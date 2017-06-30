Ваут ван Арт третий год подряд побеждает в велокроссе Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт выиграл велокросс Telenet Superprestige Heusden-Zolder

Ваут ван Арт третий год подряд стал победителем велокросса Telenet Superprestige Heusden-Zolder, а в этом сезоне велокросса 2023/24 одержал вторую победу после трёх вторых мест.

Единственным соперником 29-летнего бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma на последнем круге остался 26-летний Эли Изербит из команды Pauwels Sauzen - Bingoal.

После шестого круга, когда вместе с Ваутом ван Артом и Эли Изербитом в первой группе находились Йорис Ниувенхейс (Boloise Trek Lions) и два гонщика Alpecin-Deceuninck Нильс Вандепутте и Тибор дель Гроссо, Изербит несколько раз ускорялся, но уехать от соперников не смог. На седьмом круге Ван Арт и Изербит создали просвет, а на финальном восьмом круге лидировали с 20-секундным преимуществом.

Ваут ван Арт оставил Изербита позади на подъёме и выиграл гонку с 8-секундным преимуществом. Йорис Ниувенхейс через 34 секунды после Ваута ван Арта финишировал 3-м.

Ваут ван Арт: «Ещё одна красивый этап. Рад, что снова здесь выиграл. Хотел сегодня постепенно наращивать темп, поэтому был не против подольше ехать в группе. Было трудно найти хорошую позицию, часто я оказывался слишком далеко позади. Чтобы закрыть эти просветы, приходилось тратить силы. Но на длинных прямых сидеть на колесе было выгодно.

В нескольких последних велокроссов наращивал выносливость, предполагал, что последние 15 минут часто играют в мою пользу, когда уехать легче, чем в начале гонки. После вчерашней гонки было тяжело, но победа даёт уверенность. Доволен, как всё продвигается. Сейчас победа для меня не настолько значима, как обычно, но всегда приятно пересекать финиш первым в это рождественское время.

С нетерпением жду гонку в Хюлсте (30 декабря), там интересная трасса, насыщенная многочисленными крутыми подъёмами. Постараюсь за два дня восстановиться, чтобы в субботу сразиться с Пидкоком и Ван дер Пулом».