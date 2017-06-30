VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт выиграл велокросс Telenet Superprestige Heusden-Zolder

 

 

Ваут ван Арт третий год подряд стал победителем велокросса Telenet Superprestige Heusden-Zolder, а в этом сезоне велокросса 2023/24 одержал вторую победу после трёх вторых мест.

 

Единственным соперником 29-летнего бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma на последнем круге остался 26-летний Эли Изербит из команды Pauwels Sauzen - Bingoal.

 

После шестого круга, когда вместе с Ваутом ван Артом и Эли Изербитом в первой группе находились Йорис Ниувенхейс (Boloise Trek Lions) и два гонщика Alpecin-Deceuninck Нильс Вандепутте и Тибор дель Гроссо, Изербит несколько раз ускорялся, но уехать от соперников не смог. На седьмом круге Ван Арт и Изербит создали просвет, а на финальном восьмом круге лидировали с 20-секундным преимуществом.

 

Ваут ван Арт оставил Изербита позади на подъёме и выиграл гонку с 8-секундным преимуществом. Йорис Ниувенхейс через 34 секунды после Ваута ван Арта финишировал 3-м.

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

 

Ваут ван Арт: «Ещё одна красивый этап. Рад, что снова здесь выиграл. Хотел сегодня постепенно наращивать темп, поэтому был не против подольше ехать в группе. Было трудно найти хорошую позицию, часто я оказывался слишком далеко позади. Чтобы закрыть эти просветы, приходилось тратить силы. Но на длинных прямых сидеть на колесе было выгодно.

 

В нескольких последних велокроссов наращивал выносливость, предполагал, что последние 15 минут часто играют в мою пользу, когда уехать легче, чем в начале гонки. После вчерашней гонки было тяжело, но победа даёт уверенность. Доволен, как всё продвигается. Сейчас победа для меня не настолько значима, как обычно, но всегда приятно пересекать финиш первым в это рождественское время.

 

С нетерпением жду гонку в Хюлсте (30 декабря), там интересная трасса, насыщенная многочисленными крутыми подъёмами. Постараюсь за два дня восстановиться, чтобы в субботу сразиться с Пидкоком и Ван дер Пулом».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Победа там где его нет.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

20 января 2024

Classica Comunitat Valenciana

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 декабря

Yuriy Natarov (Astana Qazaqstan Team)

Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost)

Lucas Dauge (Team Novo Nordisk)

Paul Penhoet (Groupama - FDJ)

Fernando Tercero Lopez (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2023 (67)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)