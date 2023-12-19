Велокоманда Soudal Quick Step представила форму на 2024 год

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:18
Новый дизайн велоформы команды Soudal Quick Step на 2024 год
Велокоманда Soudal Quick Step представила дизайн велоформы на 2024 год. Изменения не коснулись традиционной сине-белой цветовой гаммы с красной полосой соспонсора Soudal, но дизайнер Стейн Досс (Stijn Dossche) внёс в дизайн формы новую деталь - узор по краю рукавов, символизирующий внимание команды к защите окружающей среды. Третий год подряд велогонщиков обеспечивает формой компания Castelli.
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Cédric Depraetere - Photo credit: ©Cédric Depraetere
Стейн Досс (Stijn Dossche), дизайнер велоформы: «Передо мной поставили задачу сохранить идентичность формы, и в то же время подчеркнуть усилия команды по защите окружающей среды. Я благодарен, что в остальном мне предоставили свободу действий, чтобы я мог творчески подойти к дизайну. Надеюсь, у меня получилось. Я попытался добавить разные оттенки синего, символизирующие небо и моря, а размытый цветочный узор - движение команды и велоспорта в естественной природной среде, которую важно защищать».
В следующем сезоне в команду придут 10 новых велогонщиков: Микель Ланда (Mikel Landa), Джанни Москон (Gianni Moscon), Йорди Варлоп (Jordi Warlop), Варре Вангелуве (Warre Vangheluwe), Поль Маньер (Paul Magnier), Люк Ламперти (Luke Lampreti), Антуан Юби (Antoine Huby), Гиль Гелдерс (Gil Gelders), Айко Бастьянс (Ayco Bastiaens), Вильям Джуниор Лесерф (Willam Junior Lecerf).
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