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Слияние команд Jumbo-Visma и Soudal Quick Step отменяется?

Jumbo-Visma и Soudal Quick Step отказались от слияния команд?

 

 

Слияние велокоманд Мирового тура Jumbo-Visma и Soudal  Quick Step, о котором начали говорить две недели назад,  по всей видимости, не состоится, о чём сообщили Sporza, Het Nieuwsblad и Het Laatste Nieuws. Но команды не делают официальных заявлений ни по поводу возможного слияния, ни в отношении отмены переговоров.

 

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 Контракт команды Патрика Лефевра с титульным спонсором, компанией ”Soudal” действует до 2027 года. Ключевыми спонсорами остаются Quick Step и Specialized. Sporza процитировала слова исполнительного директора компании Soudal Дирка Кооревитса (Dirk Coorevits): "Soudal Quick Step всегда была для нас планом А. Мы довольны, что всё остаётся по-прежнему. Мы всё ещё хотим выиграть Тур де Франс с Ремко Эвенепулом".

 

Команде Jumbo-Visma придётся искать замену одному из титульных спонсоров - компании  «Jumbo», которая уходит в конце 2024 года, в то время как второй титульный спонсор - норвежская компания по разработке программного обеспечения для бизнеса Visma подтвердила, что остаётся с командой.

 

За день до старта на классике-Монументе Ломбардии-2023 Ремко Эвенепул в интервью HLN сказал: «Мы ничего не знаем. Я знаю столько же, сколько и вы, знаю то, что вы пишете. Нам остаётся только ждать и надеяться, что всё закончится хорошо.  В команде несколько непривычная атмосфера растерянности. Не у всех получается справляться. Я знаю, что такое выступать под давлением, но другие ребята ещё не испытывали подобного, им сложнее.

 

Я хочу приложить все силы ради гонки. Я здесь ради моей последней важной цели этого сезона - «Ломбардии». Больше концентрируюсь на этом. Нам остаётся то, что мы умеем - ехать как можно быстрее и попробовать добиться хорошего результата. Есть причины для паники и стресса, но нам надо отодвинуть переживания на время, когда сезон закончится».

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Теги к статье: Jumbo-Visma Soudal Quick Step

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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