Марк Мадьо, «отец» Groupama-FDJ, покидает пост менеджера команды

Вслед за Патриком Лефевром: ещё один патриарх велопелотона, Марк Мадьо, переходит на роль представителя в своей команде
66-летний Марк Мадьо (Marc Madiot) возглавляющий одну из старейших команд в пелотоне, объявил об уходе с поста генерального менеджера команды Groupama-FDJ. Мадьо стоял у истоков команды, основанной в 1997 году под названием La Française des Jeux. В ней начинал свой путь в профессиональном велоспорте и стал призёром Милан – Сан-Ремо в 2008 Филипп Жильбер, в этой команде всю карьеру выступал Тибо Пино, который принёс команде победу на Монументе Ломбардия в 2018 и подиум Тур де Франс в 2014 году.
Официальная передача полномочий состоится в апреле, новым руководителем Groupama-FDJ станет Тьерри Корне (Thierry Cornec).
В совместном интервью французским изданиям AFP и L’Equipe Марк Мадьо сказал:
«Пришло время перезагрузиться, открыть новые двери и двигаться вперед. В апреле мне исполнится 67. Думаю, пора смотреть в будущее. Сейчас подходящий момент. Моя цель, чтобы команда меня пережила. Если смогу помочь в других сферах, помимо спортивной, это меня вполне устроит. Команда — мой второй ребенок. Я люблю ее, я все ещё хочу лелеять, но я знаю, что она взрослеет, что достигла зрелости и ей пора расправить крылья».
Марк Мадьо не уходит из команды полностью, а будет выполнять более скромную роль представителя.
Будущий новый руководитель команды Тьерри Корне сказал: «Марк продолжит участвовать в развитии проекта с партнерами, а также будет гарантом ценностей команды».
Мадьо стал последним из многолетних менеджеров велокоманд, покинувших свой пост. В прошлом году Патрик Лефевр ушел из Soudal Quick-Step, и его сменил Юрген Форе, а Жан-Рене Бернадо из TotalEnergies также решил уйти с поста менеджера в 2025 году.
