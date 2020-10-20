Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Тибо Нис: «Эту победу в Бенидорме запомню навсегда»

22-летний Тибо Нис (Thibau Nys), чемпион Европы по велокроссу, выигравший неделю назад Чемпионат Бельгии в этой дисциплине, стал победителем этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме.

Он держался в группе лидеров, атаковал на финальном круге, после равнинного отрезка, и уехал от соперников на 54-й минуте. На финише Нису, выступающему в велокроссе за команду Baloise Glowi Lions, хватило времени отпраздновать победу. Ближайшие соперники разыграли спринт за его спиной через три секунды, Эли Изербит и Ларс Ван дер Хаар поднялись на вторую и третью ступени подиума.

Тибо Нис: «Сегодня всё сошлось как надо. Всё прошло прекрасно, нога пошла в правильный момент. Я думаю, Ваут всё проиграл на старте, потому что начал издалека. А в первой группе скорость не снижалась, поэтому ему было трудно вернуться. Думаю, в финале нам это очень помогло. Все знают, что на последнем подъёме надо выходить вперёд и включать максимальную скорость. Такой тип усилия мне очень подходит. Когда я на такой трассе нахожусь на хорошей позиции, то да, я могу отфинишировать.

Я хотел, чтобы Эли создал небольшой просвет, поэтому он начал атаковать. И тогда я поехал именно в тот момент, в какой хотел. Я смог удержаться до конца. Эта трасса сочетает в себе элементы трассы чемпионата Европы и Берингена, а такие типы гонок мне подходят. Очень высоко оцениваю эту победу. Конечно, сложно сравнивать эту победу с победами на двух чемпионатах. Но она получилась очень красивой, я её запомню навсегда.

Когда Ваут в гонке, все всегда смотрят на него и думаю, когда он атакует, когда он атакует. Но в какой-то момент начинаешь ехать свою гонку. Когда мы выходили на финальный отрезок, у меня щёлкнула мысль, что теперь мне надо продолжать и не оглядываться на него».