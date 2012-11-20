Богдан Забелинский будет выступать в континентальной велокоманде Soudal Quick-Step Devo

19-летний Богдан Забелинский — новый велогонщик развивающей континентальной команды Soudal Quick-Step Devo

19-летний Богдан Забелинский, сын велогонщицы Ольги Забелинской, внук российского велогонщика Сергея Сухорученкова, с 2024 года будет выступать в континентальной велокоманде Soudal Quick-Step Devo.

Photo (c) Soudal Quick Step Team

Богдан Забелинский, представляющий Кипр, впечатлил руководство велокоманды Soudal Quick-Step Devo результатами, показанными в юниорах за последние два года.

Он выиграл Гран-фондо Кипра, многодневную гонку, где атаковал на финальном этапе и, несмотря на то, что перед стартом шёл 5-м в общем зачёте, сумел выиграть генеральную классификацию. В 2023 году Богдан Забелинский одержал две победы и занял 21-е место в гонке Chrono des Nations.

Богдан Забелинский: «С детства мечтал стать велогонщиком. Меня вдохновляло, как моя мама боролась в стольких гонках и побеждала. Сказать, что я счастлив присоединиться к этой команде, это преуменьшить мои эмоции. Я всегда восхищался «Волчьей стаей». Мне как велосипедисту нравятся классики и гонки на время, потому думаю, что принял лучшее решение - выступать в команде Soudal Quick Step Devo. С нетерпением жду возможности развиваться в этой сильной команде и получать как можно больше удовольствия от участия в гонках».

Барт Роозенс (Bart Roosens), директор команды Soudal Quick Step Devo: «Мы очень рады принять Богдана в команду. Он очень сильный гонщик, о чём говорят результаты его физических тестов. Его родители были хорошими велогонщиками. Если у него их гены, то нас ждёт прекрасное будущее в велоспорте».