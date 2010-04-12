VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Тибо Нис: «Я идеально проходил повороты, и это придало мне сил»

 

 

23-летний чемпион Бельгии Тибо Нис (Thibau Nys/ Baloise Glowi Lions) одержал пятую в сезоне велокросса победу, и третью на этапе Кубка мира UCI, выиграв в Дендермонде. Нис признал, что то, как он победил, было для него так же важно, как и сам результат. На быстрой трассе он почти идеально проехал финальный круг первым пересёк финиш, не дав себя обойти Тибору дель Гроссо.

 

Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

 

 

В отсутствие Матье ван дер Пула, пропустившего гонку, разрывы между гонщиками на быстрой и короткой трассе были небольшими. Ваут ван Арт (Visma-Lease a Bike), стремившийся одержать первую победу в сезоне, не достиг цели, несмотря на атаку на финальных кругах, и довольствовался шестым местом. Борьба за подиум развернулась на двух последних кругах.

 

Проведя большую часть гонки во второй половине первой десятки, Лауренс Свеек (Laurens Sweeck/Crelan – Corendon) вырвался в лидеры на начале 11-го из 12 кругов. Он парировал атаки со стороны Ниса, но не смог помешать бельгийскому гонщику выйти первым колесом в финале. Свека, который сохранил майку лидера общего зачёта Кубка мира, также обошёл и 22-летний Тибор Дель Гроссо (Tibor Del Grosso/Alpecin-Deceuninck). Чемпион Нидерландов занял второе место, несмотря на прокол, и на данный момент это его лучший результат на этапах Кубка мира.

 

Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

 

Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

 

 

Тибо Нис: «Я невероятно рад тому, как я выиграл сегодня. Давно я не мог завершить гонку подобным образом. Раньше решать исход гонки на последнем круге, делая всё правильно, было моей сильной стороной, но в последние пару лет я немного утратил это качество. И сейчас очень, очень приятно завершить гонку таким способом — в прошлом это была моя фирменная тактика.

 

Я несколько раз пытался увеличить давление, но было очень сложно создать отрыв. Но я чувствовал себя суперсильным и видел, что контролирую ситуацию. Я идеально проходил повороты, и это действительно придало мне сил. Было важно выйти на последний круг в нужном месте и сделать свой манёвр после техничного участка. Повороты нужно было проходить на пределе риска, потому что я не хотел, чтобы Тибор сидел у меня прямо на колесе.

 

Сегодня я чувствовал себя по-настоящему взрывным. Думаю, это был один из моих сильнейших дней в сезоне».

 

Тибор Дель Гроссо: «Я очень надеялся побороться за победу. Из-за такой высокой скорости гонка была коварной, и мне не повезло с проколом. Я рад, что смог вернуться в группу, боровшуюся за победу. На последнем круге требовалось выложиться полностью, а у Тибо сил оказалось больше».

 

UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тибо Нис Thibau Nys Baloise Trek Lions велокросс UCI World Cup Dendermonde

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. MVDP

    Сегодня, 11:06 | Регистрация: 3.10.2020

    Ежели шоссе этих товарищей окончательно не засосет, есть шансы увидеть очередное великое CX-противостояние.

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 12:26 | Регистрация: 12.04.2010

    Небо упало на Землю))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Геродот
    Тибо Нис опередил Тибора Дель ... (2)
    Геродот-Фото
    Небо упало на Землю))
  • Meridale
    Тренер Вингегора о его развити ... (2)
    Meridale-Фото

    Начатое образование в бизнес-колледже даёт хорошую надежду, что после завершения карьеры он не протрынькает заработанные деньги.

     

  • MVDP
    Тибо Нис опередил Тибора Дель ... (2)
    MVDP-Фото

    Ежели шоссе этих товарищей окончательно не засосет, есть шансы увидеть очередное великое CX-противостояние.

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    КРоме чемпионата Бельгии, у Ваута остались 3 гонки, все - с Ван дер Пулом. если не включит еще гонки. Сможет ли? ответ наверное всем ясен. 

    Чемпионат Бельгии - мало чем уступает Чемпионату мира по составу участников. 

    а после ЧМ сезон не заканчивается? будет еще шансы? 

    Тибо пропускает завтрашний кросс - хочет отдохнуть перед поединком с Ван дер Пулом, собрать силы. В СМИ Ваута Ван Арта все чаще заменяют на ТН, теперь дуэль с ним.

     

    Если Сергей опять будет комментить так, словно Ван дер Пулу поебда обещана и гарантирована.... я прям не знаю...

  • Mik61
    Мауро Джанетти о том, как пора ... (9)
    Mik61-Фото
    Остапа понесло.
    Если бы он выиграл ту Вуэльту, ему бы не дали отыграть на Туре время, которое он проиграл Рогличу в первые дни.
  • Pirn
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Pirn-Фото

    На 8-м круге когда Ваут и дель Гроссо лидировали уже подумал не будет ли повтора финиша Суперпрестижа ) но вообще всё менялось быстро.

    Сомневался что ТдГ вернётся в тройку после прокола, но молодой голландский чемпион силён.

    Нейс под конец делает тактически правильный ход обеспечив победу.

    Завтра снова с МВДП 

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    да уж...скорости, прям карусель . Дорогу молодым! 

    Нис очень хорош, за него приятно болеть. Ясно, что его цель - победить очно ВДП, пока тот не ушел на пенсию. 

    Свек набирает очки.

    Похоже, законное место Ваута - 6-7 после Ниса, ТДГ, Ванутренхаута, Свека, да и ВандерПуте. 

    Правильно ВДП задумался об уходе - поджимают, для победы тербуется все больше напряжения. А вторым он не привык. 

    завтра Лонхаут.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван дер Пула гонка смотрится по другому. Интрига была до самого финиша.

  • MVDP
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    MVDP-Фото

    Не узнаю Дендермонде посуху. Прикольные тараканьи бега получились.

    Жаль, ТдГ прокол помешал.

  • Freejazz
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Freejazz-Фото

    Две француженки раскатили Люсинду, а сами не потянули. А Пук и Сейлин потратили все силы на догонялки. Было бы интереснее, если бы подольше все всместе держались и тут уже был бы вопрос, удалось бы Люсинде отъехать от Пук и Сейлин.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

30 декабря

Guillermo Silva (Caja Rural - Seguros RGA)

Wessel Mouris (Unibet - Tietema Rockets)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (127)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)