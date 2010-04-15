VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Мужчины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Мужчины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Мужчины. Результаты

 

1

 Del Grosso Tibor

    

58:48

2

 van Aert Wout

    

0:01

3

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:12

4

 Vandeputte Niels

    

0:13

5

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

0:14

6

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

0:17

7

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

0:20

8

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

0:30

9

 Fontana Filippo

    

0:35

10

 Kuypers Gerben

Charles Liégeois Roastery CX

0:39

11

 Dockx Aaron

    

0:52

12

 Jamin Antoine

    

1:20

13

 Janssen Wout

    

1:46

14

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

2:01

15

 Bertolini Gioele

Alé Colnago Team

  

2:04

16

 Ferdinande Anton

    

2:07

17

 Bisiaux Léo

    

2:11

18

 Agostinacchio Mattia

EF Education - EasyPost - Oatly

2:15

19

 Mason Cameron

Seven Racing

  

2:41

20

 Mein Thomas

Hope Factory Racing

  

3:08

21

 Meeusen Tom

    

3:13

22

 Lauryssen Yorben

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

3:21

23

 Vanhoudt Yoren

    

3:31

24

 Soete Daan

Ridley Racing Team

  

3:42

25

 Marasco Lorenzo

Sebmotobikes CX Team

,,

26

 Mira Raul

    

4:16

27

 Horny Clément

    

4:25

28

 De Longhi Lorenzo

    

4:26

29

 Shelton Noah

    

4:27

30

 Rijvers Max

    

4:33

31

 Clark Tyler

    

4:36

32

 Baers Arne

    

5:00

33

 Scappini Samuele

    

5:06

34

 Vollmuth Aidan

    

5:09

35

 Bettendorff Loïc

    

5:20

36

 Delnoije Remon

    

5:21

37

 Cafueri Tommaso

    

5:23

38

 Villar Thiery Aubin

    

5:24

39

 Gevaert Miles

    

5:29

40

 Gabriel Timothé

    

5:37

41

 Herrmann Lukas

    

,,

42

 Smits Rune

    

5:38

43

 De Clercq Naud

    

5:44

44

 David Alexis

    

5:53

45

 Hamm Florian

    

6:14

46

 Bates Rhett

    

6:19

47

 Oda Hijiri

      

6:20

48

 Croket Maxime

Deschacht - Hens CX Team

6:23

49

 Savignard Maël

    

6:36

50

 Lienert Patrik

ČEZ Cyklo Team Tábor

6:37

51

 Sargent Liam

    

6:38

52

 Conaway Calvin

    

7:10

53

 Fery Florian

    

7:43

54

 Geens Keano

    

+2 laps

55

 Westover Finn

    

+2 laps

56

 Zanolini Alan

Alé Colnago Team

  

+2 laps

57

 Romain Emilien

    

+2 laps

58

 Gaßner Michael

    

+2 laps

59

 Guérin Morgan

    

+2 laps

60

 Loete Hippolyte

Arques CX Team Diffusport

+2 laps

61

 Heigl Philipp

    

+3 laps

62

 Lembrechts Ruben

    

+3 laps

63

 Ivens Vince

    

+3 laps

64

 Cardijn Jorre

    

+3 laps

65

 Fernandez de la Peña Beñat

  

+3 laps

66

 Tajima Ayato

    

+4 laps

67

 Mertens Jonas

    

+4 laps

68

 Garnier Léo

    

+4 laps

69

 Maillefer Simon

    

+4 laps

70

 Gomez Marcos

    

+4 laps

71

 Brisebois Remi

    

+4 laps

72

 Sydlik Benjamin

    

+4 laps

73

 Lukšas Dovydas

    

+5 laps

DNF

 Agostinacchio Filippo

EF Education - EasyPost - Oatly

  

DNF

 Coote Henry

      

DNF

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

    

DNF

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

    

DNF

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

    

DNF

 Strohmeyer Andrew

CXD Trek Bikes

    

DNF

 Soontjens Arthur

      

DNF

 Inguanzo Gonzalo

      

DNF

 Gamborg Jonas Posselt

    

DNF

 Goovaerts Jarne

      

DNF

 Jacoby François

      

DNF

 Scott Cody

Competitive Edge Racing

  

DNS

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

  

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025 велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 20.10.2020

    ну Вауту не впервой проигрывать финальный спринт. не буду показывать пальцем, но например Паулесу на Дворс Фландрен. 

    ДельГроссо не уступал в техническом мастерстве нисколько. 



    Комментатор комментировал как будто другую гонку, не эту гонку вообще. 

  2. MVDP

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 3.10.2020

    Ну чисто финиш Тура Фландрии-2020 повторили, только сторонами поменялись)

    ВВА, наверное, словил флешбеки от присутствия майки чемпиона Нидерландов рядом.

    Поражает невозмутимое лицо дель Гроссо во время гонки: как будто в магазин за хлебом едет. А вот характерные потягивания, как у Матье, тревожат. Тоже проблемы со спиной?

     

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      Сегодня, 18:33 | Регистрация: 20.10.2020

      На Коксайде было видно - после каждого круга выпрямлялся, выражение лица было страдальческое.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 15.04.2010

    В отсутствие Ван де Пула были шансы у Ван Арта, но не получилось. А так гонка была интересная.

  4. Имя: Николай

    Pirn

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 13.08.2017

    Вот уж холодная невозмутимость покерфейса! Зачёт ?

  5. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 14.02.2016

    я снова со своим вопросом: система 1x проиграла системе 2x в спринте равных по силам соперников?

    1. MVDP

      Сегодня, 19:09 | Регистрация: 3.10.2020

      Ничего себе, ТдГ еще с двойником ездит?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    MVDP-Фото
    Ничего себе, ТдГ еще с двойником ездит?
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    я снова со своим вопросом: система 1x проиграла системе 2x в спринте равных по силам соперников?

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Джамайка-Фото
    На Коксайде было видно - после каждого круга выпрямлялся, выражение лица было страдальческое.
  • Pirn
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Pirn-Фото

    Вот уж холодная невозмутимость покерфейса! Зачёт ?

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    давно болею за Amandine Fouquenet. Рад её победе на такой серьезной трассе.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван де Пула были шансы у Ван Арта, но не получилось. А так гонка была интересная.

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    MVDP-Фото

    Ну чисто финиш Тура Фландрии-2020 повторили, только сторонами поменялись)

    ВВА, наверное, словил флешбеки от присутствия майки чемпиона Нидерландов рядом.

    Поражает невозмутимое лицо дель Гроссо во время гонки: как будто в магазин за хлебом едет. А вот характерные потягивания, как у Матье, тревожат. Тоже проблемы со спиной?

     

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Брант гонка получилась с интригой и смотрелась интересно. Франция с победой и Ваз с вторым местом.

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Джамайка-Фото

    ну Вауту не впервой проигрывать финальный спринт. не буду показывать пальцем, но например Паулесу на Дворс Фландрен. 

    ДельГроссо не уступал в техническом мастерстве нисколько. 



    Комментатор комментировал как будто другую гонку, не эту гонку вообще. 

  • motte
    Матье ван дер Пул доминировал ... (1)
    motte-Фото

    Ещё один пример плохого поведения со стороны зрителя…

     Зритель выдул пар из вейпа прямо в лицо Маттьё ван дер Пулу на гонке X2O Trofee Hofstade.

     Реакция МВП:

     «Это, конечно, лучше, чем когда тебе в лицо бросают пиво», — Маттьё ван дер Пул.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

23 декабря

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates XRG)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (98)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)