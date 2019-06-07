Ваут ван Арт решил принять участие в Чемпионате мира по велокроссу-2025

Ваут ван Арт неожиданно решил стартовать на Чемпионате мира по велокроссу-2025

Велокоманда Visma Lease a Bike объявила, что Ваут ван Арт примет участие в Чемпионате мира по велокроссу-2025, который пройдёт 2 февраля во французском Льевене (Liévin). 30-летний бельгийский гонщик, трёхкратный чемпион мира по велокроссу (2016, 2017, 2018), объявлял, что этап Кубка мира в Маасмехелене, где он занял второе место, - его финальная гонка сезона велокросса.

Однако тренер сборной Бельгии по велокроссу Анжело Де Клерк (Angelo De Clercq) оставил для Ваута ван Арта возможность присоединиться к сборной и дал время для размышлений. И Ваут ван Арт воспользовался шансом стартовать на Чемпионате мира, а команда Visma Lease a Bike его поддержала.

Ваут ван Арт: "Я хорошо себя чувствую, зима прошла отлично. Я задумался о Чемпионате мира совсем недавно, после Маасмехелена. Вместе с тренером сборной Бельгии и моим тренером в Visma Lease a Bike я решил, что буду участвовать. Рад стартовать на такой красивой гонке, думаю, этот дополнительный импульс пойдёт мне на пользу в преддверии больших целей на шоссе. Конечно, у меня была другая подготовка, но я приложу все силы".

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер команды Visma Lease a Bike: «Ваут - настоящий энтузиаст велокросса. Он сказал, что хочет участвовать в гонке. Мы всё обсудили и взвесили. Наша команда полностью поддерживает Ваута».

Анжело Де Клерк, тренер сборной Бельгии по велокроссу: «После Дендермонде я спросил его, не хочет ли он проехать Чемпионат мира. Почувствовал, что он немного сомневается в ответе. Я оставил для него дверь открытой. Сказал, что он может решить после Маасмехелена. Он позвонил мне вчера вечером, спросил, может ли он ещё стартовать.

Конечно, Матье — главный фаворит, но Ваут уже трижды был чемпионом мира. Его участие - плюс для Бельгии, у нас будет дополнительная пешка, а не просто старая пешка. Трасса в Льевене Вауту подходит».

В Льевене получит продолжение его спортивная дуэль с Матье ван дер Пулом, шестикратным чемпионом мира, который нацелен бороться за седьмой рекордный титул и подходит к Чемпионату мира по велокроссу с семью победами из семи стартов.