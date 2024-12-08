Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 23 декабря

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- VeloNEWS / VeloCLUB |
- Дата:
- 6-12-2024, 22:53
Ваут ван Арт возвращается в соревнования после травмы, полученной на Вуэльте Испании-2024
Ваут ван Арт возвращается в гонки после травмы, полученной 3 сентября во время падения на этапе Вуэльты Испании-2024. Велокоманда Visma Lease a Bike объявила, что 30-летний бельгийский велогонщик примет участие в 6 гонках по велокроссу, начиная с 23 декабря. В его расписании три старта на этапах Кубка мира по велокроссу - в Дендермонде, Бенидорме и Маасмехелене.
Photo (c) Visma Lease a Bike Team
Календарь гонок в велокроссе Ваута ван Арта на сезон 2024/25:
23 декабря. Superprestige Zilvermeercross Mol
27 декабря. Azencross – Loenhout
4 января. Superprestige Gullegem
5 января. UCI World Cup Dendermonde
19 января. UCI World Cup Benidorm
25 января. UCI World Cup Maasmechelen
Ваут ван Арт: «Велокросс остаётся моей первой любовью, поэтому каждую зиму я с удовольствием к нему возвращаюсь. В этот раз мы склонились к ограниченному календарю из шести гонок, которые хорошо вписываются в мой план тренировок.
Этот сезон велокросса начинаю исключительно из любви к этому виду, подхожу к нему со скромными амбициями. После падения на Вуэльтте и травмы колена мне важно максимально эффективно использовать время для подготовки к сезону на шоссе. Несколько велокроссовых гонок вполне вписываются в мой план, но календарь сознательно короче, чем в предыдущие годы.
К первой гонке в Моле точно не достигну наивысшего уровня. После тренировочного лагеря в календаре будут две отличных гонки в Бенидорме и Маасмехелене, где рассчитываю быть в более сильной форме. Я невероятно рад вернуться в пелотон и с нетерпением жду встречи с болельщиками».
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