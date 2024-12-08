Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 23 декабря

Ваут ван Арт возвращается в соревнования после травмы, полученной на Вуэльте Испании-2024

Ваут ван Арт возвращается в гонки после травмы, полученной 3 сентября во время падения на этапе Вуэльты Испании-2024. Велокоманда Visma Lease a Bike объявила, что 30-летний бельгийский велогонщик примет участие в 6 гонках по велокроссу, начиная с 23 декабря. В его расписании три старта на этапах Кубка мира по велокроссу - в Дендермонде, Бенидорме и Маасмехелене.

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

Календарь гонок в велокроссе Ваута ван Арта на сезон 2024/25:

23 декабря. Superprestige Zilvermeercross Mol

27 декабря. Azencross – Loenhout

4 января. Superprestige Gullegem

5 января. UCI World Cup Dendermonde

19 января. UCI World Cup Benidorm

25 января. UCI World Cup Maasmechelen

Ваут ван Арт: «Велокросс остаётся моей первой любовью, поэтому каждую зиму я с удовольствием к нему возвращаюсь. В этот раз мы склонились к ограниченному календарю из шести гонок, которые хорошо вписываются в мой план тренировок.

Этот сезон велокросса начинаю исключительно из любви к этому виду, подхожу к нему со скромными амбициями. После падения на Вуэльтте и травмы колена мне важно максимально эффективно использовать время для подготовки к сезону на шоссе. Несколько велокроссовых гонок вполне вписываются в мой план, но календарь сознательно короче, чем в предыдущие годы.

К первой гонке в Моле точно не достигну наивысшего уровня. После тренировочного лагеря в календаре будут две отличных гонки в Бенидорме и Маасмехелене, где рассчитываю быть в более сильной форме. Я невероятно рад вернуться в пелотон и с нетерпением жду встречи с болельщиками».