Soudal Quick-Step представляет форму 2026 года с акцентом на безопасность

Soudal Quick-Step-2026: обновленная форма для большей заметности и партнёрство с Safety Jogger

Команда Soudal Quick-Step представила новую форму на 2026 год. Дизайн, разработанный совместно с Castelli остаётся в стилистике команды, но с новым ярким элементом – добавлением цвета «электрический лайм». Этот шаг вдохновлен кампанией за заметность ради безопасности - «Shine for Safety», запущенной в этом году во время Арденнских классик. Сделан акцент на максимальной заметности велогонщика, что повышает безопасность и эффективной работы в любых условиях.

Эта форма — результат тесного сотрудничества с дизайнерами и экспертами по производительности от Castelli. Опираясь на многолетний опыт, они создали идеально сбалансированный дизайн. Помимо гоночной майки, компания Castelli разработала полный ассортимент одежды для любых условий, и для холодной погоды, и легкую летнюю экипировку. Это обеспечивает гонщикам заметность и единство стиля на протяжении всего сезона. На спине майки, как и прежде, красуется знаменитая эмблема с головой волка, а также золотая звезда, обозначающая, что команда первой достигла рубежа в 1000 побед в гонках UCI.

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

©Soudal Quick-Step - ©Cédric Depraetere - Photo credit: ©Cédric Depraetere

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Cédric Depraetere

©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Комментируя новую форму, бельгийский гонщик Тим Мерлир сказал: «Мы все проводим огромное количество времени, тренируясь на открытых дорогах, поэтому всё, что помогает нам быть более заметными, — это большой плюс. Мне нравится, что эта форма сохраняет классический вид команды, но придает нам эту дополнительную заметность. Мне будет очень приятно носить такую форму на некоторых крупнейших гонках, и я надеюсь, что она принесет нам много успехов».

Стив Смит, бренд-менеджер Castelli: «С точки зрения дизайна форма Soudal Quick-Step 2026 сохраняет классические синие цвета команды, одновременно добавляя элемент заметности ради безопасности, особенно со спины во время тренировок. Кроме того, куртки и жилеты для холодных и влажных условий будут выполнены в цвете «электрический лайм» для заметности во время тренировок и гонок. Но дело не только в заметности. Форма 2026 года стала более аэродинамичной и легкой, а зимние куртки приобрели улучшенную воздухопроницаемость благодаря технологии AirCore™ — эксклюзивной мембранной технологии Castelli, не содержащей PFAS, разработанной совместно с Polartec®».

Также команда Soudal Quick-Step объявила о продлении партнёрства с компанией Safety Jogger Works, мировым лидером в области решений для средств индивидуальной защиты. Это объявление совпало с презентацией обновленной формы команды на 2026 год, созданной в сотрудничестве с Castelli и включающей смелый элемент цвета «электрический лайм», интегрированный в классический синий цвет «Волчьей стаи».