Ваут ван Арт финишировал 6-м на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Ваут ван Арт: «За два круга до финиша слишком легко позволил себя обойти»

Вауту ван Арту не удалось добавить четвёртую победу в Дендермонде, на этапе Кубка мира по велокроссу UCI. Дендермонде, где Ван Арт побеждал в 2020, 2021 и 2025, часто гарантирует грязевое шоу, но в отличие от прошлых лет на этот раз грунт был сухим и укатанным.

Сухая трасса создала гонку в стиле критериума, время прохождения каждого круга составляло чуть более пяти минут. Высокий темп с самого старта затруднял возвращение на хорошую позицию в случае её потери. Хотя по ходу гонки Ваут ван Арт возглавил лидирующую группу из 10 гонщиков, когда была пройдена половина кругов, но значительного отрыва создать не удалось. За два круга до финиша 31-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike потерял позиции и не смог бороться за победу, финишировав шестым. Спринт на финише выиграл Тибо Нис, опередивший Тибора Дель Гроссо.

Ваут ван Арт: «Гонка была сложной, со множеством возможных сценариев. Первые 10 гонщиков шли плотно. Результат мог быть совершенно другим. Но я приехал сюда побороться за победу, и у меня не получилось.

Думаю, каждый попытался атаковать по разу. Но создать реальный разрыв было практически невозможно. Во второй половине гонки я чувствовал себя лучше, лучше держал позицию. Перед финалом я вышел на хорошую позицию, но на двух последних кругах позволил себя слишком легко обойти.

Мне было тяжело справляться с чередой ускорений. В таком "кросс-критериуме", с постоянными спринтами от поворота к повороту, быстрее ехать уже не получится. В таких условиях проявляются другие ребята, у меня же ощущения были не лучшими. Но я учту эту попытку и буду двигаться дальше. Уже завтра меня ждёт следующая возможность в Лунхауте».

Перед стартом в Дендермонде Ваут ван Арт отмечал: «По предыдущим выпускам даже не думал, что на этой трассе не будет грязи. Грязь делает гонку очень тяжёлой, как в прошлом году, возможно, даже слишком, но мне это нравилось. Сегодня на трассе слишком мало естественных препятствий, скорость будет высоклй, всё решат мельчайшие детали».

На X²O Badkamers Trofee Azencross в Лунхауте (Loenhout) 29 декабря стартует и Матье ван дер Пул, они будут соперничать и 2 января на Zilvermeercross в Моле, и 4 января на этапе Кубка мира в Зонховене.

Вауту ван Арту в этом сезоне велокросса ещё не удалось одержать ни одной победы в четырёх стартах. Сезон велокросса он предполагает завершить на чемпионате Бельгии 10 января.