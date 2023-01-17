Ваут ван Арт: "Доволен, что стабильно прогрессирую этой зимой"

Ваут ван Арт впервые выиграл этап велокросса Telenet Superprestige в Гюллегеме

Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал седьмую победу в сезоне велокросса 2022/23, выиграв этап серии Telenet Superprestige в Гюллегеме (Gullegem). 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma впервые выиграл в Гюллегеме, который принимал этап Telenet Superprestige в пятый раз – трижды здесь побеждал Матье ван дер Пул, а в прошлом году победу праздновал Том Пидкок, которые отказались от старта на этапе в Гюллегеме в этом сезоне.

Основными соперниками Ваута ван Арта стали гонщики команды Pauwels Sauzen – Bingoal Эли Изербит и чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут.

Трио вышеназванных фаворитов и возглавило гонку на первых кругах. На третьем из 9 кругов Ваут ван Арт не стал менять велосипед на пит-стопе и в этот момент обошёл лидировавшего Майкла Вантауренхаута.

На песчаном секторе 5-го круга Вантауренхаут ошибся, и Ваут Ван Арт создал просвет, а Эли Изербит обошёл своего товарища по команде чемпиона Европы по велокроссу и продолжил гонку на второй позиции.

В начале шестого круга просвет между Ваутом ван Артом и Эли Изербитом вырос, а затем ещё больше увеличился, когда на 6-м круге Ваут ван Арт не стал менять велосипед, а Эли Изербит заехал на пит-стоп. В начале 7 круга Эли Изербит проигрывал Вауту ван Арту 15 секунд, а Майкл Вантауренхаут - 27. В финале, несмотря на небольшие ошибки на 9-м круге, Ваут ван Арт выиграл у Эли Изербита 23 секунды, а Майкл Вантауренхаут финишировал через 42 секунды.

Ваут ван Арт: «Дождь осложнил кросс, трасса стала очень технической. Было трудно войти в ритм. Я хотел держаться позади других как можно дольше, но по такой трассе более гладко можно было ехать только, когда сам выбирал траекторию. Так как не мог использовать свои сильные стороны в полной мере, проехать идеально было особенно важно.

Я очень рад победе в Гюллегеме. Прошлые семь недель проехал гладко, успешно выступил в гонках, где в прошлом сталкивался с проблемами. Моя зима пока проходит хорошо, стабильно прогрессирую, чем доволен».