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Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

Новый дизайн формы велокоманд EF Pro Cycling от компании Rapha

 

 

Велокоманды EF Education-EasyPost, EF Education-Oatly и EF Education-Aevolo представили новый комплект велоформы на 2025 год, разработанный вместе с партнёрами команды - компаниями Rapha, Cannondale и POC.

 

В новом дизайне, сохранившем фирменный розовый цвет, появилось изображение бриллиантов. Они нанесены на орнамент «аргайл», который отдаёт дань уважения дизайну формы мужской команды прошлых лет (Slipstream и Garmin-Sharp). По замыслу создателей дизайна и компании EF Pro Cycling бриллианты символизирует характеры велогонщиков, которые, как и алмазы, создаются под давлением.    

 

Компания Cannondale и EF Pro Cycling в этом году отмечают десятилетний юбилей сотрудничества. Велогонщики команд будут выступать на велосипедах Cannondale - LAB71 SuperSix Evo, которые в честь этого события будут украшены стилизованным изображением пасхального яйца, которое символизирует постоянное обновление команды.

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

 

Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

Photo © EF Pro Cycling

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Теги к статье: EF Education-EasyPost велоформа

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:37 | Регистрация: 4.09.2010

    круто, на моей памяти это первый монохром в пелотоне, что (мягко говоря) совсем не в традициях этого жанра. отдельное спасибо за белые носки )

  2. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 12:37 | Регистрация: 8.09.2010

    ШАЛАМ! Я ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!! Монохром - наконец-то! А белые носки - моя мечта, да это и есть символ серьезности спорта, у уж в вело.... Хорошие фото (кроме группововго)! 

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