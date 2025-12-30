Неудача Ваута ван Арта - два прокола и 10-е место на X²O Badkamers Trofee Azencross-2025

Проколы сорвали гонку Ваута ван Арта в Лунхауте

Ваут ван Арт пережил день неудач на велокроссе X²O Badkamers Trofee Azencross-2025 в Лунхауте. 31-летний бельгиец, четырежды в карьере побеждавший на этой трассе, хорошо начал гонку, но в два ключевых момента получил проколы.

На третьем круге Ваут ван Арт мощно ускорился, за ним усидел лишь Матье ван дер Пул. Пара быстро создала отрыв, но уже на следующем круге Ваут ван Арт получил прокол, и его настигла группа преследователей. Как только он снова попытался атаковать, получил второй прокол, и в итоге финишировал 10-м. После финиша бельгийский гонщик признался, что у него мелькнула мысль о сходе, и лишь поддержка зрителей заставила его продолжать гонку.

В интервью Het Laatste Nieuws Ваут ван Арт сказал:

«Я ехал только ради болельщиков. В своё время, когда мне было пять лет, я приходил смотреть эту гонку. Мне очень хотелось доехать до автобуса [команды], но я не мог.

Я хорошо себя чувствовал, хотел взять инициативу, и мне это удалось, потому что я оказался впереди вместе с Матье. Мне было тяжело за ним держаться, он несколько раз меня атаковал, но сегодня я был настроен сделать из этого дуэль. В конце концов, злой рок оказался решающим. Я прокололся дважды в самые неподходящие моменты, далеко от технической зоны.

Во второй раз я прокололся о тот же камень, что и в первый. Я ехал на пределе и чувствовал давление, но мне просто нужно было продержаться до финиша. Там я мог бы немного восстановиться. Я мог бы проехать тот круг.

Последние два круга я искал этот камень, потому что хотел понять, где он был. Там просто лежало несколько мелких камней. Я не понимаю, как так вышло».

Следующий старт Ваута ван Арта состоится 2 января на Exact Cross в Моле, где он снова сойдётся в поединке с Матье ван дер Пулом.