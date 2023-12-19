Велокоманда Soudal Quick Step представила форму на 2024 год

Конечно, контракты очень важны. Их нельзя разрывать просто так, без последствий. И Бора здесь права. Надеюсь на мирное решение, и договороспособность сторон, независимо от остальных обстоятельств.

Однако нельзя не заметить кое-что, что проскакивает в новостях о спортсмене и его взимоотношениях с командой.

ИМХО, на основании этих данных (мнений высказанных людьми из Боры) можно предположить, что бельгийцу было ав Боре не очень комфортно. Команда просто не соответствовала его требованиям по уровню организации.

Любой профи, когда понимает, что попал в компанию, где его стандарты вызывают только раздражение из-за необходимости соответствать - ищет себе другую работу.

Конечно, необходимо действовать корректно, но мы не знаем всего. И то, как развивается этот процесс расставания может иметь причины и предысторию. Может, и сам спортсмен, и люди, представляющие его интересы - просто не могли действовать иначе. А может быть и так, что они просто бессовестны.

Короче, что хочу сказать - контракт не должен быть цепью и оковами. Я не являюсь болельщиком ЮВ, но в данном случае считаю, что для Боры лучше отпустить гонщика, получить компенсацию, и сделать правильные выводы о реорганизации процессов.

Возможно в ЮВ смогут работать с молодыми выскочками (в хорошем смысле этого слова) лучше.

Я почему это всё говорю? Я сам имел дело с новым поколением разработчиков (программистов), нанимал этих ребят, и понимаю, что даже опытные, всего на 10 лет старше сотрудники им в отношении скорости развития и увеличения эффективности не конкуренты. Они растут быстрее и перегоняют очень скоро. Не в всём, но во многих областях. Как-то так.