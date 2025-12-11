VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманды на 2026 год: UCI утвердил список команд Мирового тура

Объявлены команды, получившие лицензии Мирового тура UCI на новый трехлетний цикл

 

Велокоманды на 2026 год: UCI утвердил список команд Мирового тура

 

 

После завершения процедуры регистрации профессиональных команд UCI (женских команд Мирового тура UCI, мужских команд Мирового тура UCI, женских профессиональных команд UCI и профессиональных команд UCI), Международный союз велосипедистов (UCI) объявил список команд, которым выдана лицензия на цикл 2026-2028 годов (первый дивизион), и тех, чья регистрация на сезон 2026 года подтверждена (второй дивизион).

 

Сезон 2026 года знаменует начало нового лицензионного цикла для женских команд Мирового тура UCI и мужских команд Мирового тура UCI. Впервые эти лицензии выдаются одновременно и на единый трехлетний период. Первоначальный цикл лицензий женских команд Мирового тура UCI составлял четыре года. После этого срок был сокращен до двух лет. Отныне эти лицензии выдаются на 3 года, по тому же графику, что и лицензии мужских команд Мирового тура UCI.

 

Команды Мирового тура UCI (первый дивизион)

 

Что касается выделения лицензий Мировых команд UCI на период 2026-2028 годов, после полного рассмотрения полученной документации по различным критериям присуждения (этическим, финансовым, административным, организационным и спортивным) и в соответствии с Регламентом UCI (ст. 2.15.011), Лицензионная комиссия UCI приняла решение выдать 18 доступных лицензий, при условии соблюдения положений, касающихся ежегодной регистрации в течение периода, следующим командам:

 

ALPECIN – PREMIER TECH (APC – BEL)

BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)

DECATHLON CMA CGM TEAM (DCT – FRA)

EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)

GROUPAMA – FDJ UNITED (GFC – FRA)

INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)

LIDL – TREK (LTK – GER)

LOTTO INTERMARCHÉ (LOI – BEL)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

NSN CYCLING TEAM (NSN – SUI)

RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH – GER)

SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)

TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)

 

TEAM PICNINC POSTNL (TPP – NED) – Лицензионная комиссия UCI приняла решение ограничить срок действия лицензии одним годом и установить условия, связанные с финансовым критерием, которые должны быть выполнены для продления лицензии на сезоны 2027 и 2028 годов.

 

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD – UAE)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)

XDS ASTANA TEAM (XAT – KAZ).

 

Поскольку количество команд, подавших заявку на лицензию Мирового тура UCI, превысило количество доступных лицензий, команды оценивались на основе спортивного критерия с учетом очков, заработанных командами в Мировом рейтинге UCI в течение сезонов 2023, 2024 и 2025 годов, в соответствии со статьей 2.15.011а Регламента UCI. Таким образом, заявки следующих команд не были одобрены:

 

COFIDIS (COF – FRA)

PINARELLO – Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI).

 

Эти две команды, следовательно, будут зарегистрированы в качестве профессиональных команд UCI (UCI ProTeams) в 2026 году.

 

Профессиональные команды UCI (второй дивизион)

 

В соответствии с Регламентом UCI и после полного рассмотрения различных критериев присуждения (этических, финансовых и административных) регистрация следующих 16 профессиональных команд UCI (UCI ProTeams) на сезон 2026 года была подтверждена:

 

BARDIANI CSF (BCS – ITA)

BURGOS – BURPELLET – BH (BBH – ESP)

CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)

COFIDIS (COF – FRA)

EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)

EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)

MBH BANK CSB TELECOM FORT (MBH – HUN)

MODERN ADVENTURE PRO CYCLING (MAP – USA)

PINARELLO – Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)

TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)

TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)

TEAM POLTI VISITMALTA (PTV – ITA)

TOSCANA NIPPO RALI (TFT – ITA)

TOTALENERGIES (TEN – FRA)

TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)

UNIBET ROSE ROCKETS (URR – FRA).

 

Женские команды Мирового тура UCI (первый дивизион)

 

В рамках выделения лицензий Женского Мирового тура UCI на период 2026-2028 годов, после полного рассмотрения полученных досье с учетом всех различных применимых критериев (этических, финансовых, административных, организационных и спортивных) и в соответствии с Регламентом UCI (ст. 2.13.066), Лицензионная комиссия UCI приняла решение выдать лицензию следующим 14 командам, при условии соблюдения положений, касающихся ежегодной регистрации в течение периода:

 

AG INSURANCE – SOUDAL TEAM (AGS – BEL)

CANYON//SRAM ZONDACRYPTO (CSZ – GER)

EF EDUCATION – OATLY (EFO - USA)

FDJ UNITED – SUEZ (TFS – FRA)

FENIX – PREMIER TECH (FPT – BEL)

HUMAN POWERED HEALTH (HPH – USA)

LIDL – TREK (LTK – GER)

LIV – ALULA – JAYCO (LIV – AUS)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

 

TEAM PICNIC POSTNL (TPP – NED) – Лицензионная комиссия UCI приняла решение ограничить срок действия лицензии одним годом и установить условия, связанные с финансовым критерием, которые должны быть выполнены для продления лицензии на сезоны 2027 и 2028 годов.

 

TEAM SD WORX – PROTIME (SDW – NED)

TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)

UAE TEAM ADQ (UAD – UAE)

UNO-X MOBILITY (UXM – NOR).

 

Женские профессиональные команды UCI (женский второй дивизион)

 

В соответствии с Регламентом UCI и после полного рассмотрения различных критериев присуждения (этических, финансовых, административных и структурных) регистрация следующих 7 женских профессиональных команд UCI (UCI Women’s ProTeams) на сезон 2026 года была подтверждена:

 

COFIDIS WOMEN TEAM (CWT – FRA)

LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI (LKF – ESP)

LOTTO INTERMARCHÉ LADIES (LIL – BEL)

MA PETITE ENTREPRISE (MPE – FRA)

MAYENNE MONBANA MY PIE (MMM – FRA)

ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 (AUB – FRA)

VOLKERWESSELS CYCLING TEAM (VCT – NED).

 

Процедура регистрации женских команд Мирового тура UCI, мужских команд Мирового тура UCI, женских профессиональных команд UCI и профессиональных команд UCI на следующий сезон   завершена. Всего на сезон 2026 года зарегистрировано 14 женских мировых команд UCI, 18 мировых команд UCI, 16 профессиональных команд UCI и 7 женских профессиональных команд UCI.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: UCI команды Мирового тура проконтинентальная команда

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Джамайка
    Велокоманда NSN Cycling предст ... (3)
    Джамайка-Фото

    Цвета NSN голубо-оранжевые напоминают Гарминовские

  • Джамайка
    Команда Lotto-Intermarche полу ... (4)
    Джамайка-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    Так Гирмай ушел в уже раскрученный механизм, который просто сменил лицо и наряды.

    израильский спонсор в NSN остается, не? не возникнут ли опять всякие протесты?

     

     

  • SVS
    Сила педалей: впервые в истори ... (5)
    SVS-Фото

    Интересен ветер на ВВП. Был ли он встречным? Он увеличивал бы подъёмную силу, но тормозил бы гонщиков...

  • SVS
    Команда Lotto-Intermarche полу ... (4)
    SVS-Фото

    Это как это "перевёрнутой"? А комментаторам, что, теперь язык ломать? На одних гонках они "Лотто", на других длинноватое "Интермарше"? 

    Как-то странно менять название от гонки к гонке... Даже, если только на вело форме. Интересно, технички тоже перекрашивать будут? Или наклейки менять...

  • Виктор Сироткин
    Команда Lotto-Intermarche полу ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото
    Так Гирмай ушел в уже раскрученный механизм, который просто сменил лицо и наряды.
  • Виктор Сироткин
    Сила педалей: впервые в истори ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    В одной лошади находится около 1 л.с. (лошадиной силы) при длительной работе (735,5 Вт), но она может кратковременно выдавать значительно больше — до 10–15 л.с. (а в пике и до 33 л.с.), благодаря мощным рывкам, что и вдохновило Джеймса Уатта на создание этой единицы для сравнения с его паровыми машинами. Реальная мощность варьируется от породы и тренировки, но в среднем здоровая лошадь может кратковременно развить мощность примерно в 10-15 раз больше своей "номинальной". Обзор от ИИ.
  • Джигит Карбонович
    Сила педалей: впервые в истори ... (5)
    Джигит Карбонович-Фото
    9 гонщиков выдали мощность 9 л. с. Даже стало интересно смогли бы лошадки сделать то же самое (из-за неравномерности усилий суммарная мощность меньше суммы мощностей каждой лошади в отдельности).
  • Джамайка
    Команда Lotto-Intermarche полу ... (4)
    Джамайка-Фото
    Принехватке средств и избытке бельгийских и пр.гонщиков - единственно правильное решение. Может, Гириай напрасно ушёл? новый проект, пока раскрутятся, сработаются… опыт новых команд показывает долгий старт - и Леопард со Шлеками и Канчеларой, и Алафилипп, и Пидкок…
  • Джамайка
    Soudal Quick-Step: назад в буд ... (2)
    Джамайка-Фото
    Ремко реально был лишним, не все классики ему подходят, на гран-туры тоже не очень, не горняк. При этом именно гран туры Лефевру и команде не нужны были- только этапы
  • Джамайка
    Тадей Погачар провел разведку ... (2)
    Джамайка-Фото
    Зреет в процессе. В этом году не использовал команду, сам ещё до Аренбкрга атаковал, раздергивал, сбрасывал соперников…Вермеерш страховал вторую группу, без особой необходимости. А у Пула команда ослабла, ключевые лейтенанты ушли на повышение (зарплат) в другие проекты

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

11 декабря

Christophe Laporte (Visma - Lease a Bike)

Cedrik Bakke Christophersen (Unibet - Tietema Rockets)

12 декабря

Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck)

Henri-Francois Renard-Haquin (Wagner - Bazin - WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (43)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)