Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2022 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 15:16
Команды, получившие лицензии UCI WorldTour на 2022 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии UCI WorldTeams на сезон 2022 года:
- AG2R CITROEN TEAM (ACT – FRA)
- ASTANA QAZAQSTAN TEAM (AST – KAZ)
- BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
- BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
- COFIDIS (COF – FRA)
- EF EDUCATION – NIPPO (EFN – USA)
- GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
- INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
- INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (IWG – BEL)
- ISRAEL START-UP NATION (ISN – ISR)
- JUMBO-VISMA (TJV – NED)
- LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)
- MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
- QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM (DQT – BEL)
- TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO (BEX – AUS)
- TEAM DSM (DSM – NED)
- TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)
- UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).
Команды ALPECIN – FENIX (AFC – BEL) и TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA) приглашены на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour).
Команда TOTALENERGIES (TEN – FRA) приглашена на все однодневные гонки Мирового Тура (UCI WorldTour).
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