Ваут ван Арт: "Возможно, стоило атаковать Тибора дель Гроссо раньше"

Ваут ван Арт проиграл спринт Тибору дель Гроссо в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Вауту ван Арту пока не удалось взять первую победу в сезоне велокросса, Хёсден-Золдер, на этапе серии Telenet Superprestige бельгийский гонщик Visma Lease a Bike четырежды в карьере велокросса праздновал победу. На этот раз соперником Ваута ван Арта стал 22-летний чемпион Нидерландов в велокроссе Тибор Дель Гроссо (Alpecin-Deceuninck). Он один удержался после атаки Ваута ван Арта, а в финале опередил в спринте.

После финиша Ваут ван Арт рассказал, что неоднократно пытался решить исход гонки до спринта. Сначала открыв гонку на середине дистанции, затем ускорившись на сложных участках, но Дель Гроссо не сдался. Из-за сильного встречного ветра на финишной прямой Ван Арт осторожничал, не решаясь стартовать слишком рано с первой позиции, потому что Дель Гроссо мог воспользоваться его слипстримом. Хотя Вау ван Арт не мог скрыть разочарования, он отдал должное молодому сопернику, признав его талант.

Ваут ван Арт: «Я разочарован. Когда проигрываешь в такой упорной и напряжённой борьбе, как сегодня, это всегда досадно. Я оторвался на середине дистанции и вместе с Тибором предпринял решающую атаку. Я пытался оказать на него давление на последнем отрезке, но не смог оторваться. Чувствовал, что мы идём наравне.

На финишной прямой был сильный встречный ветер. Сложно начинать спринт с первой позиции. Оглядываясь назад, думаю, возможно, мне следовало атаковать раньше, но тогда появлялся риск, что Тибор воспользуется моим слипстримом.

Это был спорт в чистейшем его проявлении, плечом к плечу. Из нас двоих в итоге он просто оказался сильнее. Я ни в коем случае не могу недооценивать соперника. Тибор — огромный талант, и он показал, что заслужил эту победу».