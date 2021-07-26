VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт: “Титул чемпиона мира по велокроссу мало что добавит к моему списку побед”

Ваут ван Арт о старте на чемпионате мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде

 

 

  Ваут ван Арт (Wout Van Aert) в восьмой раз в карьере поборется за титул чемпиона мира по велокроссу, трижды его выигрывал, но утверждает, что не будет расстраиваться, если не сможет в четвёртый раз надеть радужную майку.

 

  На пресс-конференции перед стартом в Хоогерхейде 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma подчеркнул, что успешный сезон классик на шоссе для него гораздо важнее, чем очередная победа на чемпионате мира по велокроссу.

 

Ваут ван Арт: “Титул чемпиона мало что добавит к моему списку побед”

 

 

  Ваут ван Арт: «Мне очень жаль, что в воскресенье моя последняя гонка в велокроссе. Этот сезон всегда быстро пролетает.  

 

  Я смотрю на велокросс немного по-другому, чем Матье ван дер Пул. Зима для меня на уровень ниже, чем то, что последует дальше. На шоссе есть гонки, без победы на которых я или команда будет считать весну неудачной.

 

  Сейчас перед стартом чемпионата волнуюсь чуть меньше. Было бы досадно не взять титул, но в то же время он не настолько для  меня важен. Он больше ничего не добавит к моему списку достижений.  

 

  Конечно, для меня честь выступать в велокроссе. Я всё ещё влюблён в этот вид, в игру.

 

  Думаю, Ван дер пул быстро откроет гонку – атаковать в его стиле. Я об этом помню. Его стартовый выстрел часто убийственный, но за прошедшую зиму я всегда хорошо переносил его атаку».

 

  Ответил Ваут ван Арт и на вопрос об отношении к тому, что трассу проектировал отец Матье ван дер Пула: «Думаю, я выиграл почти все чемпионаты, трассы которых рисовал Адри. Так что мне бояться нечего. Если более серьёзно, думаю, Адри создаёт великолепные трассы. В воскресенье поеду велокросс года. Знаю точно, что готов к гонке».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma чемпионат мира по велокроссу UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 05:15 | Регистрация: 26.07.2021

    «утверждает, что не будет расстраиваться, если не сможет в четвёртый раз надеть радужную майку»- немного лукавства в интервью перед стартом не помешает)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 5 февраля 2023

Etoile de Besseges

1 - 5 февраля 2023

Volta a la Comunitat Valenciana

5 февраля 2023

Велокросс. UCI World Championships Cyclocross Hoogerheide

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 февраля

Ide Schelling (Bora-hansgrohe)

Martin Bugge Urianstad (Uno-X Team)

Marco Tizza (Bingoal WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (32)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)