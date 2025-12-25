Отец Матье ван дер Пула о цене триумфа в велокроссе и балансе с шоссе

- Категория:
«Нельзя просто выступать три дня в велокроссе без последствий»: отец Матье ван дер Пула о будущем сына в дисциплине
Брошенные Матье ван дер Пулом фразы о возможном скором завершении карьеры в велокроссе прокомментировал его отец Адри. Он ясно дал понять, что окончательное решение ещё не принято, но признал, что по мере роста амбиций Матье ван дер Пула на шоссе постоянно возникает вопрос о велокроссе.
В интервью In de Leiderstrui Адри ван дер Пул сказал:
«Он просто оставил дверь открытой. Возможно, в какой-то момент он захочет выступать вплоть до Ломбардии, а потом ему придётся снова начинать наращивать форму. Это усложняет велокроссовую зиму. В этом году этот вопрос не обсуждался.
(Гонка в велокроссе) – это больше, чем полный день. Иногда с утра час на разминке, потом душ и сразу на трассу. Если он потом выигрывает и проходит допинг-контроль, проходит полтора часа, прежде чем мы можем уехать.
Эти дни очень насыщенные. Обычно мы возвращаемся только вечером, между семью и восемью часами, и потом ещё нужно идти к массажисту. Всё это суммируется. Не получится выступать в велокроссе три дня подряд без последствий.
Мы не знаем, сможет ли он ещё улучшить свои результаты (на шоссе), если не будет ездить велокросс. Мы просто этого не знаем. Он сказал: "Тадей не выступает в велокроссе и всё равно сильно проводит весну".
За Матье все постоянно наблюдают. И чем больше ты выигрываешь, тем ближе становится поражение».
