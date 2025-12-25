Отец Матье ван дер Пула о цене триумфа в велокроссе и балансе с шоссе

Интересное размышление человека, близкого к тадею и, вообще, мировому велоспорту.

---

Почему Тадей Погачар постоянно не выигрывает награду лучшего спортсмена мира, несмотря на то, что, по сути, он им является?

Это, возможно, немного спорная тема или мнение, но многие задаются вопросом — почему всё происходит именно так. И вот как я это вижу.

Главная причина, на мой взгляд, в том, что Тадей Погачар практически никак не выходит за рамки велосипедного мира. Он полностью доминирует в таких гонках, как Тур Фландрии и «Тур де Франс», и это просто невероятно.

Но что видят люди, которые не следят за велоспортом? Для них он просто выигрывает гонки — и всё. Они не понимают, насколько выдающимся и исторически уникальным является то, что он делает в этом виде спорта.

А что вообще знают о Погачаре люди, которые вовсе не смотрят велоспорт? По сути — ничего. Они даже не знают о его существовании. И вот в этом, на мой взгляд, и заключается причина, почему он не получает такие награды.

Он не делает громких заявлений, не снимает вирусные видео, не ведёт YouTube-канал, не выкладывает в соцсетях контент, который был бы интересен людям вне велоспорта. Он не занимается инфлюенсерством и не высказывается на темы, которые попадают во все мировые СМИ, а не только в спортивные.

Например, вчера команда UAE пожелала всем счастливого Рождества, в то время как некоторые европейские страны этого не сделали и ограничились формулировкой «с праздниками». Погачар мог бы что-то сказать на эту тему и тем самым попасть в общественно-политическую повестку, но он этого не сделал.

И, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Во-первых, если бы он начал так поступать, это был бы уже не тот Погачар, которого мы знаем. А во-вторых, звание лучшего спортсмена года — это, конечно, приятно, но явно не настолько важно для него, чтобы менять себя и свою жизнь ради ещё большей известности. Мне кажется, что в идеальном для него мире он и так уже намного более знаменит, чем ему хотелось бы.

И вторая причина — сам велоспорт как вид спорта тоже не может вырваться из своего «пузыря». У меня постоянно возникает ощущение, что люди просто не осознают, насколько это тяжёлый вид спорта: проезжать по 200 километров в день, делать это 21 день подряд — это нечто невероятное. Да, был сериал на Netflix, но этого всё равно недостаточно.





