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Ваут ван Арт: "Доволен, что стабильно прогрессирую этой зимой"

Ваут ван Арт впервые выиграл этап велокросса Telenet Superprestige в Гюллегеме

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал седьмую победу в сезоне велокросса 2022/23, выиграв этап серии Telenet Superprestige в Гюллегеме (Gullegem). 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma впервые выиграл в Гюллегеме, который принимал этап Telenet Superprestige в пятый раз – трижды здесь побеждал Матье ван дер Пул, а в прошлом году победу праздновал Том Пидкок, которые отказались от старта на этапе в Гюллегеме в этом сезоне.

 

  Основными соперниками Ваута ван Арта стали гонщики команды Pauwels Sauzen – Bingoal Эли Изербит и чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут.

 

  Трио вышеназванных фаворитов и возглавило гонку на первых кругах. На третьем из 9 кругов Ваут ван Арт не стал менять велосипед на пит-стопе и в этот момент обошёл лидировавшего Майкла Вантауренхаута.  

 

  На песчаном секторе 5-го круга Вантауренхаут ошибся, и Ваут Ван Арт создал просвет, а Эли Изербит обошёл своего товарища по команде чемпиона Европы по велокроссу и продолжил гонку на второй позиции.

 

  В начале шестого круга просвет между Ваутом ван Артом и Эли Изербитом вырос, а затем ещё больше увеличился, когда на 6-м круге Ваут ван Арт не стал менять велосипед, а Эли Изербит заехал на пит-стоп. В начале 7 круга Эли Изербит проигрывал Вауту ван Арту 15 секунд, а Майкл Вантауренхаут - 27. В финале, несмотря на небольшие ошибки на 9-м круге, Ваут ван Арт выиграл у Эли Изербита 23 секунды, а Майкл Вантауренхаут финишировал через 42 секунды.  

 

Ваут ван Арт: "Доволен, что стабильно прогрессирую этой зимой"

 

 

  Ваут ван Арт: «Дождь осложнил кросс, трасса стала очень технической. Было трудно войти в ритм. Я хотел держаться позади других как можно дольше, но по такой трассе более гладко можно было ехать только, когда сам выбирал траекторию. Так как не мог использовать свои сильные стороны в полной мере, проехать идеально было особенно важно.

 

  Я очень рад победе в Гюллегеме. Прошлые семь недель проехал гладко, успешно выступил в гонках, где в прошлом сталкивался с проблемами. Моя зима пока проходит хорошо, стабильно прогрессирую, чем доволен».

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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Комментарии

  • Earl57
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Ван Арт в велокроссе - это Йоханнес Клэбо в лыжах.

    Или Йоханнес Бё в биатлоне. Давеча кто-то комментарий написал: "Йося прет к Кубку как старушка на свободное место в трамвае"))

  • Camel
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Camel-Фото
    Ван Арта можно запускать на старте единолично, всё равно вне конкуренции, пусть покатается. И через полчаса давать старт основному составу, чтобы не мешали кататься. Ван Арт в велокроссе - это Йоханнес Клэбо в лыжах.
  • uran
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (3)
    uran-Фото
    Чемпион мира все дела. Не про Сагана же писать, как он готовится в каждой гонке попасть на пьедестал.
  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт провёл хорошую тренировку. Проехал с ребятами 4 круга, а потом хорошо по работал.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Альварадо была не победимой в отсутствие не которых лидеров.

  • SVS
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (3)
    SVS-Фото
    Не волнуйтесь, будет больше.
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Что то слишком много Ремко в мире велоспорта и новостях.
  • olvo
    Велоформа команды Jayco AlUla ... (3)
    olvo-Фото
    Цитата: RVL
    по ощущениям мужской комплект голубее)))
    Да, а женский комплект розовее. К чему бы это? 8=)
  • Freejazz
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (4)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Freejazz

    Пока есть три откровенных молодых лидеров и "героям вчерашних дней" остаются только надежды.

    Героиням?

    Это песня Машины времени - но в данном контексте, конечно героиням :-)

  • SportSpirit
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: RVL
    неожиданных там не бывает. их всего человек 5 в мире. а вот новый может быть...

     

    Вспомнились слова Томаса ближе к концу Тура, мол, что за этими двумя гоняться смысла нет. Что он имеет шанс на желтую майку только, если Йонас и Тадей в пылу борьбы повернут не в тот поворот или оба попадают, хитрый Герант-шаман) Но и в этом случае Томас не был бы ни новым, ни неожиданным)

     

    Лично мне хочется красивой открытой борьбы, как на этом Туре. 

     

    Учитывая профиль, есть шанс увидеть вечно серебряного Маса и Годю на подиуме. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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