- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 15:20
Лицензии профессиональных команд на 2022 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии профессиональной команды (UCI ProTeam) на сезон 2022 года:
- ALPECIN-FENIX (AFC – BEL)
- B&B HOTELS P/B KTM (BBK – FRA)
- BARDIANI CSF FAIZANE’ (BCF – ITA)
- BINGOAL PAUWELS SAUCE WB (BWB – BEL)
- BURGOS-BH (BBH – ESP)
- CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR – ESP)
- DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI (DRA – ITA)
- EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (EOK – ITA)
- EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)
- EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)
- GAZPROM-RUSVELO (GAZ – RUS)
- HUMAN POWERED HEALTH (HPM – USA)
- SPORT VLAANDEREN – BALOISE (SVB – BEL)
- TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)
- TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
- TOTALENERGIES (TEN – FRA)
- UNO-X PRO CYCLING TEAM (UXT – NOR)
Команды ALPECIN – FENIX (AFC – BEL) и TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA) приглашены на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour).
Команда TOTALENERGIES (TEN – FRA) приглашена на все однодневные гонки Мирового Тура (UCI WorldTour).
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