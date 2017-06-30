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Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

Велоформа команды Ineos Grenadiers на сезон 2022 года создана компанией “Bioracer”

 

 

  Велогонщики INEOS Grenadiers Филиппо Ганна, Ричард Карапас, Итан Хейтер и Том Пидкок продемонстрировали, как будет выглядеть велоформа британской команды в сезоне 2022 года. Создателем велоформы стала бельгийская компания “Bioracer”,  более тридцати лет занимающаяся разработкой технологий и производством тканей и спортивной одежды. Велоформа команды Ineos Grenadiers полностью, от разработки в лаборатории и тестировании в аэродинамической трубе  до готового изделия, включая дизайн, нанесение рисунка,  создана силами компании  “Bioracer”.  

 

 Новый дизайн включает выделенный текстурно логотип команды, линии синего и красного, связанные с историей команды. В градиентном переходе цвета на рукавах используется треугольный узор из буквы “Λ” шрифта Grenadiers,  также узнаваемый во всём мире шрифт буквы «O» из логотипа INEOS.

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

 

Велокоманда Ineos Grenadiers представила форму на 2022 год

Photo (c) INEOS GRENADIERS Team

 

 

  Исполнительный директор компании “Bioracer” Данни Сегерс (Danny Segers): «Наши растущие амбиции потребовали более активного выражения. Вместе с командой, которая за последнее десятилетие была лучшей на Гранд-турах мы продолжим расширять границы возможностей в велоспорте. Команда INEOS Grenadiers весь год выделяется своим выступлением в пелотоне, поэтому мы точно много раз увидим логотип “Bioracer” в гонках».

 

  Когда в сентябре было подписано партнёрское соглашение с компанией “Bioracer”, глава команды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд сказал: «Я давно знаю Данни и “Bioracer”,  всегда восхищался тем, что они делают и как. Надеялся и верил, что однажды мы  станем работать вместе, поэтому я так рад, что этот день пришёл. Главное в их работе – внимание к скорости. Мы разделяем желание применять новаторские технологии, выбирать свой путь, но, прежде всего, у нас общая страсть к велогонкам. Мы предвкушаем, как вместе напишем новую успешную главу и покажем разработанную ими блестящую велоформу в 2022 году».

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Теги к статье: Ineos Grenadiers Bioracer

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  1. reforg34

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 19.04.2019

    Надеемся что Брейлсфорд не будет "майндгеймсы" строить, а сразу отправит капитанить Томаса на Джиро, Фрума на ТДФ. В этом случае, если будет без форс-мажоров, велики будут шансы взять 2 грандтура. Что касается Вуэльты, то по там уже по ситуации. 

    1. Имя: Олег

      Karmatron

      Сегодня, 20:49 | Регистрация: 6.06.2019

      Мы все, конечно, понимаем, что Вы троллите, но Фрум уже год как в Израиле, Вы в курсе?)

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Да еще Брэдли Виггинса на подмогу Капитану Фруму нада назначить с Василием Кириенко.. Да? Согласен? Даешь пятый титул Де Франс .

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • дрокер
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (3)
    дрокер-Фото

    Если будут улучшены результаты не очень удачного сезона 2021, уже будет успех

     

  • flugegeheimen
    Тим Деклерк четвёртый год подр ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Молодцы бельгийцы, что проводят такую награду. Нация ценителей велоспорта

  • flugegeheimen
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Имхо, Якобсен больше подходит для борьбы за зеленую майку

  • flugegeheimen
    Международное агентство допинг ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Вот пусть всякие умники и пишут туда, а не на велолайв. Если они думают, что им есть что сказать

  • flugegeheimen
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (17)
    flugegeheimen-Фото

    Диковатый у вас народ в магазинах. Надо приучать к хорошему. Один славный московский велоклуб организовывает субботние заезды по городам и селам московской и ленинградской областей. С питстопами в популярных сетевых магазинах. Народ реагирует позитивно, а продавцы тем более рады, что толпа из ста человек в шлемах и лайкре расхватывает подчистую прилавки с фрутонянями, бананами и безалкогольным пивом (не самые популярные товары)

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Да еще Брэдли Виггинса на подмогу Капитану Фруму нада назначить с Василием Кириенко.. Да? Согласен? Даешь пятый титул Де Франс .
  • Karmatron
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (3)
    Karmatron-Фото
    Мы все, конечно, понимаем, что Вы троллите, но Фрум уже год как в Израиле, Вы в курсе?)
  • RVL
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (6)
    RVL-Фото

    И банды Ван арта и вандерпула за зелёнку готовы непривозить марка до финиша))

  • RVL
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (17)
    RVL-Фото

    Согласен. Только я не парюсь...да и народ уже более прогрессивный. Т.е. я в велоформе должен думать о дяде и ограничивать свои действия? Молодежь сейчас с зелёными волосами , пирсингами в носах и ТД...плевала на дядю Ваню и тетю Валю. И правильно...это все в голове

  • reforg34
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (3)
    reforg34-Фото

    Надеемся что Брейлсфорд не будет "майндгеймсы" строить, а сразу отправит капитанить Томаса на Джиро, Фрума на ТДФ. В этом случае, если будет без форс-мажоров, велики будут шансы взять 2 грандтура. Что касается Вуэльты, то по там уже по ситуации. 

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