Команда Soudal Quick-Step представила велоформу на 2025 год

Велоформа команды Soudal Quick Step на 2025 год

Soudal Quick Step представила дизайн велоформы, в которой гонщики велокоманды будут выступать в 2025 году. Команда следующие два сезона продолжит сотрудничать с известным производителем спортивной одежды Castelli. Новый комплект разработан графическим дизайнером компании Castelli Луизой Менини (Luisa Menini).

Дизайн не отходит от привычной гаммы тёмно-синих и светло-синих оттенков с красными вкраплениями цвета одного из титульных спонсоров команды - компании Soudal. Более светлый голубой оттенок призван напомнить об истории команды, в частности, о доминировании в северных классиках. Эти оттенки сочетаются в узоре, изображающего проносящегося велогонщика.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel & Cédric Depraetere - Photo credit: ©Wout Beel & Cédric Depraetere

Микель Ланда: «Мне нравится новый дизайн, буду с гордостью носить эту форму в 2025 году. Castelli производит замечательную одежду для велосипедистов. Она согревает во время холодных гонок в феврале и марте, помогает бороться с жарой на Тур де Франс и Вуэльте Испании, при этом качество и комфорт велоформы означают, что мы можем крутить педали весь день. Следующий сезон может стать историческим для команды, ведь мы приближаемся к нашей 1000-й победе. Было бы здорово достичь этой невероятной вехи, выступая в таком красивом комплекте велоформы».

Бренд-менеджер Castelli Стив Смит (Steve Smith): «Мы всегда ищем возможности для повышения производительности. Работа с такой мотивированной командой позволяет нам совершенствовать продукты, повышая аэродинамику, комфорт и защиту при разных погодных условиях. Графические элементы дизайна в комплекте 2025 года отражают энергию, мотивацию команды и взаимопонимание Soudal Quick-Step и Castelli Race Performance . Наше партнёрство олицетворяет инновации в профессиональном пелотоне, и мы гордимся тем, что эти достижения полезны не только гонщикам Soudal Quick-Step, но и велосипедистам всего мира».