Филипп Модюи – новый спортивный директор команды Groupama-FDJ

Филипп Модюи переходит из команды UAE Team Emirates в Groupama-FDJ в качестве спортивного директора

50-летний Филипп Модюи (Philippe Mauduit) станет спортивным директором команды Groupama-FDJ, куда переходит после года работы в команде UAE Team Emirates.

После завершения карьеры велогонщика в 1999 году он с 2003 года работал в качестве спортивного директора команд Bouygues Telecom, Cervelo, Saxo Bank, Tinkoff – Saxo, Lampre-Merida, Bahrain-Merida и UAE Team Emirates.

Филипп Модюи: «Мне очень нравятся принципы, которых придерживается команда. На протяжении этих лет я держал связь с Марком Мадьо (генеральным менеджером команды) и понял, что всё, о чём он говорил, соответствует моему стилю работы. Его предложение было слишком хорошим, чтобы отказаться. Я 10 лет работал в иностранных командах, поэтому мне особенно приятно вернуться во французскую команду. Сейчас мне предстоит узнать команду и то, как она работает, чтобы гарантировать всем членам Groupama-FDJ, что команда продолжит двигаться в верном направлении».

Марк Мадьо: «Больше всего нас интересовал опыт Филиппа Модюи, который работал во многих международных командах. Мы искали такого эксперта».

В этом году гонщики команды Groupama-FDJ одержали 33 победы, из которых 8 – на гонках Мирового тура. Сезон команды увенчала победа Тибо Пино на классике – Монументе велоспорта Ломбардии-2018.