Лицензии профессиональных команд на 2022 год

Цитата: RVL

И это ему позволяет говорить так много "хочу"

Даже великий Нехочуха не хотел меньше)))



А почему - нет. Он молодой, амбициозный, сильно не поломанный - надо замахиваться на большое. Но обратим внимание, он это говорит с несколько другими интонациями (ну по тексту), чем всемо горячо (не)любимый г-н Эвенпул. Так что можно простить :-).