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Женские велокоманды, получившие лицензии Мирового тура на 2020 год

Лицензии команд Мирового тура и лицензии профессиональных континентальных команд на 2020 год

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) в рамках реформы женского шоссейного велоспорта и повышения его профессионального уровня впервые выдаёт лицензии Мирового тура женским велокомандам. В соответствии с правилами UCI (art. 2.13.028 ff) после полного изучения полученных документов на соответствие этическим, финансовым и административным критериям Лицензионная комиссия UCI объявила список женских велокоманд, получивших лицензии команд Мирового тура на 2020-2023 годы.

Женские велокоманды Мирового тура на 2020 год:

 

ALE' BTC LJUBLJANA (ALE – ITA)

CANYON / /SRAM RACING (CSR – GER)

CCC – LIV (CCC – POL)

FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE (FDJ – FRA)

MOVISTAR TEAM WOMEN (MOV – ESP)

TEAM SUNWEB (SUN – GER)

TREK – SEGAFREDO (TFS – USA).

 

 

Лицензионная комиссия UCI продолжает изучать заявление на получение лицензии Мирового тура женской велокоманды MITCHELTON SCOTT (MTS - AUS).

Согласно правилам UCI, лицензию Мирового тура могут получить 8 женских велокоманд.

 

Мужские велокоманды, получившие лицензию Мирового тура на 2020 год:

 

 

 

Лицензионная комиссия UCI объявила список мужских велокоманд, получивших лицензии Мирового тур.

 

AG2R LA MONDIALE (ALM – FRA)

ASTANA PRO TEAM (AST – KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (TBM – BRN)

BORA – HANSGROHE (BOH – GER)

CCC TEAM (CCC – POL)

COFIDIS (COF – FRA) – new UCI WorldTeam

DECEUNINCK – QUICK – STEP (DQT – BEL)

EF EDUCATION FIRST (EF1 – USA)

GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)

ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA – ISR)

LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (NTT – RSA)

TEAM INEOS (INS – GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (TJV – NED)

TEAM SUNWEB (SUN – GER)

TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).

 

  На данный момент Лицензионная комиссия продолжает рассматривать  документы, поданные австралийской командой MITCHELTON – SCOTT (MTS - AUS). Решение будет вынесено в ближайшее время.

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Теги к статье: UCI лицензия команды Мирового тура женский велоспорт

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Комментарии

  • explosiveua
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    explosiveua-Фото

    Хороша чертовка :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Надо было между велотрусами и джерси сделать такой частокол как на флаге Бахрейна.. А так форма будет сливаться на общем телевизионном формате с ССС и Джамбо Висма. Мне так само больше нравится бирюзовая форма Астаны..ничего лишнего. .этой навязчивой рекламы спонсоров и Инеоса в бордовых тонах. Но само противная форма Ажедузар. Ваще ни о чем..никакого креатива.
  • Hammill
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (5)
    Hammill-Фото

    В каких бойцовских? Когда Кофидис пашет на него, а он в итоге сливается и на очередной горе садится в техничку? Да и рывка у него уже нету, раньше он хоть королём колхозов был, а последнее время и этого не наблюдается.

  • Hammill
    Роан Деннис подписал контракт ... (20)
    Hammill-Фото
    Там Кэв будучи топовым спринтером в своё время пелотон в горы на первой позиции завозил (понятно, что пешком, но...), а вы хотите, чтобы такого раздельщика с каким-никаким, но горным ходом освободили от работы. Его Конечно же не как Васю или Мартина будут запрягать, но и отдыха не дадут.
  • AvA
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    AvA-Фото

    А мне расцветка этих бачков напоминает детские бутылки-поильники фирмы Chicco))

  • Ice
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Так не бывает - при наличии "бойцовских качеств" - и ни одной победы в сезоне... Куда эти "качества" то подевались в 2019 ? Было другое - зашкаливающее самомнение, неизбежно приводящее к ПШИКУ.

    Самомнение было у другого спринтера, который черт знает сколько времени проблемы искал, а потом завязал) 

  • Адриен
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    Адриен-Фото
    Вообще, бахрейнский холдинг Mumtalakat владел только 50% акций McLaren Group, но в данный момент совершается сделка ВЫКУПА компании КИТАЙЦАМИ.
  • SVS
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    SVS-Фото

    Нравится. Особенно - бачки :). Ещё бы вариант с градиентом как на велосипеде.

    Вообще, мне нравится, когда широко используют ярко-чёрный цвет :).

  • tiuteamd
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    tiuteamd-Фото

    Интересно было бы уивдеть в такой раскраске вел , но вместо черного белый )

  • Николай Степаныч
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    Николай Степаныч-Фото
    Для профессионального велоспорта - очень свежо

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