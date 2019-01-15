Филипп Модюи – новый спортивный директор команды Groupama-FDJ

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 18:08
Филипп Модюи переходит из команды UAE Team Emirates в Groupama-FDJ в качестве спортивного директора
50-летний Филипп Модюи (Philippe Mauduit) станет спортивным директором команды Groupama-FDJ, куда переходит после года работы в команде UAE Team Emirates.
После завершения карьеры велогонщика в 1999 году он с 2003 года работал в качестве спортивного директора команд Bouygues Telecom, Cervelo, Saxo Bank, Tinkoff – Saxo, Lampre-Merida, Bahrain-Merida и UAE Team Emirates.
Филипп Модюи: «Мне очень нравятся принципы, которых придерживается команда. На протяжении этих лет я держал связь с Марком Мадьо (генеральным менеджером команды) и понял, что всё, о чём он говорил, соответствует моему стилю работы. Его предложение было слишком хорошим, чтобы отказаться. Я 10 лет работал в иностранных командах, поэтому мне особенно приятно вернуться во французскую команду. Сейчас мне предстоит узнать команду и то, как она работает, чтобы гарантировать всем членам Groupama-FDJ, что команда продолжит двигаться в верном направлении».
Марк Мадьо: «Больше всего нас интересовал опыт Филиппа Модюи, который работал во многих международных командах. Мы искали такого эксперта».
В этом году гонщики команды Groupama-FDJ одержали 33 победы, из которых 8 – на гонках Мирового тура. Сезон команды увенчала победа Тибо Пино на классике – Монументе велоспорта Ломбардии-2018.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (322)