Женские велокоманды, получившие лицензии Мирового тура на 2020 год

Цитата: Адриен

Так не бывает - при наличии "бойцовских качеств" - и ни одной победы в сезоне... Куда эти "качества" то подевались в 2019 ? Было другое - зашкаливающее самомнение, неизбежно приводящее к ПШИКУ.

Самомнение было у другого спринтера, который черт знает сколько времени проблемы искал, а потом завязал)