Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

Велоформа команды Ineos Grenadiers на сезон 2022 года создана компанией “Bioracer”

Велогонщики INEOS Grenadiers Филиппо Ганна, Ричард Карапас, Итан Хейтер и Том Пидкок продемонстрировали, как будет выглядеть велоформа британской команды в сезоне 2022 года. Создателем велоформы стала бельгийская компания “Bioracer”, более тридцати лет занимающаяся разработкой технологий и производством тканей и спортивной одежды. Велоформа команды Ineos Grenadiers полностью, от разработки в лаборатории и тестировании в аэродинамической трубе до готового изделия, включая дизайн, нанесение рисунка, создана силами компании “Bioracer”.

Новый дизайн включает выделенный текстурно логотип команды, линии синего и красного, связанные с историей команды. В градиентном переходе цвета на рукавах используется треугольный узор из буквы “Λ” шрифта Grenadiers, также узнаваемый во всём мире шрифт буквы «O» из логотипа INEOS.

Photo (c) INEOS GRENADIERS Team

Исполнительный директор компании “Bioracer” Данни Сегерс (Danny Segers): «Наши растущие амбиции потребовали более активного выражения. Вместе с командой, которая за последнее десятилетие была лучшей на Гранд-турах мы продолжим расширять границы возможностей в велоспорте. Команда INEOS Grenadiers весь год выделяется своим выступлением в пелотоне, поэтому мы точно много раз увидим логотип “Bioracer” в гонках».

Когда в сентябре было подписано партнёрское соглашение с компанией “Bioracer”, глава команды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд сказал: «Я давно знаю Данни и “Bioracer”, всегда восхищался тем, что они делают и как. Надеялся и верил, что однажды мы станем работать вместе, поэтому я так рад, что этот день пришёл. Главное в их работе – внимание к скорости. Мы разделяем желание применять новаторские технологии, выбирать свой путь, но, прежде всего, у нас общая страсть к велогонкам. Мы предвкушаем, как вместе напишем новую успешную главу и покажем разработанную ими блестящую велоформу в 2022 году».