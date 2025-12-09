Велокоманда NSN Cycling представила форму на 2026 год, вдохновленную Барселоной

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:28
Велоформа NSN Cycling на дебютный сезон команды 2026 года представлена в Барселоне
Велокоманда NSN Cycling представила форму и новый образ команды на 2026 год. Разработчик дизайна Стейн Досс (Stijn Dossche) (stycle.design) вдохновлялся родным городом команды NSN, Барселоной, и передал образ города в геометрии, цветовых блоках и узорах. Форму изготовила компания Ekoï.
В пресс-релизе команды NSN Cycling говорится:
«Барселона - город, который никогда не стоит на месте, где традиции встречаются с современностью, движение становится идентичностью, а люди смеют мечтать о большем. Мы также гордимся тем, что отдаем дань уважения глобальности нашей команды, включая наш продолжающийся проект «Racing for Change» в Африке, разместив на этом потрясающем дизайне элементы искусства руандийского имогонго. В 2026 году в составе команды будут выступать гонщики из 15 разных стран».
Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld
Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld
Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld
Photo © NSN Cycling Team/Chris Auld
Эритрейский гонщик Биньям Гирмай будет одним из лидеров NSN Cycling в новом сезоне.
Генеральный менеджер команды Кьелль Карлстрём на пресс-конференции во время презентации велоформы сказал:
«По итогам нашего предсезонного сбора я могу сказать, что, готовясь к сезону 2026 года, мы мотивированы и чувствуем азарт. Приход NSN и Stoneweg, нового поставщика велосипедов Scott и продолжение пути с Ekoï и другими ключевыми спонсорами дают нам возможность с уверенностью начинать сезон. Прибытие Биньяма Гирмая особенно значимо, наши гонщики настроены решительно. Наш состав показывает, что центре внимания в течение сезона будет использование тактических возможностей в гонках. Естественно, мы сделаем большой акцент на спринтерских гонках, но в равной степени я верю, что мы можем достичь выдающихся результатов в многодневках и Гранд-турах в роли охотников за этапами и по-настоящему заявить о себе в пелотоне в 2026 году».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (333)