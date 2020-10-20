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Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Тибо Нис: «Эту победу в Бенидорме запомню навсегда»

 

 

22-летний Тибо Нис (Thibau Nys), чемпион Европы по велокроссу, выигравший неделю назад Чемпионат Бельгии в этой дисциплине, стал победителем этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме.

 

Он держался в группе лидеров, атаковал на финальном круге, после равнинного отрезка, и уехал от соперников на 54-й минуте. На финише Нису, выступающему в велокроссе за команду Baloise Glowi Lions, хватило времени отпраздновать победу. Ближайшие соперники разыграли спринт за его спиной через три секунды, Эли Изербит и Ларс Ван дер Хаар поднялись на вторую и третью ступени подиума.

 

Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

 

Тибо Нис: «Сегодня всё сошлось как надо. Всё прошло прекрасно, нога пошла в правильный момент. Я думаю, Ваут всё проиграл на старте, потому что начал издалека. А в первой группе скорость не снижалась, поэтому ему было трудно вернуться. Думаю, в финале нам это очень помогло. Все знают, что на последнем подъёме надо выходить вперёд и включать максимальную скорость. Такой тип усилия мне очень подходит. Когда я на такой трассе нахожусь на хорошей позиции, то да, я могу отфинишировать.

 

Я хотел, чтобы Эли создал небольшой просвет, поэтому он начал атаковать. И тогда я поехал именно в тот момент, в какой хотел. Я смог удержаться до конца. Эта трасса сочетает в себе элементы трассы чемпионата Европы и Берингена, а такие типы гонок мне подходят. Очень высоко оцениваю эту победу. Конечно, сложно сравнивать эту победу с победами на двух чемпионатах. Но она получилась очень красивой, я её запомню навсегда.

 

Когда Ваут в гонке, все всегда смотрят на него и думаю, когда он атакует, когда он атакует. Но в какой-то момент начинаешь ехать свою гонку. Когда мы выходили на финальный отрезок, у меня щёлкнула мысль, что теперь мне надо продолжать и не оглядываться на него».

 

UCI World Cup Benidorm-2025. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Тибо Нис Thibau Nys Lidl-Trek Baloise Trek Lions велокросс

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  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 12:25 | Регистрация: 20.10.2020

    уже две престижные майки в юном возрасте за один сезон, молодчик. 

    может, на вдохновнии, сможеет и на ЧМ выстрелить? Вдруг у ВДП "нога не пойдет", или еще какая золотуха...

     

    ранее планировалось участие на арденских классиках. Интресно, сможет ли? буду следить, болеть

     

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Комментарии

  • Джамайка
    Тибо Нис — победитель этапа Ку ... (1)
    Джамайка-Фото

    уже две престижные майки в юном возрасте за один сезон, молодчик. 

    может, на вдохновнии, сможеет и на ЧМ выстрелить? Вдруг у ВДП "нога не пойдет", или еще какая золотуха...

     

    ранее планировалось участие на арденских классиках. Интресно, сможет ли? буду следить, болеть

     

  • StVano
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (2)
    StVano-Фото

    А Тадей Погачар гораздо чаще боролся с Йонасом Вингегором. Я могу продолжить этот список. Они должны чаще быть соперниками в гонках.

    А что ему мешает ставить Вингегора на классики, которые с удовольствием ездит Погачар?

  • vova-55
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (2)
    vova-55-Фото

    С таким подходом исчезнут этапы с финишами в гору. 

     

  • maxxxx
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (3)
    maxxxx-Фото
    Да нормально все у Ваута. Сказал, что не было свежести в ногах. Так понятно, только со сбора. Ждем кросс в субботу. А все главное в апреле.
    С сайта висмы:
    https://www.teamvismaleaseabike.com/race-report/news/struggling-van-aert-has-to
    -settle-for-fourth-place-in-benidorm/
  • Lex1
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (3)
    Lex1-Фото
    Почему-то барьеры преодолевал бегом, постоянно терял на этом время...
  • Николай Н.
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт так и не смог выиграть этот кросс, а эта тройка молодцы.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Лидеры есть лидеры и он разыграли финиш. Но была угроза для них это Воз, если бы она удержалась бы в этой группка, то выиграла бы финиш, но не смогла.

  • motte
    Villawood Men's Classic-2025. ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ребята фигачили на этом Критериуме со средней выше 50 км/час (~51,6 если брать точно). Ещё и завал на большой скорости произошё, да такой, что некоторые гонцы даже через барьеры на смотрящих зрителей опрокинулись(( 

    Да ужжж, 

    жестоко конечно, на вираже на последнем километре и так уйти в бортик и зрителей... Ох, и зрителей положили-:(

  • EL-Fenomeno
    Villawood Men's Classic-2025. ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ребята фигачили на этом Критериуме со средней выше 50 км/час (~51,6 если брать точно). Ещё и завал на большой скорости произошё, да такой, что некоторые гонцы даже через барьеры на смотрящих зрителей опрокинулись(( 

  • sixpack
    Villawood Men's Classic-2025. ... (4)
    sixpack-Фото

    за этот пролог сезона не дается очков

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