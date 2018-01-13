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Команды, получившие лицензии Мирового тура на 2018 год

Команды, получившие лицензии Мирового тура на 2018 год

 

 

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии Мирового тура на сезон 2018 года. 

 

- AG2R LA MONDIALE (ALM – FRA)

- ASTANA PRO TEAM (AST – KAZ)

- BMC RACING TEAM (BMC – USA)

- BORA – HANSGROHE (BOH – GER)

- TEAM DIMENSION DATA (DDD – RSA)

- FDJ (FDJ – FRA)

- MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

- ORICA – SCOTT (ORS – AUS)

- BAHRAIN – MERIDA (TBM – BRN)

- TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA – SUI)

- TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ – NED)

- TEAM SKY (SKY – GBR)

- TEAM SUNWEB (SUN – GER)

- TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)

- TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE (EFD – USA)

- LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)

- QUICK – STEP FLOORS (QST – BEL)

- UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE)

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Теги к статье: команды Мирового тура UCI

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Презентация состава велокоманд ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Шампунь всосался в форму.

    Хев мо пава...гив ю мо пава...Вот а ю вейтинг фо..!?

  • Gonza Golanov
    Презентация состава велокоманд ... (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Патрик Лефевр в твиттере писал о лицемерии UCI, которая позволяет гонщикам с действующими контрактами рекламировать пока ещё чужую команду, но потом, видимо, удалил твит.
  • sixpack
    Презентация состава велокоманд ... (6)
    sixpack-Фото

    Ильнур на Туре - это, конечно, здорово. Значит ли это, что будет 2 капитана, включая весьма затратного в плане командных усилий Киттеля? Я что-то сильно сомневаюсь в способностях альпесиновых гоняться за двумя зайцами. Ну или горника поддерживать все равно некому, и все силы будут пущены на спринт. А Ильнурчик как-нибудь проедет, ему не впервой.

     

    Джиру с Вуельтой как поедут? За отрывами, на которые охотиться все равно особо некому?

     

    Кстати, что делает на этом мероприятии мужик в костюме, крайний справа на второй фотографии. Я не против, просто интересно :-)

  • sixpack
    Презентация состава велокоманд ... (6)
    sixpack-Фото
    Марсу Квики разрешили на эту презентацию одеть альпесиновую форму. Про остальных не знаю, но подразумеваю, что тоже есть какие-то договоренности.
  • psi
    Презентация состава велокоманд ... (6)
    psi-Фото
    А почему гоньщики других команд (Киттель в 17м гоньщик Quick Step) в форме Альпецина? Ему же зарплату пока Катки платят, а он шампунь рекламирует.
  • VeloVelo
    Презентация состава велокоманд ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Команда останется с названием Katusha-Alpecin?
    Вроде, говорили, что в 2018-м "Катюша" уйдет из названия команды.



    Цитата: 
    Третье место на Вуэльте Испании-2017 для Ильнура Закарина стало большим шагом в карьере. Вокруг него сформирована сильная группа, Иэн Босуэлл сможет оказать Ильнуру хорошую поддержку.

    И это всё? 



    Шампунь всосался в форму. 



    Киттель и Мартин - вот настоящие ставки Альпецина, который ориентирован
    на свой, немецкий рынок, с возможностью экспансии на европейский. 
    Закарин, как побочный эффект. В случае его (Зака) успеха, 
    возможно, шампунь протиснется и на российский рынок. 

  • rude_rider
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (9)
    rude_rider-Фото

    Лопесу подтянуть надо спуски ездить .

    с разделкой канечно тоже не ахти

     

     а так да.астана теперь будет на него ставку делать,главное не упустить его и вовремя переподписать иначе уведут типа Мувистар или Скай

  • Student
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Согласен, отлично получилось у Астаны ( в плане места проведения), к примеру единственный российский журналист, как я понял, на презентации катюши на Майорке, читал вопросы которые ему сама команда написала (имхо). В итоге куча воды налили, ничё нового не узнали, отвратительно. С Чернецким куда более обстоятельно в Астане побеседовали. 
    Ну катюша уже не российская команда, так что не кто не кому не должен.
  • velodoctor
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (3)
    velodoctor-Фото

    Согласен, отлично получилось у Астаны ( в плане места проведения), к примеру единственный российский журналист, как я понял, на презентации катюши на Майорке, читал вопросы которые ему сама команда написала (имхо). В итоге куча воды налили, ничё нового не узнали, отвратительно. С Чернецким куда более обстоятельно в Астане побеседовали. 

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (24)
    Sezar-Фото

    На этом маршруте удержать Ланду будет очень непросто.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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