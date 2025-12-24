Тибор дель Гроссо выиграл велокросс Telenet Superprestige-2025 в спринте у Ваута ван Арта

Первая победа Тибора Дель Гроссо в сезоне велокросса на элитном уровне

22-летний чемпион Нидерландов, велогонщик Alpecin-Deceuninck, Тибор Дель Гроссо отпраздновал первую в сезоне победу в велокроссе на элитном уровне, выиграв этап серии Telenet Superprestige в Хёсден-Золдере в спринтерской дуэли с Ваутом Ван Артом.

Тибор Дель Гроссо возглавил гонку вместе со со швейцарцем Кевином Кюном (Kevin Kuhn) уже в конце первого круга. Ваут ван Арт возглавил группу преследования, которая закрыла просвет только к концу третьего круга. Ваут ван Арт попытался надавить на многочисленную группу в первой половине пятого круга, выйдя вперёд на извилистой подъёмной тропе в лесу, но уехать от соперников ему удалось лишь в конце пятого круга.

Только Тибор Дель Гроссо усидел за бельгийским гонщиком, четырежды побеждавшим в Хёсден-Зольдере. Они создали просвет, который удержали до финиша. Ваут ван Арт пытался уехать от молодого нидерландского гонщика, но ни подъёмы, ни песчаные отрезки не стали для Дель Гроссо преградой. В итоге на финишной прямой они разыграли спринт, и Тибо Дель Гроссо опередил Ваута ван Арта на самой финишной черте. В борьбе за третье место Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) опередил лидера серии Нильса Вандепутте (Alpecin-Deceuninck Development).

Тибор Дель Гроссо: «В финале я не терял спокойстуия. Поскольку у нас было хорошее преимущество, я мог позволить себе немного рискнуть. Удивился, что Ваут не начал свой спринт раньше. Благодаря поддержке зрителей мне удалось удержать мощность в рывке чуть дольше. Сегодня я был настроен бороться за победу. Помог ли мне сегодня мой шоссейный опыт? Не совсем, потому что я думаю, что у гонщика, с которым я ехал впереди, опыта всё же немного больше».