VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Лицензии профессиональных команд на 2022 год

Лицензии профессиональных команд на 2022 год

  

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии профессиональной команды (UCI ProTeam) на сезон 2022 года:

 

- ALPECIN-FENIX (AFC – BEL)
- B&B HOTELS P/B KTM (BBK – FRA)
- BARDIANI CSF FAIZANE’ (BCF – ITA)
- BINGOAL PAUWELS SAUCE WB (BWB – BEL)
- BURGOS-BH (BBH – ESP)
- CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)
- DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI (DRA – ITA)
- EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (EOK – ITA)
- EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)
- EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)
- GAZPROM-RUSVELO (GAZ – RUS)
- HUMAN POWERED HEALTH (HPM – USA)
- SPORT VLAANDEREN – BALOISE (SVB – BEL)
- TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)
- TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
- TOTALENERGIES (TEN – FRA)
- UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT – NOR)

 

Команды ALPECIN – FENIX (AFC – BEL) и TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA) приглашены на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour).
Команда TOTALENERGIES (TEN – FRA) приглашена на все однодневные гонки Мирового Тура (UCI WorldTour). 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: проконтинентальная команда UCI UCI America Tour UCI Europe Tour UCI Asia Tour UCI ProTeam лицензия команды

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Freejazz
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (11)
    Freejazz-Фото
    Из Улан-Батора были болгары. Польским был Будапешт :-)
  • motte
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Coffe
    О елки! Видать опять румыны.))

    Ну да, румыны из польского города улан батор, как пел Высоцкий.

    yahoo 

     

  • motte
    Команды, получившие лицензии U ... (1)
    motte-Фото

    В протуре официально нет команды из Италии, зарегистрированной в Италии, но альберто стремится к этому и комета его будет в протуре, проект амбициозный, как говорят сегодня. 

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (3)
    Astanaforever-Фото
    На прошлом Джиро , Техада и Пронский проехали очень достойно, классно помогали Власову. До последнего они оставались с ним в горах. И недаром Нибали упомянул их. Особенно нравится мне Пронский, очень перспективный малый, далеко пойдет. В прошлом сезоне мог взять первое место на Рут Дель Соль. И только по вине эфиопца Кудуса, ( чтоб ему не ладно было ), который привез Фортунато к Пронскому прям перед финишем, не смог финишировать первым. Я думаю, что Нибали свое уже победил. Он конечно не Вальверде, но помочь Лопесу несомненно сможет.
  • uran
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (8)
    uran-Фото

    Кажется его прогресс стали сильно форсировать. Я, конечно, не имею никакой информации, просто личные домыслы. Но со стороны хотелось чтоб ещё 2-3 года он набирал постепенно без всяких грандиозных задач.

  • atacama
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (3)
    atacama-Фото

    Не слишком оптимистично?

  • Freejazz
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (8)
    Freejazz-Фото

    Цитата: RVL
    И это ему позволяет говорить так много "хочу"
    Даже великий Нехочуха не хотел меньше)))


    А почему - нет. Он молодой, амбициозный, сильно не поломанный - надо замахиваться на большое. Но обратим внимание, он это говорит с несколько другими интонациями (ну по тексту), чем всемо горячо (не)любимый г-н Эвенпул. Так что можно простить :-).

  • RVL
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (8)
    RVL-Фото
    И это ему позволяет говорить так много "хочу"
    Даже великий Нехочуха не хотел меньше)))
  • Freejazz
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (8)
    Freejazz-Фото

    Всех возможных -нет, но Ван Арту проиграл только трубку на Амстеле.

  • Ice
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Это не возвание, а прям какой то плачь старой девы..

    Хорошо, что у вас там полукриминал до сих пор. И да, воЗЗвание с двумя З, плач без мягкого знака. Этот комментарий как злорадство шестиклассника, честное слово.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 декабря

Mathias Frank (Ag2r - Citroen)

Diego Lopez Fuentes (Equipo Kern Pharma)

10 декабря

Sander Armee (Team Qhubeka - NextHash)

Sergio Henao (Team Qhubeka - NextHash)

Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)