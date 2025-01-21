Ваут ван Арт занял 4-е место на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Бенидорме

Ваут ван Арт: «Уже в середине гонки навалилась усталость»

Вауту ван Арт (Wout van Aert) не удалось повторить в испанском Бенидорме победу прошлого года, в этом году остался в шаге от подиума на этом этапе Кубка мира по велокроссу-2025.

30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike стартовал в велокроссе после тренировочного лагеря. Ему пришлось преследовать группу лидеров, к которой удалось присоединиться за четыре круга до финиша благодаря быстрому прохождению равнинного отрезка. Но атака чемпиона Европы по велокроссу Тибо Ниса (Thibau Nys) на финальном круге, на 54-й минуте принесла ему победу, а Ваут ван Арт финишировал через шесть секунд, уступив в борьбе за подиум Эли Изербиту (Pauwels Sauzen - Cibel Clementines) и Ларсу Ван дер Хаару (Baloise Glowi Lions).

Ваут ван Арт: «Гонка была очень быстрой, а я чувствовал себя не лучшим образом. Плохо стартовал, а потом почувствовал, что сегодня не мой день. В начале гонки шёл на пределе, свежести не было, и я долго возвращался в первую группу. А это всегда плохой признак. Если нога идёт хорошо, то сразу выходишь вперёд на двух первых кругах. Уже на половине дистанции почувствовал, как накатывает усталость. Приходилось постоянно бороться из поворота в поворот, на трассе мало где можно было выехать вперёд.

На финальных кругах мне пришлось рискнуть и атаковать, но Тибо на последнем круге был сильнее. Мне казалось, что надо поберечь силы, но уже на предпоследнем круге пришлось закрывать просвет до Изербита и Ван дер Хаара. А потом у меня больше не было чёткого плана. Я просто старался удержаться, но начал ускоряться, когда был слишком далеко за Тибо, когда увидел, что он уезжает. Я отмечу также, что следил только за Тибо. Он просто шикарно ускорился на последнем круге.

Конечно, сегодня я проехал неплохо, но, к сожалению, не хватило ноги, чтобы создать просвет. Думаю, на следующей неделе буду гораздо свежее».

В интервью WielerFlits Ваут ван Арт добавил: «У меня был насыщенный многочасовыми тренировками период. Хотя вчера я хорошо отдохнул, так что, это не оправдание. Я много тренировался, но каждый приезжает сюда подготовленным. Не оправдываюсь. Просто один день отличается от другого. У меня сегодня не хватило сил».