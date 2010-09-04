Новая велоформа команды EF Education-EasyPost на 2025 год

Новый дизайн формы велокоманд EF Pro Cycling от компании Rapha

Велокоманды EF Education-EasyPost, EF Education-Oatly и EF Education-Aevolo представили новый комплект велоформы на 2025 год, разработанный вместе с партнёрами команды - компаниями Rapha, Cannondale и POC.

В новом дизайне, сохранившем фирменный розовый цвет, появилось изображение бриллиантов. Они нанесены на орнамент «аргайл», который отдаёт дань уважения дизайну формы мужской команды прошлых лет (Slipstream и Garmin-Sharp). По замыслу создателей дизайна и компании EF Pro Cycling бриллианты символизирует характеры велогонщиков, которые, как и алмазы, создаются под давлением.

Компания Cannondale и EF Pro Cycling в этом году отмечают десятилетний юбилей сотрудничества. Велогонщики команд будут выступать на велосипедах Cannondale - LAB71 SuperSix Evo, которые в честь этого события будут украшены стилизованным изображением пасхального яйца, которое символизирует постоянное обновление команды.

Photo © EF Pro Cycling