025 года

Джамайка

Патрик Лефевр покидает пост ге ... (7) у них всегда был небольшой относитеьно бюджет. Всегда урезал, постоянно мы читали про недовольных гонцов. Тем не менее репутация Волчьей стаи, которая никогда не бросает погоню была так высока, что туда шли - за победами. То Кэв ушел явно потому что несмотря на победы, оказался ненужен. Алафилип... ну правда, его победы уже позади. То ярчайших юных звезд, таких ка ВандерПул, Ван Арт, не стал даже звать- явно потому что уровень зарплат не смог бы удовлетворить их аппетиты.

Anna P.

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) Эмодзи не прошло, а жаль!!!!! Браво, супер!

RVL

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) Лэнс наверное поперхнулся с мыслями- а так можно было? ))

vadi

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) Цитата: Yuriy 17 Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану. Это потому, что вы дышали не угарным газом, а углекислым, окислами азота, бензпиреном, альдегидами, галоидными соединениями свинца и сажей. Так что будущие погочар, венегор и эвенпул в вас просто задохнулись еще в детстве.

Yuriy 17

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) В своём бесштанновом детстве меня на все летние каникулы отправляли из большого города в деревню в самой экологически чистой области России к бабуськам. И каждые две недели мне физиологически требовалось побывать в соседнем городе - чтобы подышать свежими выхлопными газами, которые тогда и не думали соответствовать никаким нормам Евро. И теперь, после этой заметки мне понятна стала моя таковая потребность - всё дело было в чудодейственном угарном газе CO! Цитата: Николай Н. у жителей в городах, где от машин много газа, лёгкие больше в объёме, чем у жителей в деревне с чистым воздухом. И это сильно влияло на ихнее физическое развитие. В этом же своём бесштанновом детстве поехал я и деревенские малыши на велосипедах на далёкий пруд (где каждые 15 секунд клевали караси) рано утром. Вначале я гордо думал, что как тренированный чел - покажу этим лапотным деревенщине да сельщине свой класс езды на велосипеде. Да куда там! Вернулся я в истинном значении этого слова полуживой. Упал на кровать и отключился до самого вечера. Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану.

Shalam s Urala

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) Цитата: Геродот История повторяется однако а начинали то со стрихнина с коньяком! прогресс однако! Цитата: Lucky Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews: «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли. Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать. Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира». Ну Йерун же чётко заявил - они хотели только проверить круто ли они потренили! людям же ведь надо верить!!! ) Цитата: Lucky москвич 412, иживский "каблук" у нас такой же был. а до него - моцык урал с коляской - за таким уже особо не поскоростишь

vadi

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) Предлагаю в комментарии к шоссейному велоспорту официально ввести термин "ездить как угорелый"

vadi

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) То-то на последних грандтурах Солер, Йейтс, Сиваков и иже с ними, ездили в одиночные отрывы километров за сто как укуренные, да так, что пелотон еле мог догнать. А оно вон оно че, было, оказывается. Наверное, Погги их изо всех сил упрашивал: "Ребята не дышите угаркой, вы же меня, чистого ненадышанного позорите!"

Lucky

Велокоманда UAE Team Emirates ... (14) Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)



Цитата: Lucky Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил



Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту

https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про этуhttps://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-po-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.htmlПро скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе) Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews: «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли. Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать. Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».



Цитата: Lucky Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил



Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту

https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)





Цитата: Lucky Цитата: RVL Это называлось скоростится))

Про повышение уровня в статье не уловил



Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту

https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p

o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про этуhttps://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-po-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.htmlПро скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:



«Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.



Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.



Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».

Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про этуhttps://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-po-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.htmlПро скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:«Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира». Эти люди такие как Карстен Лундби точно понимают о чем речь и когда говорят про своих детей думают ли они о других детях?

Astanaforever

Регистрация профессиональных к ... (1) Единственная команда в этом списке, выделенная жирным шрифтом, это Астана. Блеск!!! Заслужили.)))