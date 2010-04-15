UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 18:13
|
1
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
1:01:29
|
2
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:02
|
3
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
0:05
|
4
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
0:06
|
5
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:08
|
6
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
7
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:12
|
8
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:15
|
9
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
0:25
|
10
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
0:34
|
11
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:37
|
12
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:46
|
13
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
0:53
|
14
|
Kamp Ryan
|
1:05
|
15
|
Groslambert Martin
|
Sebmotobikes CX Team
|
1:09
|
16
|
Kuypers Gerben
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
1:30
|
17
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
1:37
|
18
|
Menut David
|
AS Bike Racing / France Literie
|
1:46
|
19
|
Lelandais Rémi
|
Arkéa - B&B Hôtels Continentale
|
2:00
|
20
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
2:04
|
21
|
Inguanzo Gonzalo
|
Supermercados Froiz
|
2:09
|
22
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
2:10
|
23
|
Bommenel Nathan
|
ACT Cycling
|
2:11
|
24
|
Junquera Mario
|
Unicaja - Gijón
|
2:12
