Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 16:36
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
48:34:00
|
2
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
0:05
|
3
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
0:12
|
4
|
Bäckstedt Zoe
|
CANYON//SRAM zondacrypto
|
0:22
|
5
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
0:35
|
6
|
Worst Annemarie
|
0:36
|
7
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
0:37
|
8
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
,,
|
9
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
1:20
|
10
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
1:21
|
11
|
Kastelijn Yara
|
Fenix-Deceuninck
|
1:22
|
12
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
1:26
