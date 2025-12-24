VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тибор дель Гроссо выиграл велокросс Telenet Superprestige-2025 в спринте у Ваута ван Арта

Первая победа Тибора Дель Гроссо в сезоне велокросса на элитном уровне

 

 

22-летний чемпион Нидерландов, велогонщик Alpecin-Deceuninck, Тибор Дель Гроссо отпраздновал первую в сезоне победу в велокроссе на элитном уровне, выиграв этап серии Telenet Superprestige в Хёсден-Золдере в спринтерской дуэли с Ваутом Ван Артом.

 

Тибор Дель Гроссо возглавил гонку вместе со со швейцарцем Кевином Кюном (Kevin Kuhn)  уже в конце первого круга. Ваут ван Арт возглавил группу преследования, которая закрыла просвет только к концу третьего круга. Ваут ван Арт попытался надавить на многочисленную группу в первой половине пятого круга, выйдя вперёд на извилистой подъёмной тропе в лесу, но уехать от соперников ему удалось лишь в конце пятого круга.

 

Только Тибор Дель Гроссо усидел за бельгийским гонщиком, четырежды побеждавшим в Хёсден-Зольдере. Они создали просвет, который удержали до финиша. Ваут ван Арт пытался уехать от молодого нидерландского гонщика, но ни подъёмы, ни песчаные отрезки не стали для Дель Гроссо преградой. В итоге на финишной прямой они разыграли спринт, и Тибо Дель Гроссо опередил Ваута ван Арта на самой финишной черте.  В борьбе за третье место Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) опередил лидера серии Нильса Вандепутте (Alpecin-Deceuninck Development).

 

Тибор дель Гроссо выиграл велокросс Telenet Superprestige-2025 в спринте у Ваута ван Арта

 

Тибор дель Гроссо выиграл велокросс Telenet Superprestige-2025 в спринте у Ваута ван Арта

 

Тибор дель Гроссо выиграл велокросс Telenet Superprestige-2025 в спринте у Ваута ван Арта

 

Тибор дель Гроссо выиграл велокросс Telenet Superprestige-2025 в спринте у Ваута ван Арта

 

 

Тибор Дель Гроссо: «В финале я не терял спокойстуия. Поскольку у нас было хорошее преимущество, я мог позволить себе немного рискнуть. Удивился, что Ваут не начал свой спринт раньше. Благодаря поддержке зрителей мне удалось удержать мощность в рывке чуть дольше. Сегодня я был настроен бороться за победу. Помог ли мне сегодня мой шоссейный опыт? Не совсем, потому что я думаю, что у гонщика, с которым я ехал впереди, опыта всё же немного больше».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тибор Дель Гроссо Tibor Del Grosso Alpecin - Deceuninck велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото
    Даже больше - все, кто с Shimano, едут на двойниках
  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    MVDP-Фото
    Ничего себе, ТдГ еще с двойником ездит?
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото

    я снова со своим вопросом: система 1x проиграла системе 2x в спринте равных по силам соперников?

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Джамайка-Фото
    На Коксайде было видно - после каждого круга выпрямлялся, выражение лица было страдальческое.
  • Pirn
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Pirn-Фото

    Вот уж холодная невозмутимость покерфейса! Зачёт ?

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    давно болею за Amandine Fouquenet. Рад её победе на такой серьезной трассе.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван де Пула были шансы у Ван Арта, но не получилось. А так гонка была интересная.

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    MVDP-Фото

    Ну чисто финиш Тура Фландрии-2020 повторили, только сторонами поменялись)

    ВВА, наверное, словил флешбеки от присутствия майки чемпиона Нидерландов рядом.

    Поражает невозмутимое лицо дель Гроссо во время гонки: как будто в магазин за хлебом едет. А вот характерные потягивания, как у Матье, тревожат. Тоже проблемы со спиной?

     

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Брант гонка получилась с интригой и смотрелась интересно. Франция с победой и Ваз с вторым местом.

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Джамайка-Фото

    ну Вауту не впервой проигрывать финальный спринт. не буду показывать пальцем, но например Паулесу на Дворс Фландрен. 

    ДельГроссо не уступал в техническом мастерстве нисколько. 



    Комментатор комментировал как будто другую гонку, не эту гонку вообще. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 декабря

Antonio Soto (Equipo Kern Pharma)

25 декабря

Lucas Plapp (Jayco AlUla)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (101)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)