Тибо Нис опередил Тибора Дель Гроссо на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Тибо Нис: «Я идеально проходил повороты, и это придало мне сил»

23-летний чемпион Бельгии Тибо Нис (Thibau Nys/ Baloise Glowi Lions) одержал пятую в сезоне велокросса победу, и третью на этапе Кубка мира UCI, выиграв в Дендермонде. Нис признал, что то, как он победил, было для него так же важно, как и сам результат. На быстрой трассе он почти идеально проехал финальный круг первым пересёк финиш, не дав себя обойти Тибору дель Гроссо.

В отсутствие Матье ван дер Пула, пропустившего гонку, разрывы между гонщиками на быстрой и короткой трассе были небольшими. Ваут ван Арт (Visma-Lease a Bike), стремившийся одержать первую победу в сезоне, не достиг цели, несмотря на атаку на финальных кругах, и довольствовался шестым местом. Борьба за подиум развернулась на двух последних кругах.

Проведя большую часть гонки во второй половине первой десятки, Лауренс Свеек (Laurens Sweeck/Crelan – Corendon) вырвался в лидеры на начале 11-го из 12 кругов. Он парировал атаки со стороны Ниса, но не смог помешать бельгийскому гонщику выйти первым колесом в финале. Свека, который сохранил майку лидера общего зачёта Кубка мира, также обошёл и 22-летний Тибор Дель Гроссо (Tibor Del Grosso/Alpecin-Deceuninck). Чемпион Нидерландов занял второе место, несмотря на прокол, и на данный момент это его лучший результат на этапах Кубка мира.

Тибо Нис: «Я невероятно рад тому, как я выиграл сегодня. Давно я не мог завершить гонку подобным образом. Раньше решать исход гонки на последнем круге, делая всё правильно, было моей сильной стороной, но в последние пару лет я немного утратил это качество. И сейчас очень, очень приятно завершить гонку таким способом — в прошлом это была моя фирменная тактика.

Я несколько раз пытался увеличить давление, но было очень сложно создать отрыв. Но я чувствовал себя суперсильным и видел, что контролирую ситуацию. Я идеально проходил повороты, и это действительно придало мне сил. Было важно выйти на последний круг в нужном месте и сделать свой манёвр после техничного участка. Повороты нужно было проходить на пределе риска, потому что я не хотел, чтобы Тибор сидел у меня прямо на колесе.

Сегодня я чувствовал себя по-настоящему взрывным. Думаю, это был один из моих сильнейших дней в сезоне».

Тибор Дель Гроссо: «Я очень надеялся побороться за победу. Из-за такой высокой скорости гонка была коварной, и мне не повезло с проколом. Я рад, что смог вернуться в группу, боровшуюся за победу. На последнем круге требовалось выложиться полностью, а у Тибо сил оказалось больше».