Ваут ван Арт одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу Дендермонде-2025

Ваут ван Арт: «Для меня очень важны эти две победы подряд»

На следующий день после успеха в Гуллегеме на этапе по велокроссу серии «Суперпрестиж» Ваут ван Арт вновь одержал победу, на этот раз на этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде-2025.

На обеих гонках дождь, грязь и холод добавляли сложности на технически трудных трассах. 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike в Дендермонде возглавил гонку на втором круге, а на четвёртом круге уехал от соперников.

Падение после спуска не помешало Вауту ван Арту, у которого к этому моменту в запасе было более минуты. На финише Ваут ван Арт опередил ближайшего соперника, 22-летнего Эмиля Верстринге (Emiel Verstrynge/Crelan - Corendon) на 1 минуту 20 секунд. 23-летний товарищ Верстринге по команде Йоран Визере (Joran Wyseure) замкнул тройку сильнейших, финишировав через 1:41 после победителя.

Ваут ван Арт: «Не ожидал, что смогу добиться такого результата. Для меня очень важно, что в эти выходные я одержал две победы. Сам удивился. Это даёт огромный стимул для предстоящего сезона. Что касается самочувствия, я на верном пути. На финише создал большой просвет, хотя сделать это было нелегко.

После старта решил напрасно не рисковать. На этой трассе есть время, чтобы обойти других. Главным было найти свой ритм и не ошибаться. Последние круги дались тяжело, но запаса времени оказалось достаточно. Я очень благодарен многочисленным болельщикам. Атмосфера была невероятной. Такая поддержка очень много для меня значит.

Я добавил эти гонки в свою программу, чтобы проверить, в какой я форме. Оказалось, в хорошей. Очень этому рад. Хотя эти трассы сегодня, и в Гуллегеме вчера, совсем не похожи на шоссейный велоспорт, тем более, взрывной кросс в Лунхауте на прошлой неделе. Но ради такого удовольствия, что испытал в эти дни, я и захотел в своё время стать велокроссменом.

Завтра день отдыха, во вторник поеду в Испанию, в тренировочный лагерь команды. Будет приятно потренироваться снова в более комфортной температуре».

Эмиль Верстринге в интервью Sporza сказал: «Я хорошо стартовал, нашёл свою скорость, старался какое-то время усидеть за Ваут ом, но вскоре понял, что для меня это слишком быстро. Гонка была долгой и тяжёлой, я решил ехать своим темпом. Этого оказалось достаточно, чтобы оставить остальных позади. Меня порадовало, что я удерживал стабильную скорость около часа. Было весело, несмотря на все усилия. Я не ожидал такого результата, особенно во второй день выходных. Для меня это особенно важно. Великолепно подняться на подиум за неделю до чемпионата Бельгии. Мне пришлось много поработать, но приятно, что все мои усилия принесли плоды».