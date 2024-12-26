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Ваут ван Арт отложил старт своего сезона в велокроссе до 27 декабря

Ваут ван Арт отложил начало своего сезона велокросса из-за болезни

 

 

Ваут ван Арт (Wout van Aert) начнёт сезон велокросса позже запланированного. 30-летний бельгийский велогонщик, восстанавливающийся после травмы колена, полученной на Вуэльте Испании-2024, собирался принять участие в предрождественском кроссе серии Superprestige в Моле, но отказался от этого старта. Команда Visma Lease a Bike сообщила, что Ваут ван Арт не успел выздороветь к 23 декабря.

 

Ваут ван Арт отложил старт своего сезона в велокроссе до 27 декабря

 

Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях: «К сожалению, Ваут ван Арт заболел и не успевает вовремя восстановиться к старту гонки в Моле. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, надеемся, что скоро он вернётся в строй».

 

Таким образом, этой зимой Ваут ван Арт ограничится пятью стартами в велокроссе - 27 декабря он поедет Azencross Loenhout, 4 января - Superprestige Gullegem, 5, 19 и 25 января примет участие в этапах Кубка мира по велокроссу в Дендермонде, Бенидорме и Маасмехелене.

 

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер команды Visma Lease a Bike, в недавнем интервью HLN, до того, как был отменён первый старт Ваута ван Арта, прокомментировал его возвращение к велокроссу:

 

«Пока всё хорошо, но восстановление заняло много времени. Мы так долго ждали с объявлением программы велокросса Ваута не потому, что играли со СМИ. Решение приняли только в начале декабря, когда для его колена стало достаточно безопасно участвовать в гонках. В начале ноября шансы были 50%.  

 

После каждой интенсивной нагрузки на велосипеде Вауту было тяжело. Помимо перелома (трещины) колена, вокруг колена были сильно повреждены кожный покров и ткани. Было невозможно сильно нагружать сухожилия. Первые интенсивные тренировки Ваут смог провести только, когда поехал в Испанию на второй неделе ноября. Теперь он снова может тренироваться как обычно. Врачи не видят опасности необратимых повреждений.

 

Мы должны честно сказать, что по сравнению с прошлой зимой он отстаёт в подготовке. Сейчас он не в такой хорошей форме. Этой зимой главное  - его восстановление. Поэтому и настрой, и нагрузка не такие, как в прошлом году. Сейчас, конечно, он сможет конкурировать, но не стоит сразу ожидать от него выдающихся результатов. Он поедет велокросс как продолжение подготовки к сезону на шоссе».  

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

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Комментарии

  • Hansmer
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (3)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Джамайка
    мдееее... 
    предсказуемо и скучно. не в слишком ли он хорошей форме в декабре? про весну не забыл? Фландрия, всяко-разно?
    Сначала у него ЧМ в плане, Фландрия уже после.
  • JetRevel
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (24)
    JetRevel-Фото
    Цитата: Геродот
    Цитата: JetRevel
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.

    Вот вы вроде опытный взрослый человек, а иногда пишите такую ересь, что ухи вянут: Чистый Эрас возил грязного Лэнса... (Это тот самый Эрас, про которого Лэнс говорил, что иногда не мог усидеть у него на колесе и просил ехать потише).
    Или что у него на Вуэльте не было соперников (а как же Меньшов?) И, наконец, "поэтому" пишется вместе (об этот  тоже есть в гугле). "Итальянцу", впрочем, это простительно))
    Не важно что Лэнс говорил,Хэраса оправдали и это факт, победы вернули, относительно Дениса на тот момент он не был ему конкурентом.
  • василий
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (4)
    василий-Фото

    Колесничать за лидирами других команд

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (24)
    Геродот-Фото

    Цитата: JetRevel
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.

    Вот вы вроде опытный взрослый человек, а иногда пишите такую ересь, что ухи вянут: Чистый Эрас возил грязного Лэнса... (Это тот самый Эрас, про которого Лэнс говорил, что иногда не мог усидеть у него на колесе и просил ехать потише).

    Или что у него на Вуэльте не было соперников (а как же Меньшов?) И, наконец, "поэтому" пишется вместе (об этот  тоже есть в гугле). "Итальянцу", впрочем, это простительно))

  • tds
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (4)
    tds-Фото
    Серьёзно? Кто ему будет помогать? ?
  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (3)
    Джамайка-Фото

    мдееее... 

    предсказуемо и скучно. не в слишком ли он хорошей форме в декабре? про весну не забыл? Фландрия, всяко-разно?

  • JetRevel
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (24)
    JetRevel-Фото
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.
  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (3)
    MVDP-Фото

    Батя в здании. Убил всю интригу. Еще и пески намокли, скукота.

  • Джамайка
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (4)
    Джамайка-Фото

     да, все выучили простой рецепт от МВДП - нужно оказаться первым сразу, с первого круга - и траекторию выбираешь, и никто не мешает, в т.ч. своими падениям. и нервов меньше, чем у догоняющих, которые реально мешают друг другу

  • Ernat78
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (4)
    Ernat78-Фото

    Вот его бы в Астану

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