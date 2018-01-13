- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 17:45
Команды, получившие лицензии Мирового тура на 2018 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии Мирового тура на сезон 2018 года.
- AG2R LA MONDIALE (ALM – FRA)
- ASTANA PRO TEAM (AST – KAZ)
- BMC RACING TEAM (BMC – USA)
- BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
- TEAM DIMENSION DATA (DDD – RSA)
- FDJ (FDJ – FRA)
- MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
- ORICA – SCOTT (ORS – AUS)
- BAHRAIN – MERIDA (TBM – BRN)
- TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA – SUI)
- TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ – NED)
- TEAM SKY (SKY – GBR)
- TEAM SUNWEB (SUN – GER)
- TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)
- TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE (EFD – USA)
- LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)
- QUICK – STEP FLOORS (QST – BEL)
- UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE)
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