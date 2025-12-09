VeloNEWS
Велокоманда NSN Cycling представила форму на 2026 год, вдохновленную Барселоной

Велоформа NSN Cycling на дебютный сезон команды 2026 года представлена в Барселоне 

 

Велокоманда NSN Cycling представила форму и новый образ команды на 2026 год. Разработчик дизайна Стейн Досс (Stijn Dossche) (stycle.design) вдохновлялся родным городом команды NSN, Барселоной, и передал образ города в  геометрии, цветовых блоках и узорах. Форму изготовила компания Ekoï.

 

В пресс-релизе команды NSN Cycling говорится:  

 

«Барселона -  город, который никогда не стоит на месте, где традиции встречаются с современностью, движение становится идентичностью, а люди смеют мечтать о большем. Мы также гордимся тем, что отдаем дань уважения глобальности нашей команды, включая наш продолжающийся проект «Racing for Change» в Африке, разместив на этом потрясающем дизайне элементы искусства руандийского имогонго. В 2026 году в составе команды будут выступать гонщики из 15 разных стран».

 

Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld

 Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld

 Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld

 Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld

 

Эритрейский гонщик Биньям Гирмай будет одним из лидеров NSN Cycling в новом сезоне.

 

Генеральный менеджер команды Кьелль Карлстрём на пресс-конференции во время презентации велоформы сказал:

 

«По итогам нашего предсезонного сбора я могу сказать, что, готовясь к сезону 2026 года, мы мотивированы и чувствуем азарт. Приход NSN и Stoneweg, нового поставщика велосипедов Scott и продолжение пути с Ekoï и другими ключевыми спонсорами дают нам возможность с уверенностью начинать сезон.  Прибытие Биньяма Гирмая особенно значимо, наши гонщики настроены решительно. Наш состав показывает, что центре внимания в течение сезона будет использование  тактических возможностей в гонках. Естественно, мы сделаем большой акцент на спринтерских гонках, но в равной степени я верю, что мы можем достичь выдающихся результатов в многодневках и Гранд-турах в роли охотников за этапами и по-настоящему заявить о себе в пелотоне в 2026 году».

