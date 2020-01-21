- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 19:33
Лицензии профессиональных команд на 2020 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии профессиональной команды (UCI ProTeam) на сезон 2019 года.
ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ANS – ITA)
BARDIANI CSF FAIZANE' (BCF – ITA)
B&B HOTELS – VITAL CONCEPT (VCB – FRA)
BURGOS – BH (BBH – ESP)
CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)
CIRCUS – WANTY GOBERT (CWG – BEL)
CORONDON (COC – BEL)
FUNDACION – ORBEA (FOR – ESP)
GAZPROM – RUSVELO (GAZ – RUS)
NIPPO DELKO PROVENCE (NDP – FRA)
RALLY CYCLING (RLY – USA)
RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (RIW – DEN)
SPORT VLAANDEREN – BALOISE (SVB – BEL)
TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)
TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE – FRA)
UNO – X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM (UXT – NOR)
VINO ZABU’ KTM (tbc – ITA)
Лицензия команды BINGOAL – WB (tbc - BEL) всё еще оценивается Лицензионной комиссией UCI (UCI Licence Commission), и решение будет принято в ближайшее время.
Команда TOTAL DIRECT ENERGIE приглашена на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour) в 2020 году, включая Классик Серию (UCI Classics Series).
Команда CIRCUS – WANTY GOBERT приглашена на все гонки Классик Серии (UCI Classics Series) в 2020 году.
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