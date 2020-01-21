Лицензии профессиональных команд на 2020 год

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии профессиональной команды (UCI ProTeam) на сезон 2019 года.

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ANS – ITA)

BARDIANI CSF FAIZANE' (BCF – ITA)

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT (VCB – FRA)

BURGOS – BH (BBH – ESP)

CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)

CIRCUS – WANTY GOBERT (CWG – BEL)

CORONDON (COC – BEL)

FUNDACION – ORBEA (FOR – ESP)

GAZPROM – RUSVELO (GAZ – RUS)

NIPPO DELKO PROVENCE (NDP – FRA)

RALLY CYCLING (RLY – USA)

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (RIW – DEN)

SPORT VLAANDEREN – BALOISE (SVB – BEL)

TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA)

TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)

TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE – FRA)

UNO – X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM (UXT – NOR)

VINO ZABU’ KTM (tbc – ITA)

Лицензия команды BINGOAL – WB (tbc - BEL) всё еще оценивается Лицензионной комиссией UCI (UCI Licence Commission), и решение будет принято в ближайшее время.

Команда TOTAL DIRECT ENERGIE приглашена на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour) в 2020 году, включая Классик Серию (UCI Classics Series).

Команда CIRCUS – WANTY GOBERT приглашена на все гонки Классик Серии (UCI Classics Series) в 2020 году.