UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

UCI World Cup Dendermonde-2025. Мужчины. Результаты

UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

 

 

1

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

1:01:29

2

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

  

0:02

3

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

0:05

4

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

0:06

5

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:08

6

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

,,

7

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:12

8

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

0:15

9

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

0:25

10

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

0:34

11

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:37

12

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

0:46

13

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

0:53

14

 Kamp Ryan

    

1:05

15

 Groslambert Martin

Sebmotobikes CX Team

1:09

16

 Kuypers Gerben

Charles Liégeois Roastery CX

1:30

17

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

1:37

18

 Menut David

AS Bike Racing / France Literie

1:46

19

 Lelandais Rémi

Arkéa - B&B Hôtels Continentale

2:00

20

 Mason Cameron

Seven Racing

  

2:04

21

 Inguanzo Gonzalo

Supermercados Froiz

  

2:09

22

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

2:10

23

 Bommenel Nathan

ACT Cycling

  

2:11

24

 Junquera Mario

Unicaja - Gijón

  

2:12

 

Теги к статье: UCI World Cup Dendermonde-2025 Кубок мира UCI по велокроссу велокросс

  1. MVDP

    Вчера, 18:15 | Регистрация: 3.10.2020

    Не узнаю Дендермонде посуху. Прикольные тараканьи бега получились.

    Жаль, ТдГ прокол помешал.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:25 | Регистрация: 15.04.2010

    В отсутствие Ван дер Пула гонка смотрится по другому. Интрига была до самого финиша.

  3. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 18:38 | Регистрация: 20.10.2020

    да уж...скорости, прям карусель . Дорогу молодым! 

    Нис очень хорош, за него приятно болеть. Ясно, что его цель - победить очно ВДП, пока тот не ушел на пенсию. 

    Свек набирает очки.

    Похоже, законное место Ваута - 6-7 после Ниса, ТДГ, Ванутренхаута, Свека, да и ВандерПуте. 

    Правильно ВДП задумался об уходе - поджимают, для победы тербуется все больше напряжения. А вторым он не привык. 

    завтра Лонхаут.

  4. Имя: Николай

    Pirn

    Вчера, 19:05 | Регистрация: 13.08.2017

    На 8-м круге когда Ваут и дель Гроссо лидировали уже подумал не будет ли повтора финиша Суперпрестижа ) но вообще всё менялось быстро.

    Сомневался что ТдГ вернётся в тройку после прокола, но молодой голландский чемпион силён.

    Нейс под конец делает тактически правильный ход обеспечив победу.

    Завтра снова с МВДП 

  5. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 20.10.2020

    КРоме чемпионата Бельгии, у Ваута остались 3 гонки, все - с Ван дер Пулом. если не включит еще гонки. Сможет ли? ответ наверное всем ясен. 

    Чемпионат Бельгии - мало чем уступает Чемпионату мира по составу участников. 

    а после ЧМ сезон не заканчивается? будет еще шансы? 

    Тибо пропускает завтрашний кросс - хочет отдохнуть перед поединком с Ван дер Пулом, собрать силы. В СМИ Ваута Ван Арта все чаще заменяют на ТН, теперь дуэль с ним.

     

    Если Сергей опять будет комментить так, словно Ван дер Пулу поебда обещана и гарантирована.... я прям не знаю...

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (127)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)