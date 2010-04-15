Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Мужчины. Результаты

- Категория:
|
1
|
Del Grosso Tibor
|
58:48
|
2
|
van Aert Wout
|
0:01
|
3
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:12
|
4
|
Vandeputte Niels
|
0:13
|
5
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:14
|
6
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:17
|
7
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
0:20
|
8
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
0:30
|
9
|
Fontana Filippo
|
0:35
|
10
|
Kuypers Gerben
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
0:39
|
11
|
Dockx Aaron
|
0:52
|
12
|
Jamin Antoine
|
1:20
|
13
|
Janssen Wout
|
1:46
|
14
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
2:01
|
15
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
2:04
|
16
|
Ferdinande Anton
|
2:07
|
17
|
Bisiaux Léo
|
2:11
|
18
|
Agostinacchio Mattia
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
2:15
|
19
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
2:41
|
20
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
3:08
|
21
|
Meeusen Tom
|
3:13
|
22
|
Lauryssen Yorben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
3:21
|
23
|
Vanhoudt Yoren
|
3:31
|
24
|
Soete Daan
|
Ridley Racing Team
|
3:42
|
25
|
Marasco Lorenzo
|
Sebmotobikes CX Team
|
,,
|
26
|
Mira Raul
|
4:16
|
27
|
Horny Clément
|
4:25
|
28
|
De Longhi Lorenzo
|
4:26
|
29
|
Shelton Noah
|
4:27
|
30
|
Rijvers Max
|
4:33
|
31
|
Clark Tyler
|
4:36
|
32
|
Baers Arne
|
5:00
|
33
|
Scappini Samuele
|
5:06
|
34
|
Vollmuth Aidan
|
5:09
|
35
|
Bettendorff Loïc
|
5:20
|
36
|
Delnoije Remon
|
5:21
|
37
|
Cafueri Tommaso
|
5:23
|
38
|
Villar Thiery Aubin
|
5:24
|
39
|
Gevaert Miles
|
5:29
|
40
|
Gabriel Timothé
|
5:37
|
41
|
Herrmann Lukas
|
,,
|
42
|
Smits Rune
|
5:38
|
43
|
De Clercq Naud
|
5:44
|
44
|
David Alexis
|
5:53
|
45
|
Hamm Florian
|
6:14
|
46
|
Bates Rhett
|
6:19
|
47
|
Oda Hijiri
|
6:20
|
48
|
Croket Maxime
|
Deschacht - Hens CX Team
|
6:23
|
49
|
Savignard Maël
|
6:36
|
50
|
Lienert Patrik
|
ČEZ Cyklo Team Tábor
|
6:37
|
51
|
Sargent Liam
|
6:38
|
52
|
Conaway Calvin
|
7:10
|
53
|
Fery Florian
|
7:43
|
54
|
Geens Keano
|
+2 laps
|
55
|
Westover Finn
|
+2 laps
|
56
|
Zanolini Alan
|
Alé Colnago Team
|
+2 laps
|
57
|
Romain Emilien
|
+2 laps
|
58
|
Gaßner Michael
|
+2 laps
|
59
|
Guérin Morgan
|
+2 laps
|
60
|
Loete Hippolyte
|
Arques CX Team Diffusport
|
+2 laps
|
61
|
Heigl Philipp
|
+3 laps
|
62
|
Lembrechts Ruben
|
+3 laps
|
63
|
Ivens Vince
|
+3 laps
|
64
|
Cardijn Jorre
|
+3 laps
|
65
|
Fernandez de la Peña Beñat
|
+3 laps
|
66
|
Tajima Ayato
|
+4 laps
|
67
|
Mertens Jonas
|
+4 laps
|
68
|
Garnier Léo
|
+4 laps
|
69
|
Maillefer Simon
|
+4 laps
|
70
|
Gomez Marcos
|
+4 laps
|
71
|
Brisebois Remi
|
+4 laps
|
72
|
Sydlik Benjamin
|
+4 laps
|
73
|
Lukšas Dovydas
|
+5 laps
|
DNF
|
Agostinacchio Filippo
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
DNF
|
Coote Henry
|
DNF
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
DNF
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
DNF
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
DNF
|
Strohmeyer Andrew
|
CXD Trek Bikes
|
DNF
|
Soontjens Arthur
|
DNF
|
Inguanzo Gonzalo
|
DNF
|
Gamborg Jonas Posselt
|
DNF
|
Goovaerts Jarne
|
DNF
|
Jacoby François
|
DNF
|
Scott Cody
|
Competitive Edge Racing
|
DNS
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
