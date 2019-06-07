VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт решил принять участие в Чемпионате мира по велокроссу-2025

Ваут ван Арт неожиданно решил стартовать на Чемпионате мира по велокроссу-2025

 

 

Велокоманда Visma Lease a Bike объявила, что Ваут ван Арт примет участие в Чемпионате мира по велокроссу-2025, который пройдёт 2 февраля во французском Льевене (Liévin). 30-летний бельгийский гонщик, трёхкратный чемпион мира по велокроссу (2016, 2017, 2018), объявлял, что этап Кубка мира в Маасмехелене, где он занял второе место,  - его финальная гонка сезона велокросса.

 

Однако тренер сборной Бельгии по велокроссу Анжело Де Клерк (Angelo De Clercq) оставил для Ваута ван Арта возможность присоединиться к сборной и дал время для размышлений.  И Ваут ван Арт воспользовался шансом стартовать на Чемпионате мира, а команда Visma Lease a Bike его поддержала.

 

Ваут ван Арт решил принять участие в Чемпионате мира по велокроссу-2025

 

 

Ваут ван Арт: "Я хорошо себя чувствую, зима прошла отлично. Я задумался о Чемпионате мира совсем недавно, после Маасмехелена.   Вместе с тренером сборной Бельгии и моим тренером в Visma Lease a Bike я решил, что буду участвовать. Рад стартовать на такой красивой гонке, думаю, этот дополнительный импульс пойдёт мне на пользу в преддверии больших целей на шоссе. Конечно, у меня была другая подготовка, но я приложу все силы".

 

 

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер команды Visma Lease a Bike: «Ваут - настоящий энтузиаст велокросса. Он сказал, что хочет участвовать в гонке. Мы всё обсудили и взвесили. Наша команда полностью поддерживает Ваута».

 

Анжело Де Клерк, тренер сборной Бельгии по велокроссу: «После Дендермонде я спросил его, не хочет ли он проехать Чемпионат мира. Почувствовал, что он немного сомневается в ответе. Я оставил для него дверь открытой. Сказал, что он может решить после Маасмехелена. Он позвонил мне вчера вечером, спросил, может ли он ещё стартовать.

 

Конечно, Матье — главный фаворит, но Ваут уже трижды был чемпионом мира. Его участие - плюс для Бельгии, у нас будет дополнительная пешка, а не просто старая пешка. Трасса в Льевене Вауту подходит».

 

 В Льевене получит продолжение его спортивная дуэль с Матье ван дер Пулом, шестикратным чемпионом мира, который нацелен бороться за седьмой рекордный титул и подходит к Чемпионату мира по велокроссу с семью победами из семи стартов.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Sergei

    Hansmer

    Сегодня, 01:50 | Регистрация: 7.06.2019

    Ждём зарубу!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

28 января - 1 февраля 2025

AlUla Tour

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

29 января - 2 февраля 2025

Challenge Mallorca

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2025

Etoile de Besseges

5 - 9 февраля 2025

Volta a la Comunitat Valenciana

7 февраля 2025

Muscat Classic

8 - 12 февраля 2025

Tour of Oman

14 - 16 февраля 2025

Tour de la Provence

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

19 -23 февраля 2025

Volta ao Algarve

19 -23 февраля 2025

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

1 марта 2025

Omloop Nieuwsblad

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • Hansmer
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (1)
    Hansmer-Фото
    Ждём зарубу!
  • Джамайка
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    Опля, вот еще новости! Ваут Ван Арт предумал и стартует на Чемпионате мира!!!

    В сезоне 2022-23 он доминировал весь сезон, но на ЧМ в Хогерхейде проиграл.  С тех пор МВДП стал неприступно-непобедимым. ВОзможно, Ваут полагает что  в Левене может такое же случиться, только наоборот, в гонке все возможно. МОжет, тоже каие нибудь тактические задумки могут сработать, как неожиданный спринт изза спины МВДП в 2023 г. и  Или действительно, взяв 2е место с падением, воодушевился. Один дополнительный кросс не испортит сезон на шоссе. Ну и зрителям интреснее. 

  • Astanaforever
    Classica Comunitat Valenciana ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скарони в этом сезоне должен выстрелить. Я так думаю. Порыв есть и это самое главное. Будем наблюдать.
  • nightbuster33
    Classica Comunitat Valenciana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    +5 очков,за 15место(Velasko)
  • RVL
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    RVL-Фото

    Похоже только пога возмущает возмущенных))



    Где вопли про бензин?))



    Может и зря я так, похоже на наброс..)

    Я за стабильность стабильных...)

  • MVDP
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    MVDP-Фото

    Передумал, все-таки будет на ЧМ.

  • Саныч
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Саныч-Фото
    Тоже рад за Haara.
  • Pugachev
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (2)
    Pugachev-Фото
    Ну, Николай... Какая старушка... Просто чуть поопытнее )))))))) Молодец она, нет слов!
  • Pugachev
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Pugachev-Фото

    Еще больше разрыв со вторым, чем на прошлой гонке...

    Но: можно поздравить Ван дер Хаара с еще одним подиумом!

  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (8)
    Pugachev-Фото
    Такое превосходство. Оно в прошлых сезонах было поменьше, были моменты борьбы...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 января

Cedric Beullens (Lotto)

Finlay Pickering (Bahrain Victorious)

28 января

Gianluca Pollefliet (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Antonio Tomas Morgado (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (88)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)