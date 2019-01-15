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Филипп Модюи – новый спортивный директор команды Groupama-FDJ

Филипп Модюи переходит из команды UAE Team Emirates в Groupama-FDJ в качестве спортивного директора

 

 

  50-летний Филипп Модюи (Philippe Mauduit) станет спортивным директором команды Groupama-FDJ, куда переходит после года работы в команде UAE Team Emirates.

 

Филипп Модюи – новый спортивный директор команды Groupama-FDJ

 

  После завершения карьеры велогонщика в 1999 году он с 2003 года работал в качестве спортивного директора команд Bouygues Telecom, Cervelo, Saxo Bank, Tinkoff – Saxo, Lampre-Merida, Bahrain-Merida и UAE Team Emirates.

 

  Филипп Модюи: «Мне очень нравятся принципы, которых придерживается команда. На протяжении этих лет я держал связь с Марком Мадьо (генеральным менеджером команды) и понял, что всё, о чём он говорил, соответствует моему стилю работы. Его предложение было слишком хорошим, чтобы отказаться. Я 10 лет работал в иностранных командах, поэтому мне особенно приятно вернуться во французскую команду. Сейчас мне предстоит узнать команду и то, как она работает, чтобы гарантировать всем членам Groupama-FDJ, что команда продолжит двигаться в верном направлении».

 

  Марк Мадьо: «Больше всего нас интересовал опыт Филиппа Модюи, который работал во многих международных командах. Мы искали такого эксперта».

 

  В этом году гонщики команды Groupama-FDJ одержали 33 победы, из которых 8 – на гонках Мирового тура. Сезон команды увенчала победа Тибо Пино на классике  – Монументе велоспорта Ломбардии-2018.

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Теги к статье: Филипп Модюи Philippe Mauduit Groupama-FDJ

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    0x5F375A86-Фото
    Цитата: Sezar
    Это оч. Хотелось бы увидеть, хотя Берналя жалко.

    Лучше пожалейте того, кого он лишит места на подиуме.
  • ЧОРНЫЙ
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (13)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Новую редакцию правил UCI читайте, после 2020... Всё правильно сделал.
  • Sezar
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    Sezar-Фото

    Это оч. Хотелось бы увидеть, хотя Берналя жалко.

  • Cyrill
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    Cyrill-Фото

    Берналь - будет претендентом на подиум, не поспоришь.

  • Cyrill
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    Cyrill-Фото

    "Я бы не поехал, потому что для достижения конкурентоспособного уровня, когда находился вне велоспорта и не накатывал 30 часов в неделю на тренировках, мне понадобилось бы лет пять, чтобы вернуться..."

    "В этом году он на самом деле начал много тренироваться, кроме того, принимал участие в любительских гонках. Слышал, он даже выигрывал там..."

    Я правильно понимаю, что этот Затейник возобновил целенаправленные тренировки и стал ездить хоть какие-то гонки только в этом году??? Маловато однако же будет... Ну, я думаю вопросы у многих отпали бы, если бы он этой оcенью проехал бы в одиночку всю трассу Париж-Рубе (типа в тренировочном режиме) хотя бы часов за 7-7:30...Если этой осенью он был не готов к этому, то думаю будущей весной в 6:30 он вряд ли впишеться. Как-то так.

  • Student
    Николя Порталь о предварительн ... (4)
    Student-Фото
    Берналь на Джиро интересно, но не рано ли два ГТ за сезон?
  • Walther
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    Walther-Фото

    А я-то думаю, что за фигня - проеду 2-3 часа на велике, и начинает шея болеть, плечевой сустав ныть, ну, колени опять же... А это естественный процесс старения... Пичаааль:(

  • ironharley
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    ironharley-Фото
    Это прежде всего личное дело. Считает человек возможным для себя выступать - приносит мед. документы, покупает страховку перед стартом, подписывает отказ от претензий. Где-то всё сразу, где-то чтото из... Люди взрослые и сами отвечают за свои действия.

    А насчет обмана болельщиков - отучаемся говорить за всех.
  • error
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (11)
    error-Фото

    Мне кажется это авантюра, причем бесчеловечная. Согласятся только коммерческие проекты. В конце концов кто будет отвечать, если не выдержит организм? А если сойдет или просто прокатиться, то это обман болельщиков. 

  • Александра
    Матвей Мамыкин ищет профессион ... (16)
    Александра-Фото

    Прекрасно помню, как Матвей на пятнадцатом этапе той самой Вуэльты работал в отрыве с Контадором. Сейчас ему всего 24 года, рано парня списывать. Очень надеюсь, что найдет команду.

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