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Ваут ван Арт занял 4-е место на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Ваут ван Арт: «Уже в середине гонки навалилась усталость»

 

 

Вауту ван Арт (Wout van Aert) не удалось повторить в испанском Бенидорме победу прошлого года, в этом году остался в шаге от подиума на этом этапе Кубка мира по велокроссу-2025.

 

30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike стартовал в велокроссе после тренировочного лагеря. Ему пришлось преследовать группу лидеров, к которой удалось присоединиться за четыре круга до финиша благодаря быстрому прохождению равнинного отрезка. Но атака чемпиона Европы по велокроссу Тибо Ниса (Thibau Nys) на финальном круге, на 54-й минуте принесла ему победу, а Ваут ван Арт финишировал через шесть секунд, уступив в борьбе за подиум Эли Изербиту (Pauwels Sauzen - Cibel Clementines) и Ларсу Ван дер Хаару (Baloise Glowi Lions).

 

Ваут ван Арт занял 4-е место на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Ваут ван Арт занял 4-е место на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Ваут ван Арт занял 4-е место на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Ваут ван Арт занял 4-е место на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

 

 

Ваут ван Арт: «Гонка была очень быстрой, а я чувствовал себя не лучшим образом. Плохо стартовал, а потом почувствовал, что сегодня не мой день. В начале гонки шёл на пределе, свежести не было, и я долго возвращался в первую группу. А это всегда плохой признак. Если нога идёт хорошо, то сразу выходишь вперёд на двух первых кругах. Уже на половине дистанции почувствовал, как накатывает усталость. Приходилось постоянно бороться из поворота в поворот, на трассе мало где можно было выехать вперёд.

 

На финальных кругах мне пришлось рискнуть и атаковать,  но Тибо на последнем круге был сильнее. Мне казалось, что надо поберечь силы, но уже на предпоследнем круге пришлось закрывать просвет до Изербита и Ван дер Хаара. А потом у меня больше не было чёткого плана. Я просто старался удержаться, но начал ускоряться, когда был слишком далеко за Тибо, когда увидел, что он уезжает. Я отмечу также, что следил только за Тибо. Он просто шикарно ускорился на последнем круге.

 

Конечно, сегодня я проехал неплохо, но, к сожалению, не хватило ноги, чтобы создать просвет. Думаю, на следующей неделе буду гораздо свежее».

 

В интервью WielerFlits Ваут ван Арт добавил: «У меня был насыщенный многочасовыми тренировками период. Хотя вчера я хорошо отдохнул, так что, это не оправдание. Я много тренировался, но каждый приезжает сюда подготовленным. Не оправдываюсь. Просто один день отличается от другого. У меня сегодня не хватило сил».

 


UCI World Cup Benidorm-2025. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

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Комментарии

  • Джамайка
    Тибо Нис — победитель этапа Ку ... (1)
    Джамайка-Фото

    уже две престижные майки в юном возрасте за один сезон, молодчик. 

    может, на вдохновнии, сможеет и на ЧМ выстрелить? Вдруг у ВДП "нога не пойдет", или еще какая золотуха...

     

    ранее планировалось участие на арденских классиках. Интресно, сможет ли? буду следить, болеть

     

  • StVano
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (2)
    StVano-Фото

    А Тадей Погачар гораздо чаще боролся с Йонасом Вингегором. Я могу продолжить этот список. Они должны чаще быть соперниками в гонках.

    А что ему мешает ставить Вингегора на классики, которые с удовольствием ездит Погачар?

  • vova-55
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (2)
    vova-55-Фото

    С таким подходом исчезнут этапы с финишами в гору. 

     

  • maxxxx
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (3)
    maxxxx-Фото
    Да нормально все у Ваута. Сказал, что не было свежести в ногах. Так понятно, только со сбора. Ждем кросс в субботу. А все главное в апреле.
    С сайта висмы:
    https://www.teamvismaleaseabike.com/race-report/news/struggling-van-aert-has-to
    -settle-for-fourth-place-in-benidorm/
  • Lex1
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (3)
    Lex1-Фото
    Почему-то барьеры преодолевал бегом, постоянно терял на этом время...
  • Николай Н.
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт так и не смог выиграть этот кросс, а эта тройка молодцы.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Лидеры есть лидеры и он разыграли финиш. Но была угроза для них это Воз, если бы она удержалась бы в этой группка, то выиграла бы финиш, но не смогла.

  • motte
    Villawood Men's Classic-2025. ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ребята фигачили на этом Критериуме со средней выше 50 км/час (~51,6 если брать точно). Ещё и завал на большой скорости произошё, да такой, что некоторые гонцы даже через барьеры на смотрящих зрителей опрокинулись(( 

    Да ужжж, 

    жестоко конечно, на вираже на последнем километре и так уйти в бортик и зрителей... Ох, и зрителей положили-:(

  • EL-Fenomeno
    Villawood Men's Classic-2025. ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ребята фигачили на этом Критериуме со средней выше 50 км/час (~51,6 если брать точно). Ещё и завал на большой скорости произошё, да такой, что некоторые гонцы даже через барьеры на смотрящих зрителей опрокинулись(( 

  • sixpack
    Villawood Men's Classic-2025. ... (4)
    sixpack-Фото

    за этот пролог сезона не дается очков

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