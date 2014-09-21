VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

Soudal Quick-Step-2026: обновленная форма для большей заметности и партнёрство с Safety Jogger

 

 

Команда Soudal Quick-Step представила новую форму на 2026 год. Дизайн, разработанный совместно с Castelli остаётся в стилистике команды, но с новым ярким элементом – добавлением цвета «электрический лайм». Этот шаг вдохновлен кампанией за заметность ради безопасности -  «Shine for Safety», запущенной в этом году во время Арденнских классик. Сделан акцент на максимальной заметности велогонщика, что повышает безопасность и эффективной работы в любых условиях.

 

Эта форма — результат тесного сотрудничества с дизайнерами и экспертами по производительности от Castelli. Опираясь на многолетний опыт, они создали идеально сбалансированный дизайн. Помимо гоночной майки, компания Castelli разработала полный ассортимент одежды для любых условий, и для холодной погоды, и легкую летнюю экипировку. Это обеспечивает гонщикам заметность и единство стиля на протяжении всего сезона. На спине майки, как и прежде, красуется знаменитая эмблема с головой волка, а также золотая звезда, обозначающая, что команда первой достигла рубежа в 1000 побед в гонках UCI.

 

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

©Soudal Quick-Step - ©Cédric Depraetere - Photo credit: ©Cédric Depraetere

 

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Cédric Depraetere

 

Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

Комментируя новую форму, бельгийский гонщик Тим Мерлир сказал: «Мы все проводим огромное количество времени, тренируясь на открытых дорогах, поэтому всё, что помогает нам быть более заметными, — это большой плюс. Мне нравится, что эта форма сохраняет классический вид команды, но придает нам эту дополнительную заметность. Мне будет очень приятно носить такую форму на некоторых крупнейших гонках, и я надеюсь, что она принесет нам много успехов».

 

Стив Смит, бренд-менеджер Castelli: «С точки зрения дизайна форма Soudal Quick-Step 2026 сохраняет классические синие цвета команды, одновременно добавляя элемент заметности ради безопасности, особенно со спины во время тренировок. Кроме того, куртки и жилеты для холодных и влажных условий будут выполнены в цвете «электрический лайм» для заметности во время тренировок и гонок. Но дело не только в заметности. Форма 2026 года стала более аэродинамичной и легкой, а зимние куртки приобрели улучшенную воздухопроницаемость благодаря технологии AirCore™ — эксклюзивной мембранной технологии Castelli, не содержащей PFAS, разработанной совместно с Polartec®».

 

Также команда Soudal Quick-Step объявила о продлении партнёрства с компанией Safety Jogger Works, мировым лидером в области решений для средств индивидуальной защиты. Это объявление совпало с презентацией обновленной формы команды на 2026 год, созданной в сотрудничестве с Castelli и включающей смелый элемент цвета «электрический лайм», интегрированный в классический синий цвет «Волчьей стаи».  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Soudal Quick Step

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Cahko

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 20.03.2022

    в горнолыжном спорте в Кубке мира с этого года ввели обязательные подушки безопаности в костюм, который накачивается при падении (примерно тоже самое уже несколько лет у мотогонщиков) и еще противорежущие ткани.

    в целом этом конечно больше при авариях в скоростном спуске или супергиганте, где падении могут на скорости 90-110 км-ч с дальнейшим столкновением с сетками. Чтобы избежать травм головы-шеи и потерь сознания, которые нередки в таких случаях. От травм конечностей это особо не спасает. Да и часто там травмы связок от нагрузок и компресии, где эти приблуды не сильно помогут.

    К велоспорту это не сильно применимо, просто вспомнил оффтоп на фоне этой "безопасной" краски 

  2. Имя: Андрей

    Андрей А

    Сегодня, 08:05 | Регистрация: 26.11.2022

    Бора поголубела, квикстеп позеленела

  3. Имя: Иван

    StVano

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 21.09.2014

    Мне будет очень приятно носить такую форму на некоторых крупнейших гонках, и я надеюсь, что она принесет нам много успехов

    Успехи принесёт другая "форма"...biggrin

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • StVano
    Soudal Quick-Step представляет ... (3)
    StVano-Фото

    Мне будет очень приятно носить такую форму на некоторых крупнейших гонках, и я надеюсь, что она принесет нам много успехов

    Успехи принесёт другая "форма"...biggrin

  • Андрей А
    Soudal Quick-Step представляет ... (3)
    Андрей А-Фото

    Бора поголубела, квикстеп позеленела

  • Cahko
    Soudal Quick-Step представляет ... (3)
    Cahko-Фото

    в горнолыжном спорте в Кубке мира с этого года ввели обязательные подушки безопаности в костюм, который накачивается при падении (примерно тоже самое уже несколько лет у мотогонщиков) и еще противорежущие ткани.

    в целом этом конечно больше при авариях в скоростном спуске или супергиганте, где падении могут на скорости 90-110 км-ч с дальнейшим столкновением с сетками. Чтобы избежать травм головы-шеи и потерь сознания, которые нередки в таких случаях. От травм конечностей это особо не спасает. Да и часто там травмы связок от нагрузок и компресии, где эти приблуды не сильно помогут.

    К велоспорту это не сильно применимо, просто вспомнил оффтоп на фоне этой "безопасной" краски 

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (8)
    motte-Фото

    Тим Велленс: «Я выбрал UAE не из-за денег».

     «Люди до сих пор думают, что если ты подписываешь контракт с UAE, значит, выбираешь деньги. Но многие удивились бы тому, сколько мы здесь на самом деле зарабатываем».

     «Для меня деньги не так важны. Для меня гораздо ценнее выходить на гонку с хорошим настроением и чувствовать себя счастливым внутри команды. Чем старше я становлюсь, тем больше это понимаю».



    ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: Шейх Ахмед Аль-Макту?м, председатель Emirates Airlines и владелец многомиллиардной коллекции суперкаров и яхт, потратил примерно 5 миллионов долларов, чтобы пригласить Тадея Погачара — велосипедиста № 1 в мире — в качестве особого гостя на своё 50-летие.

    Шейх Ахмед известен как большой поклонник Погачара: он следит за всеми его гонками и даже лично встречал его в аэропорту после победы на Тур де Франс 2025 года. На этот раз он не просто пригласил Погачара, но и предложил невероятно привлекательный «специальный пакет»: перелёт частным самолётом из Словении в Дубай, семидневное проживание в пентхаусе Burj Al Arab и всего два часа на вечеринке, чтобы разрезать праздничный торт вместе с именинником и сделать фотографии с VIP-гостями.

    Сразу после этого Погачар ответил таким образом, что растрогал шейха Аль-Мактума до слёз!

  • Pugachev
    Red Bull – BORA – hansgrohe об ... (7)
    Pugachev-Фото

    Я другое не понял: что это Роглич такой жгучий брюнет стал? Совсем похож на Аллафилипа.... Тактика????

     

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул возвращается ... (5)
    Pugachev-Фото

    Короче: все шоссейники - на кросс! Все кроссмены - на шоссе! И форму белую надеть еще, да... )))))

  • Серафим
    Red Bull – BORA – hansgrohe об ... (7)
    Серафим-Фото
    Ползать - это в другом месте, для этого хаки и камуфляж. Здесь только суровые мужские расцветочки, других цветов радуги.
  • Astanaforever
    Red Bull – BORA – hansgrohe об ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Скоро весь пелотон как разноцветные попугаи будут летать на дорогах.)))
  • Андрей А
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (11)
    Андрей А-Фото

    Нис лоханулся, но кажется все равно не смог бы поддержать последнее ускорение Матье

  • Olstep
    Red Bull – BORA – hansgrohe об ... (7)
    Olstep-Фото
    В таком только ползать, а не летать..

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

18 декабря

Mads Pedersen (Lidl - Trek)

Axel Zingle (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (65)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)