Ваут ван Арт: “Титул чемпиона мира по велокроссу мало что добавит к моему списку побед”

Ваут ван Арт о старте на чемпионате мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде

Ваут ван Арт (Wout Van Aert) в восьмой раз в карьере поборется за титул чемпиона мира по велокроссу, трижды его выигрывал, но утверждает, что не будет расстраиваться, если не сможет в четвёртый раз надеть радужную майку.

На пресс-конференции перед стартом в Хоогерхейде 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma подчеркнул, что успешный сезон классик на шоссе для него гораздо важнее, чем очередная победа на чемпионате мира по велокроссу.

Ваут ван Арт: «Мне очень жаль, что в воскресенье моя последняя гонка в велокроссе. Этот сезон всегда быстро пролетает.

Я смотрю на велокросс немного по-другому, чем Матье ван дер Пул. Зима для меня на уровень ниже, чем то, что последует дальше. На шоссе есть гонки, без победы на которых я или команда будет считать весну неудачной.

Сейчас перед стартом чемпионата волнуюсь чуть меньше. Было бы досадно не взять титул, но в то же время он не настолько для меня важен. Он больше ничего не добавит к моему списку достижений.

Конечно, для меня честь выступать в велокроссе. Я всё ещё влюблён в этот вид, в игру.

Думаю, Ван дер пул быстро откроет гонку – атаковать в его стиле. Я об этом помню. Его стартовый выстрел часто убийственный, но за прошедшую зиму я всегда хорошо переносил его атаку».

Ответил Ваут ван Арт и на вопрос об отношении к тому, что трассу проектировал отец Матье ван дер Пула: «Думаю, я выиграл почти все чемпионаты, трассы которых рисовал Адри. Так что мне бояться нечего. Если более серьёзно, думаю, Адри создаёт великолепные трассы. В воскресенье поеду велокросс года. Знаю точно, что готов к гонке».