Ваут ван Арт отложил старт своего сезона в велокроссе до 27 декабря

Ваут ван Арт отложил начало своего сезона велокросса из-за болезни

Ваут ван Арт (Wout van Aert) начнёт сезон велокросса позже запланированного. 30-летний бельгийский велогонщик, восстанавливающийся после травмы колена, полученной на Вуэльте Испании-2024, собирался принять участие в предрождественском кроссе серии Superprestige в Моле, но отказался от этого старта. Команда Visma Lease a Bike сообщила, что Ваут ван Арт не успел выздороветь к 23 декабря.

Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях: «К сожалению, Ваут ван Арт заболел и не успевает вовремя восстановиться к старту гонки в Моле. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, надеемся, что скоро он вернётся в строй».

Таким образом, этой зимой Ваут ван Арт ограничится пятью стартами в велокроссе - 27 декабря он поедет Azencross Loenhout, 4 января - Superprestige Gullegem, 5, 19 и 25 января примет участие в этапах Кубка мира по велокроссу в Дендермонде, Бенидорме и Маасмехелене.

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер команды Visma Lease a Bike, в недавнем интервью HLN, до того, как был отменён первый старт Ваута ван Арта, прокомментировал его возвращение к велокроссу:

«Пока всё хорошо, но восстановление заняло много времени. Мы так долго ждали с объявлением программы велокросса Ваута не потому, что играли со СМИ. Решение приняли только в начале декабря, когда для его колена стало достаточно безопасно участвовать в гонках. В начале ноября шансы были 50%.

После каждой интенсивной нагрузки на велосипеде Вауту было тяжело. Помимо перелома (трещины) колена, вокруг колена были сильно повреждены кожный покров и ткани. Было невозможно сильно нагружать сухожилия. Первые интенсивные тренировки Ваут смог провести только, когда поехал в Испанию на второй неделе ноября. Теперь он снова может тренироваться как обычно. Врачи не видят опасности необратимых повреждений.

Мы должны честно сказать, что по сравнению с прошлой зимой он отстаёт в подготовке. Сейчас он не в такой хорошей форме. Этой зимой главное - его восстановление. Поэтому и настрой, и нагрузка не такие, как в прошлом году. Сейчас, конечно, он сможет конкурировать, но не стоит сразу ожидать от него выдающихся результатов. Он поедет велокросс как продолжение подготовки к сезону на шоссе».