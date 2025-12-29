VeloNEWS
Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Женщины. Результаты

 

 

 

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

48:34:00

2

 Zemanová Kristýna

VIF Cycling Team

  

0:05

3

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

0:12

4

 Bäckstedt Zoe

CANYON//SRAM zondacrypto

0:22

5

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

0:35

6

 Worst Annemarie

    

0:36

7

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

0:37

8

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

,,

9

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

1:20

10

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

1:21

11

 Kastelijn Yara

Fenix-Deceuninck

  

1:22

12

 Molengraaf Lauren

Charles Liégeois Roastery CX

1:26

 

 

Комментарии

  • Джамайка
    Велокросс. X²O Badkamers ... (6)
    Джамайка-Фото

    чесно, столько проколов, впечатление, что ВанАрт специально из ловит, чтобы  оправдать слабое выступление. Мол, если бы не спущенное колесо, боролся бы за подиум....



    Ван дер Пул задал такую скорость....

    Падение Свека - вывих ключицы, аут. Вчера на в Дендермонде оченб достойно боролся, был третьим, отстаивал свою позицию, оставался реальным претендентом. Очень жаль 

  • Pirn
    Велокросс. X²O Badkamers ... (6)
    Pirn-Фото

    Завтра Суперпрестиж, ночная гонка при искусственном освещении 

  • Freejazz
    Велокросс. X²O Badkamers ... (6)
    Freejazz-Фото
    Коментаторы говорили даже про два прокола, но ни у кого из лидеров проколов не было. Что это? Неправильный выбор резины и давления или проседание техники? (Я, кстати, обратил внимание, что ВВА планки прыгает не так уверенно, как соперники).

    Я понимаю, что приоритеты ВВА уже больше на шоссе, но тогда соперничество закончено и просто не надо обращать внимание на шум журналистов.
  • Джамайка
    Велокросс. X²O Badkamers ... (6)
    Джамайка-Фото

    какие-то дорбые люди в ютубе транслировали LIVE, можно было оставлять комментарии. Потрясла фраза организаторов: "Отправлять сообщения в чате могут только пользователи, которые подписаны на канал как минимум 5 минут.

    На несколько минут на 3 круге показалось, что будет та самая дуэль. Показалось.... 

  • MVDP
    Велокросс. X²O Badkamers ... (6)
    MVDP-Фото
    Почему же? Без проколов, скорее всего, заехал бы вторым.
  • Freejazz
    Велокросс. X²O Badkamers ... (6)
    Freejazz-Фото

    Кто-то в западной прессе написал недавно, что ВВА больше не кроссовый гонщик. Похоже, что да.

  • Геродот
    Тибо Нис опередил Тибора Дель ... (2)
    Геродот-Фото
    Небо упало на Землю))
  • Meridale
    Тренер Вингегора о его развити ... (2)
    Meridale-Фото

    Начатое образование в бизнес-колледже даёт хорошую надежду, что после завершения карьеры он не протрынькает заработанные деньги.

     

  • MVDP
    Тибо Нис опередил Тибора Дель ... (2)
    MVDP-Фото

    Ежели шоссе этих товарищей окончательно не засосет, есть шансы увидеть очередное великое CX-противостояние.

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    КРоме чемпионата Бельгии, у Ваута остались 3 гонки, все - с Ван дер Пулом. если не включит еще гонки. Сможет ли? ответ наверное всем ясен. 

    Чемпионат Бельгии - мало чем уступает Чемпионату мира по составу участников. 

    а после ЧМ сезон не заканчивается? будет еще шансы? 

    Тибо пропускает завтрашний кросс - хочет отдохнуть перед поединком с Ван дер Пулом, собрать силы. В СМИ Ваута Ван Арта все чаще заменяют на ТН, теперь дуэль с ним.

     

    Если Сергей опять будет комментить так, словно Ван дер Пулу поебда обещана и гарантирована.... я прям не знаю...

