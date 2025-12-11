Велокоманды на 2026 год: UCI утвердил список команд Мирового тура

Объявлены команды, получившие лицензии Мирового тура UCI на новый трехлетний цикл

После завершения процедуры регистрации профессиональных команд UCI (женских команд Мирового тура UCI, мужских команд Мирового тура UCI, женских профессиональных команд UCI и профессиональных команд UCI), Международный союз велосипедистов (UCI) объявил список команд, которым выдана лицензия на цикл 2026-2028 годов (первый дивизион), и тех, чья регистрация на сезон 2026 года подтверждена (второй дивизион).

Сезон 2026 года знаменует начало нового лицензионного цикла для женских команд Мирового тура UCI и мужских команд Мирового тура UCI. Впервые эти лицензии выдаются одновременно и на единый трехлетний период. Первоначальный цикл лицензий женских команд Мирового тура UCI составлял четыре года. После этого срок был сокращен до двух лет. Отныне эти лицензии выдаются на 3 года, по тому же графику, что и лицензии мужских команд Мирового тура UCI.

Команды Мирового тура UCI (первый дивизион)

Что касается выделения лицензий Мировых команд UCI на период 2026-2028 годов, после полного рассмотрения полученной документации по различным критериям присуждения (этическим, финансовым, административным, организационным и спортивным) и в соответствии с Регламентом UCI (ст. 2.15.011), Лицензионная комиссия UCI приняла решение выдать 18 доступных лицензий, при условии соблюдения положений, касающихся ежегодной регистрации в течение периода, следующим командам:

ALPECIN – PREMIER TECH (APC – BEL)

BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)

DECATHLON CMA CGM TEAM (DCT – FRA)

EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)

GROUPAMA – FDJ UNITED (GFC – FRA)

INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)

LIDL – TREK (LTK – GER)

LOTTO INTERMARCHÉ (LOI – BEL)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

NSN CYCLING TEAM (NSN – SUI)

RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH – GER)

SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)

TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)

TEAM PICNINC POSTNL (TPP – NED) – Лицензионная комиссия UCI приняла решение ограничить срок действия лицензии одним годом и установить условия, связанные с финансовым критерием, которые должны быть выполнены для продления лицензии на сезоны 2027 и 2028 годов.

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD – UAE)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)

XDS ASTANA TEAM (XAT – KAZ).

Поскольку количество команд, подавших заявку на лицензию Мирового тура UCI, превысило количество доступных лицензий, команды оценивались на основе спортивного критерия с учетом очков, заработанных командами в Мировом рейтинге UCI в течение сезонов 2023, 2024 и 2025 годов, в соответствии со статьей 2.15.011а Регламента UCI. Таким образом, заявки следующих команд не были одобрены:

COFIDIS (COF – FRA)

PINARELLO – Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI).

Эти две команды, следовательно, будут зарегистрированы в качестве профессиональных команд UCI (UCI ProTeams) в 2026 году.

Профессиональные команды UCI (второй дивизион)

В соответствии с Регламентом UCI и после полного рассмотрения различных критериев присуждения (этических, финансовых и административных) регистрация следующих 16 профессиональных команд UCI (UCI ProTeams) на сезон 2026 года была подтверждена:

BARDIANI CSF (BCS – ITA)

BURGOS – BURPELLET – BH (BBH – ESP)

CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)

COFIDIS (COF – FRA)

EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)

EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)

MBH BANK CSB TELECOM FORT (MBH – HUN)

MODERN ADVENTURE PRO CYCLING (MAP – USA)

PINARELLO – Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)

TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)

TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)

TEAM POLTI VISITMALTA (PTV – ITA)

TOSCANA NIPPO RALI (TFT – ITA)

TOTALENERGIES (TEN – FRA)

TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)

UNIBET ROSE ROCKETS (URR – FRA).

Женские команды Мирового тура UCI (первый дивизион)

В рамках выделения лицензий Женского Мирового тура UCI на период 2026-2028 годов, после полного рассмотрения полученных досье с учетом всех различных применимых критериев (этических, финансовых, административных, организационных и спортивных) и в соответствии с Регламентом UCI (ст. 2.13.066), Лицензионная комиссия UCI приняла решение выдать лицензию следующим 14 командам, при условии соблюдения положений, касающихся ежегодной регистрации в течение периода:

AG INSURANCE – SOUDAL TEAM (AGS – BEL)

CANYON//SRAM ZONDACRYPTO (CSZ – GER)

EF EDUCATION – OATLY (EFO - USA)

FDJ UNITED – SUEZ (TFS – FRA)

FENIX – PREMIER TECH (FPT – BEL)

HUMAN POWERED HEALTH (HPH – USA)

LIDL – TREK (LTK – GER)

LIV – ALULA – JAYCO (LIV – AUS)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

TEAM PICNIC POSTNL (TPP – NED) – Лицензионная комиссия UCI приняла решение ограничить срок действия лицензии одним годом и установить условия, связанные с финансовым критерием, которые должны быть выполнены для продления лицензии на сезоны 2027 и 2028 годов.

TEAM SD WORX – PROTIME (SDW – NED)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM ADQ (UAD – UAE)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR).

Женские профессиональные команды UCI (женский второй дивизион)

В соответствии с Регламентом UCI и после полного рассмотрения различных критериев присуждения (этических, финансовых, административных и структурных) регистрация следующих 7 женских профессиональных команд UCI (UCI Women’s ProTeams) на сезон 2026 года была подтверждена:

COFIDIS WOMEN TEAM (CWT – FRA)

LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI (LKF – ESP)

LOTTO INTERMARCHÉ LADIES (LIL – BEL)

MA PETITE ENTREPRISE (MPE – FRA)

MAYENNE MONBANA MY PIE (MMM – FRA)

ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 (AUB – FRA)

VOLKERWESSELS CYCLING TEAM (VCT – NED).

Процедура регистрации женских команд Мирового тура UCI, мужских команд Мирового тура UCI, женских профессиональных команд UCI и профессиональных команд UCI на следующий сезон завершена. Всего на сезон 2026 года зарегистрировано 14 женских мировых команд UCI, 18 мировых команд UCI, 16 профессиональных команд UCI и 7 женских профессиональных команд UCI.