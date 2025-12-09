Велокоманда NSN Cycling представила форму на 2026 год, вдохновленную Барселоной

Всем ПЛЮСанул - комэнты не только смешные в тему, но и дельные) С другой стороны если бы МВДП завалился...тут уже не до смеха и видосов.

Матье ван дер Пул чудом избежал падения во время тренировки в прошлые выходные, когда принял вызов и поучаствовал в спринтерской дуэли с велолюбителем

Во Франции дуэли были запрещены ещё в 15 веке, Лебуше надо срочно в Бастилию пока ещё кого-та не покалечил, пусть оттуда смотрит тур де Франс.

И фамилия у него прям такая "мушкетёрская")) - Лебуше (Leboucher)

Представляю этот диалог:

- Лебуше: сударь, я бросаю вам вызов!

- ван дер Пул: да ладно, пацан, принимаю, а где будем рубится на великах ?

- Лебуше: прямо здесь, на дороге.

- ван дер Пул: сейчас я тебе покажу...и через пару секунд ловко "словил" свой байк...

...а потом через минуту...

- ван дер Пул (с натянутой улыбкой): ну что, милок, а ты так сможешь ?)

- Лебуше (скромно) точно нет, но будем считать что у нас вышла ничья...