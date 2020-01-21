Женские велокоманды, получившие лицензии Мирового тура на 2020 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 17:30
Лицензии команд Мирового тура и лицензии профессиональных континентальных команд на 2020 год
Международный союз велосипедистов (UCI) в рамках реформы женского шоссейного велоспорта и повышения его профессионального уровня впервые выдаёт лицензии Мирового тура женским велокомандам. В соответствии с правилами UCI (art. 2.13.028 ff) после полного изучения полученных документов на соответствие этическим, финансовым и административным критериям Лицензионная комиссия UCI объявила список женских велокоманд, получивших лицензии команд Мирового тура на 2020-2023 годы.
Женские велокоманды Мирового тура на 2020 год:
ALE' BTC LJUBLJANA (ALE – ITA)
CANYON / /SRAM RACING (CSR – GER)
CCC – LIV (CCC – POL)
FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE (FDJ – FRA)
MOVISTAR TEAM WOMEN (MOV – ESP)
TEAM SUNWEB (SUN – GER)
TREK – SEGAFREDO (TFS – USA).
Лицензионная комиссия UCI продолжает изучать заявление на получение лицензии Мирового тура женской велокоманды MITCHELTON SCOTT (MTS - AUS).
Согласно правилам UCI, лицензию Мирового тура могут получить 8 женских велокоманд.
Мужские велокоманды, получившие лицензию Мирового тура на 2020 год:
Лицензионная комиссия UCI объявила список мужских велокоманд, получивших лицензии Мирового тур.
AG2R LA MONDIALE (ALM – FRA)
ASTANA PRO TEAM (AST – KAZ)
BAHRAIN – MCLAREN (TBM – BRN)
BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
CCC TEAM (CCC – POL)
COFIDIS (COF – FRA) – new UCI WorldTeam
DECEUNINCK – QUICK – STEP (DQT – BEL)
EF EDUCATION FIRST (EF1 – USA)
GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA – ISR)
LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)
MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
NTT PRO CYCLING TEAM (NTT – RSA)
TEAM INEOS (INS – GBR)
TEAM JUMBO – VISMA (TJV – NED)
TEAM SUNWEB (SUN – GER)
TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)
UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).
На данный момент Лицензионная комиссия продолжает рассматривать документы, поданные австралийской командой MITCHELTON – SCOTT (MTS - AUS). Решение будет вынесено в ближайшее время.
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