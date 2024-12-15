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Команда Soudal Quick-Step представила велоформу на 2025 год

Велоформа команды Soudal Quick Step на 2025 год

 

 

Soudal Quick Step представила дизайн велоформы, в которой гонщики велокоманды будут выступать в 2025 году. Команда следующие два сезона продолжит сотрудничать с известным производителем спортивной одежды Castelli. Новый комплект разработан графическим дизайнером компании Castelli Луизой Менини (Luisa Menini).

 

Дизайн не отходит от привычной гаммы тёмно-синих и светло-синих оттенков с красными вкраплениями цвета одного из титульных спонсоров команды - компании Soudal. Более светлый голубой оттенок призван напомнить об истории команды, в частности, о доминировании в северных классиках. Эти оттенки сочетаются в узоре, изображающего проносящегося велогонщика.

 

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу на 2025 год

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу на 2025 год

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу на 2025 год

Команда Soudal Quick-Step представила велоформу на 2025 год

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel & Cédric Depraetere - Photo credit: ©Wout Beel & Cédric Depraetere

 

Микель Ланда: «Мне нравится новый дизайн, буду с гордостью носить эту форму в 2025 году. Castelli производит замечательную одежду для велосипедистов. Она согревает во время холодных гонок в феврале и марте, помогает бороться с жарой на Тур де Франс и Вуэльте Испании, при этом качество и комфорт велоформы означают, что мы можем крутить педали весь день. Следующий сезон может стать историческим для команды, ведь мы приближаемся к нашей 1000-й победе. Было бы здорово достичь этой невероятной вехи, выступая в таком красивом комплекте велоформы».

 

Бренд-менеджер Castelli Стив Смит (Steve Smith): «Мы всегда ищем возможности для повышения производительности. Работа с такой мотивированной командой позволяет нам совершенствовать продукты, повышая  аэродинамику, комфорт  и защиту при разных погодных условиях.  Графические элементы дизайна в комплекте 2025 года отражают энергию, мотивацию команды  и взаимопонимание Soudal Quick-Step и Castelli Race Performance . Наше  партнёрство олицетворяет инновации в профессиональном пелотоне, и мы гордимся тем, что эти достижения полезны не только гонщикам Soudal Quick-Step, но и велосипедистам всего мира».

 

 

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Теги к статье: Soudal Quick-Step

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Комментарии

  • zalex567
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (15)
    zalex567-Фото
    Цитата: vadi
    Цитата: Yuriy 17
    Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану.

    Это потому, что вы дышали не угарным газом, а углекислым, окислами азота, бензпиреном, альдегидами, галоидными соединениями свинца и сажей.  Так что будущие погочар, венегор и эвенпул в вас просто задохнулись еще в детстве.
    Совершенно верно. Особенно вредными для здоровья из перечисленных продуктов сгорания топлива в двигателях авто и в топках котлоагрегатов являются окислы азота. Не азот, которого в воздухе 76%, а его окислы.
  • JetRevel
    XDS объявляет о крупной инвест ... (15)
    JetRevel-Фото
    Я живу в Одерцо регион Веннето,у нас свой бизнес 6 лазерных станков,занимаемся гравировкой в основном,у меня много поставщиков и клиентов,работаю с ДеЛонги,делаю для них караффе.Так вот я бываю в каждой зоне индустриале региона стабильно пару раз в неделю,ну вот нет Китайца ни одного))))Много магазинов конечно у них Ни Хау,Панда и все такое,но на адзиендах их нет.
  • василий
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (2)
    василий-Фото

    Только если Джиро понятно что тур не потянет

  • Pugachev
    X²O Badkamers Trofee Here ... (1)
    Pugachev-Фото

    Эмпель заколдовала своих главных соперниц: обе попадали в простых ситуациях... Альворадо особенно обидно с дурацким подскоком колеса...

  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (2)
    Андрей Аблёхин-Фото

    По моему сугубо личному мнению. Самый интеллигентный гонщик из бигов, ну, наверное ещё и в силу возраста. Понимает, что ТФ надо ехать в любом случае....

  • motte
    XDS объявляет о крупной инвест ... (15)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: EL-Fenomeno
    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 
    То то его на фото задвинули на задворки))).

    Поверьте это не надолго. Премьер тех не даст соврать.

    Тогда придут турки.



    Цитата: JetRevel
    Да,ладно Вам,одни Румыны с Мароконезами на линиях в адзиендах) Вот с Казахстаном другое дело,они его быстрее Тайваня присоединят)

    В августе мы грузились ,в частном порядке , швейкой близ Флоренции, одни китайские цеха, всё ими скуплено, так же много было ребят на загрузке из Украины: Киевская, Винница, Хмельницкая области, постояли, посудачили о делах наших скорбных.

  • Pugachev
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Pugachev-Фото
    Да, ткань и покрой - верно совершенно. Но эргономика затрагивает и композиции изображений тоже. И тут - не особо внятно.
  • Yuriy 17
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Как постоянный зритель больших и малых академический театров и прочих эрмитажей - скажу:

    Великолепно! 

  • Astanaforever
    XDS объявляет о крупной инвест ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 
    То то его на фото задвинули на задворки))).

    Поверьте это не надолго. Премьер тех не даст соврать.
  • Astanaforever
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Попугаясто.)))

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