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Богдан Забелинский будет выступать в континентальной велокоманде Soudal Quick-Step Devo

19-летний Богдан Забелинский — новый велогонщик развивающей континентальной команды Soudal Quick-Step Devo

 

 

19-летний Богдан Забелинский, сын велогонщицы Ольги Забелинской, внук российского велогонщика Сергея Сухорученкова, с 2024 года будет выступать в континентальной велокоманде Soudal Quick-Step Devo.

 

Photo (c) Soudal Quick Step Team

 

 

Богдан Забелинский, представляющий Кипр, впечатлил руководство велокоманды Soudal Quick-Step Devo результатами, показанными в юниорах за последние два года.

 

Он выиграл Гран-фондо Кипра, многодневную гонку, где атаковал на финальном этапе и, несмотря на то, что перед стартом шёл 5-м в общем зачёте, сумел выиграть генеральную классификацию. В 2023 году Богдан Забелинский одержал две победы и занял 21-е место в гонке Chrono des Nations.

 

Богдан Забелинский: «С детства мечтал стать велогонщиком. Меня вдохновляло, как моя мама боролась в стольких гонках и побеждала. Сказать, что я счастлив присоединиться к этой команде, это преуменьшить мои эмоции. Я всегда восхищался «Волчьей стаей». Мне как велосипедисту нравятся классики и гонки на время, потому думаю, что принял лучшее решение - выступать в команде Soudal Quick Step Devo. С нетерпением жду возможности развиваться в этой сильной команде и получать как можно больше удовольствия от участия в гонках».

 

Барт Роозенс (Bart Roosens), директор команды Soudal Quick Step Devo: «Мы очень рады принять Богдана в команду. Он очень сильный гонщик, о чём говорят результаты его физических тестов. Его родители были хорошими велогонщиками. Если у него их гены, то нас ждёт прекрасное будущее в велоспорте».

 

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Теги к статье: Богдан Забелинский Bogdan Zabelinskiy Soudal Quick-Step Devo

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 21:18 | Регистрация: 4.05.2017

    Отличная новость! Богдану удачи!

  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 20.11.2012

    ждем яростной борьбы с Фрумом на туре Раунды

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 8.07.2013

    Сергей Сухорученков кумир моей юности. Куда годы летят? Уже внуки гоняются.

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Комментарии

  • Hansmer
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этот британец халявщик, ещё за 7 км уже не выходил на смену и у Власова просидел на колесе. А Власов молодец.
    Он и за 30 не выходил, усердно ждал Бетиоля. На горбу Власова и Макналти заехал на тумбу.
  • старт-шоссе 82
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сергей Сухорученков кумир моей юности. Куда годы летят? Уже внуки гоняются.
  • sixpack
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    sixpack-Фото

    ждем яростной борьбы с Фрумом на туре Раунды

  • дрокер
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    дрокер-Фото

    Отличная новость! Богдану удачи!

  • RVL
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    RVL-Фото

    Там недалеко сзади бетиоль ехал. Смысла большого работать не было. Тактически грамотно эдукейшн сработали

  • Yuriy 17
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    А. Власов, вперёд к победам! 

  • Николай Н.
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Этот британец халявщик, ещё за 7 км уже не выходил на смену и у Власова просидел на колесе. А Власов молодец.

  • RVL
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    RVL-Фото

    Слегка побитый ехал...

    Не получилось от британца оторваться 

  • дрокер
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    дрокер-Фото

    В первой гонке на подиуме, Саша молодцом!

  • Shalam s Urala
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    кладбище

    вряд-ли тут кого радует, что Астана переживает непростые времена. но, вы же не можете не знать, - непростые времена переживают все команды. и все команды переживают это по разным причинам. и, несмотря на вашу 146%-уверенность, что для вас эти причины как 2х2 (относительно Астаны), действительность на те же 146% - другая. ну ок - на 100%

    если короче - за ваше здоровье страшнее, чем за Астану. ни в какие ворота таскать в себе столько негатива

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